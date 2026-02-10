衛詩雅金像獎宣讀淚崩 陳家樂憑《像我這樣愛情》首入圍影帝 謙遜回應勁感動

《第四十四屆香港電影金像獎》提名名單今日正式公布，現場出現感人一幕！當衛詩雅宣讀「最佳男主角」名單時，竟然在台上淚崩，特別是讀到好友陳家樂首度憑《像我這樣的愛情》入圍影帝時，更是哽咽得說不出話。這個突如其來的情緒爆發，不但震撼全場，更揭露了兩人深厚友誼背後的感人故事，瞬間引爆網民熱議和無數影迷的淚腺。