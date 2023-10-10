袁偉豪

袁偉豪今次唔揸車坐人車尾竟因1舉動被指違法 被網民狠批親自落場回應

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即將升呢做爸爸的袁偉豪，近日正在深圳拍劇，日前他在社交網上載他放工搭電動車（又名電瓶車）回酒店的影片，竟因1個舉動被網民狠批違法，事後他急急將片段刪除，但影片已被網民轉發，為此袁偉豪更親自落場連環回應網民！

袁偉豪 內地危坐電動車

影片中袁偉豪一臉倦容地坐在一架有蓬的電動車尾，拿著手機笑著拍片，首先表示：「今日唔揸電單車，坐電瓶車！」期間見他左右張望，並繼續解釋他在收工後自己一個食完飯，正在返酒店休息。片中見到他被風迎面吹到頭髮全向後飛，但他笑言：「幾爽！呢度冇打風，天氣好清涼同埋空氣幾好，因為多咗好多電車，啲空氣真係好咗好多！」

袁偉豪 袁偉豪坐在電動車尾一臉倦容，但網民都更關心他坐電動車無戴頭盔。
袁偉豪坐在電動車尾一臉倦容，但網民都更關心他坐電動車無戴頭盔。（圖片來源：微博影片截圖）
袁偉豪 他表示放工準備返酒店休息，被指是隔空向老婆報行蹤。
他表示放工準備返酒店休息，被指是隔空向老婆報行蹤。（圖片來源：微博影片截圖）
袁偉豪 片中車速不慢，袁偉豪頭髮被風吹到全向後飛。
片中車速不慢，袁偉豪頭髮被風吹到全向後飛。（圖片來源：微博影片截圖）
袁偉豪 袁偉豪北上拍劇似乎經常都係自己一個人食飯，變成孤獨精。
袁偉豪北上拍劇似乎經常都係自己一個人食飯，變成孤獨精。（圖片來源：IG@benontheroad）

被網民狠批「出去威唔戴頭盔」

不過網民的關注點都落在他的安全意識上，紛紛狠批他「畀交警捉到罰兩百，出去威唔戴頭盔」、「舉報，他不戴頭盔」、「我都想講，無戴頭盔仲笑騎騎」、「他不戴頭盔就算了，他還在拍視頻」、「保佑沒被交警逮到這個視頻」、「而且還是非法營運」，此外亦有網民指袁偉豪「心態未準備好做爸爸」、「就快做爸爸事事應該考慮到妻兒」等。

袁偉豪 袁偉豪本身愛揸電單車，早前他和張振朗拍攝的《歐洲鐵騎遊》第2季播出，節目中他在德國無限速公路更飛車飛到時速187公里，事後他自責表示覺得自己太任性，有少少對唔住屋企人。
袁偉豪本身愛揸電單車，早前他和張振朗拍攝的《歐洲鐵騎遊》第2季播出，節目中他在德國無限速公路更飛車飛到時速187公里，事後他自責表示覺得自己太任性，有少少對唔住屋企人。（圖片來源：IG@benontheroad ）
袁偉豪 張寶兒 恭喜晒兩位！
袁偉豪和張寶兒早前在社文網晒出BB的超聲波照片，公布懷孕好消息。（圖片來源：IG@benontheroad ）
袁偉豪 張寶兒 張寶兒在社文網晒出BB的超聲波照片。
兩人結婚三年，終於成功「造人」，兩人更稱呼BB為「袁咕碌」，有個「咕」字，似暗爆BB性別。（圖片來源：IG@benontheroad ）

親自落場求網民「放過」

被網民群起指責「出去威唔戴頭盔」後，袁偉豪急急將片段刪除，但影片已被網民轉發，對此袁偉豪先是在小紅書「現身」表示：「這個真的不知道。」指出自己對要戴頭盔一事並不知情，之後又上微博出po承諾：「下一次會！」並附上有「謝謝，請放過」意思的「抱拳」emoji，似乎在求網民饒恕他這一次的失誤。

