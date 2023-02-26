袁偉豪 張寶儀

袁偉豪自娶張寶儀後形象下跌　AI提供三種方法令佢挽回人氣

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藝人袁偉豪與張寶儀結婚之後，他一直被網友稱為「軟飯王」，這對他的形象造成了嚴重的負面影響。每次被人這樣稱呼，他都非常生氣，但是這種稱呼已經形成了一種公眾印象，需要進行一些措施才能改變。

有見及此，《東方新地》特地利用了現時人氣大熱的AI聊天程式「Poe App」查詢，怎樣可以令袁偉豪人氣以及形象可以急升。

袁偉豪 張寶儀 愛回家 袁偉豪 軟飯王 plt 愛回家大結局 軟飯王 袁偉豪 plt 愛回家 大結局 袁偉豪 plt 袁偉豪 袁偉豪示範平時點對張寶兒撒嬌﹗
袁偉豪曾在節目分享樂於在太太面前做弱者，更示範平時點對張寶兒撒嬌：「我搵到一個人可以喺心靈上有依靠，我可以喺佢面前做一個弱者，其實做一個弱者聽老婆話，有乜咁難啫？幾好呀，唔會有乜困難，好開心，好舒服喎﹗」（圖片來源：《人夫放假約出去滾》截圖）
袁偉豪 張寶儀 AI建議一系列方法幫袁偉豪洗白。
AI建議一系列方法幫袁偉豪洗白。（圖片來源：Poe截圖）

AI建議袁偉豪參與公益活動提升形像

首先，袁偉豪可以嘗試通過參與公益活動等方式來提升自己的形象。這樣不僅可以讓公眾看到他的善良和社會責任感，還可以幫助他賺回一些好感度。

袁偉豪 張寶儀 袁偉豪同張寶儀結咗婚之後，形象下跌。
袁偉豪同張寶儀結咗婚之後，形象下跌。（圖片來源：[email protected] benontheroad）

AI認為袁偉豪要用作品說話

其次，袁偉豪可以嘗試推出更多優質的作品來提升自己的演藝水平和知名度。只有不斷地提升自己的實力和品質，才能贏得更多人的認可和支持。

袁偉豪 張寶儀 豪遊咖啡 袁偉豪今次洗地失敗，繼續被網民狠批！
繼續被網民狠批！（圖片來源：[email protected] Official 截圖）

袁偉豪應要考慮別人感受

另外，袁偉豪也可以從自己的行為上入手，盡量避免過於小氣的行為，例如在公共場合吝嗇小費、只為自己考慮而不考慮別人的感受等。這樣可以讓他顯得更加大氣和善良，從而贏得更多人的喜歡和認可。
總之，袁偉豪需要嘗試用實際行動和高品質的作品來證明自己的實力和價值，同時也需要注意自己的行為舉止，做到大氣、善良、體貼周到，這樣才能贏得更多人的認可和支持。

早前蔡思貝同袁偉豪一齊接訪問

袁偉豪 張寶儀 愛回家 袁偉豪 軟飯王 plt 愛回家大結局 軟飯王 袁偉豪 plt 愛回家 大結局 袁偉豪 plt 法證先鋒5 但現實中兩人似乎「面左左」。
袁偉豪和蔡思貝受訪時「面左左」口講唔介意，但回應時就狂寸《愛回家》編劇，身旁的蔡思貝全程擔天望地，被指似「搭枱」。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）
袁偉豪 張寶儀 愛回家 袁偉豪 軟飯王 plt 愛回家大結局 軟飯王 袁偉豪 plt 愛回家 大結局 袁偉豪 plt 法證先鋒5 袁偉豪 法證先鋒5 「搭枱」的蔡思貝只在袁偉豪講到被《愛．回家》抽水一事時，忽然笑住「補刀」。
「搭枱」的蔡思貝本來面阻阻，但去到最後忽然笑住「補刀」，向袁偉豪「獻計」，提議他可以乘機加入《愛．回家》，扮演返自己！。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]

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