衛詩雅金像獎宣讀淚崩 陳家樂憑《像我這樣愛情》首入圍影帝 謙遜回應勁感動
衛詩雅台上淚崩 讀陳家樂名字時情緒失控
擔任提名宣讀嘉賓的衛詩雅，原本與呂爵安一同順利進行儀式，但當讀到「最佳男主角」環節時，她的聲音開始顫抖。特別是當她念出陳家樂的名字時，眼淚瞬間奪眶而出，哽咽得幾乎無法繼續。這個意外場面令現場氣氛瞬間凝重，所有人都能感受到她內心的激動和感動。衛詩雅事後解釋：「因為當時我正身負宣讀今屆入圍名單的重任，緊張到完全反應不來。」
衛詩雅感性回應提名獲得肯定
事後衛詩雅在社交平台發文回應，表示當時因為身負宣讀重任而緊張得「完全反應不來」。她感謝所有人的肯定，並特別提到「此刻我感到非常榮幸和鼓舞，多謝大家的肯定，也謝謝導演、監製、劇組和演員夥伴們，以及一路支持我的家人，公司，同事及朋友」。衛詩雅更表示「再次能夠透過角色被觀眾看見，是我作為演員很大的鼓勵，未來我會繼續努力，把更多真誠的表演帶給大家」。
陳家樂謙遜回應感恩獲提名
陳家樂對於首度獲得金像獎提名同樣感到意外和感恩，他在回應中表示「非常感恩能夠因這個角色而獲得提名」。他特別感謝導演、Fish和其他演員對手、台前幕後的工作人員，認為「這次演出讓我遇見了許多值得學習的同行者」，並表示這次經歷讓他「在表演上得到一次重要的歷練」。陳家樂更承諾會「把這份肯定化為前行的動力，在往後的作品中，繼續踏實地走好演員這條路」。
陳家樂首度入圍影帝 《像我這樣的愛情》成突破之作
今屆金像獎「最佳男主角」競爭激烈，除了陳家樂外，還有張繼聰《金童》、古天樂《私家偵探》和《尋秦記》、梁家輝《捕風追影》等實力派演員。值得注意的是，古天樂今年竟然憑兩部作品同時入圍，展現其驚人的產量和演技實力。而陳家樂能夠在眾多前輩中突圍而出，首度獲得影帝提名，絕對是演藝生涯的重大突破。他在《像我這樣的愛情》中的表現，顯然獲得了業界和觀眾的一致認可。
廖子妤同片雙提名 《像我這樣的愛情》成最大贏家
更令人驚喜的是，《像我這樣的愛情》不但讓陳家樂首度入圍影帝，連女主角廖子妤也同時獲得「最佳女主角」提名。廖子妤將與許恩怡《無名指》、馬麗《水餃皇后》、章子怡《醬園弄 懸案》、陳法拉《贖夢》等實力女星爭奪影后寶座。