袁偉豪
（圖片來源：小紅書@袁偉豪）
袁偉豪
（圖片來源：微博@袁偉豪）
袁偉豪 網民紛紛湧入袁偉豪社交網留言。
網民紛紛湧入袁偉豪社交網留言。（圖片來源：小紅書@袁偉豪）
袁偉豪
（圖片來源：小紅書@袁偉豪）
袁偉豪 今日10月10日是張寶兒32歲生日正日，袁偉豪就特別向劇組請假回港，為她驚喜慶生，片中他搞笑反眼說：「我同佢講我要返去同我老婆過生日，我今日唔拍啦，係咁先啦！」
今日10月10日是張寶兒32歲生日正日，袁偉豪就特別向劇組請假回港，為她驚喜慶生，片中他搞笑反眼說：「我同佢講我要返去同我老婆過生日，我今日唔拍啦，係咁先啦！」（圖片來源：IG@_bowiecheung）
袁偉豪 張寶兒冧爆拍片之餘，更大讚袁偉豪：「你是我最好的生日禮物。」
張寶兒冧爆拍片之餘，更大讚袁偉豪：「你是我最好的生日禮物。」（圖片來源：IG@_bowiecheung）
袁偉豪
（圖片來源：IG@_bowiecheung）

重溫袁偉豪受網民負評7件事：

1.被封「軟飯王」爆Seed鬧網民：繼續話我去做鴨！

港男出身的袁偉豪，於2017年因拍攝節目《打工捱世界II》邂逅張寶兒，二人同年認愛，但戀情未被看好。網民指袁偉豪拜金想入贅女家、「食軟飯」等等的評語，2020年台慶頒獎禮後他和老婆曬合照，更被網民開post圍插他勁走樣，同他幾年前做「牙佬」時相距甚遠，袁偉豪嬲豬爆Seed，在其個人社交網發長文，承認自己最近有點累，更晦氣講反話叫網友「繼續話我食軟飯」、「繼續話我去做鴨」，睇得出袁偉豪著晒火！

袁偉豪 袁偉豪嬲豬爆seed寫長文去叫大家繼續批評他。
袁偉豪嬲豬爆seed寫長文去叫大家繼續批評他。（圖片來源：IG@benontheroad）
袁偉豪在貼文中寫上：「Style @_bowiecheung」，公開和老婆甜蜜放閃。
袁偉豪在貼文中寫上：「Style @_bowiecheung」，公開和老婆甜蜜放閃，卻被嘲個樣似中輻射。（圖片來源：IG@benontheroad）
網友指袁偉豪第一張相個樣好似阮兆祥，第二張相就似王祖藍。
網友指袁偉豪第一張相個樣好似阮兆祥，第二張相就似王祖藍。（圖片來源：IG@benontheroad）
袁偉豪 袁偉豪雖然曾考過健身教練的課程，但他表示現在冇做教練，只係keep住做運動。
袁偉豪經常爆Seed鬧網民，被插EQ低，他接受訪問時解䆁：「有時可能唔夠瞓，啲EQ就會低啲，導致到可能喺個言行上就會比較率直。」（圖片來源：IG@benontheroad）

2.爆Seed鬧傳媒：欠咗你哋？

去年九月，金像獎最佳男配角得主馮皓揚退修TVB藝員訓練班的相關新聞中，提及藝訓班的星級導師包括袁偉豪，網民隨即紛紛質疑袁偉豪的導師資格，事後袁偉豪在Facebook轉發相關的報道，嬲爆留言：「我欠咗你哋班傳媒？」網民都狠批他的回應態度差，好唔得體。

