袁偉豪疑不滿成《愛.回家》影射情節 爆Seed鬧「繼續無限放大？」後刪Po
重現「而家欠咗你班傳媒呀？」對白
袁偉豪早前被冠以「三億駙馬」，又被網民開post群插走樣，曾嬲豬發長文爆Seed，今年九月，金像獎最佳男配角得主馮皓揚退修TVB藝員訓練班的相關新聞中，導師之一的袁偉豪被網民質疑導師資格，事後袁偉豪在Facebook轉發相關的報道，嬲嬲留言：「我欠咗你哋班傳媒？」
湊巧向來貼地的TVB處境劇《愛回家之開心速遞》昨晚播出一集，講到KC因為節目腰斬，被傳媒追訪期間同記者交惡，爆seed話：「你質夠我未呀？我而家欠咗你班傳媒呀？」完全是以袁偉豪鬧傳媒事件做故事素材，對白又有出現「軟飲王」、「靠姐夫上位」情節。
質疑傳媒「點解永遠錯重點」？
再加上昨晚播出袁偉豪接受《Star Talk》的訪問，除宣傳新歌及分享製作心得外，袁偉豪亦提出成為眾人箭靶感到壓力大和不公平：「其實好大壓力，但我好被動，嗰段時間好低潮，好迷失，覺得工作上付出咗咁多，但反而外來嘅聲音，專注唔係工作上，而且仲成為箭靶，覺得有啲唔公平，變咗有一種好失落嘅感覺，成個人都冇晒光彩，跌咗落漩渦中。」袁偉豪再度於晚上出po爆seed：「點解啲報道，永遠都係錯重點？明明係宣傳新歌，講吓近況，但係永遠出嚟就係錯重點嘅呢？又繼續無限放大 ？」他更希望大家不要搬字過紙，集中在他的音樂作品上，不過袁偉豪未知何解，今日已刪走這個限時動態！
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30即將進入結局周嘅《下流上車族》、接著將由黃宗澤主演嘅《法證先鋒V》接檔，到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括即將進入結局周嘅籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，11月14日將會開播Lokman、AK江熚生爆肌主演嘅《繩角》⋯⋯按此看劇情介紹
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：全城關注MIRROR聯同ERROR將會全員落場嘅《903 AllStar 籃球賽》；去到12月將會有《陳蕾x岑寧兒演唱會2022》搶飛攻略 附優先訂購連結；仲有軒仔宣布開十場跨年騷《Revisit》，按此看優先訂票及公開發售日期；2023年有國際天團BLACKPINK來臨香港舉行《BORN PINK》世界巡迴演唱會，按此即睇搶飛攻略