袁偉豪疑不滿成《愛.回家》影射情節 爆Seed鬧「繼續無限放大？」後刪Po

無綫小生袁偉豪又網上爆Seed？事緣他接受《Star Talk》的訪問昨晚（18/11）播出，提到近年成為箭靶被攻擊感到壓力大，加上昨晚TVB劇集《愛.回家之開心速遞》播出一集，當中角色KC有對白：「我而家欠咗你班傳媒呀？」又出現「軟飲王」情節，似衝著袁偉豪而來，難怪他晚上再出po爆seed：「點解啲報道，永遠都係錯重點？明明係宣傳新歌，講吓近況，但係永遠出嚟就係錯重點嘅呢？又繼續無限放大 ？」但他轉頭又刪走這個限時動態！