陳豪 袁偉豪 豪遊咖啡 法證先鋒5 袁偉豪疑不滿成開心速遞影射情節 爆seed「繼續無限 佢亦曾經於Facebook留言表示「我欠左你地班傳媒」？
袁偉豪曾於Facebook留言表示「我欠左你地班傳媒」？（圖片來源：FB@袁偉豪）

3.疑不滿成《愛.回家》影射情節 爆Seed鬧「繼續無限放大？」後刪Po

TVB劇集《愛.回家之開心速遞》其中一集角色KC有對白：「我而家欠咗你班傳媒呀？」又出現「軟飲王」情節，似衝著袁偉豪而來，難怪他晚上再出po爆seed：「點解啲報道，永遠都係錯重點？明明係宣傳新歌，講吓近況，但係永遠出嚟就係錯重點嘅呢？又繼續無限放大 ？」但他轉頭又刪走這個限時動態！

袁偉豪疑不滿成開心速遞影射情節 爆seed「繼續無限 《愛.回家》最新一集影射袁偉豪鬧傳媒的對白。
《愛.回家》其中一集影射袁偉豪鬧傳媒的對白。（圖片來源：TVB《愛回家》截圖）
袁偉豪疑不滿成開心速遞影射情節 爆seed「繼續無限 《愛.回家》指KC被網友話係「軟飯王」，充滿聯想。
《愛.回家》指KC被網友話係「軟飯王」，充滿聯想。（圖片來源：TVB《愛回家》截圖）
袁偉豪疑不滿成開心速遞影射情節 爆seed「繼續無限 袁偉豪昨晚又出po呻被誤解，但冇耐又刪走這個限時動態。
袁偉豪昨晚又出po呻被誤解，但冇耐又刪走這個限時動態。（圖片來源：IG@benontheroad）
袁偉豪 張寶儀 愛回家 袁偉豪 軟飯王 plt 愛回家大結局 軟飯王 袁偉豪 plt 愛回家 大結局 袁偉豪 plt 法證先鋒5 但現實中兩人似乎「面左左」。
之後袁偉豪出席劇集宣傳活動，口講唔介意，但回應時就狂寸《愛回家》編劇，身旁的蔡思貝全程擔天望地，被指似「搭枱」。（圖片來源：YouTube@TVB娛樂新聞台）
袁偉豪 張寶儀 愛回家 袁偉豪 軟飯王 plt 愛回家大結局 軟飯王 袁偉豪 plt 愛回家 大結局 袁偉豪 plt 法證先鋒5 袁偉豪 法證先鋒5 「搭枱」的蔡思貝只在袁偉豪講到被《愛．回家》抽水一事時，忽然笑住「補刀」。
「搭枱」的蔡思貝本來面阻阻，但去到最後忽然笑住「補刀」，向袁偉豪「獻計」，提議他可以乘機加入《愛．回家》，扮演返自己！（圖片來源：YouTube@TVB娛樂新聞台）

4.《好聲好戲》失準反斥節目配樂喧賓奪主

袁偉豪去年出戰《好聲好戲》第二季，聲演經典劇集《大時代》「丁蟹」，但演出表現失準，被網民狠批他以為自己能夠駕馭「丁蟹」這個高難度角色，是自視過高，他除了親身回應網民：「自古成功在嘗試，唔試過點知呢？」更於社交平台發帖直斥節目配樂喧賓奪主。

袁偉豪 袁偉豪發帖直斥節目配樂喧賓奪主。
袁偉豪發帖直斥節目配樂喧賓奪主。（圖片來源：IG@benontheroad）

5.直播為自己平反 斥大家無良心

袁偉豪曾在老婆張寶兒的直播中表示自兩人結婚後，網上就出現「嫁畀張寶兒」才可得到6,000萬豪宅、「食軟飯」、「（袁偉豪）係姓張」等言論，他直言自己當年十分在意這些言論，一點一滴也注入了他的內心，認為大眾將他多年來的努力抹去：

「傳媒集中報道點樣去置業，我點樣嫁咗俾你，我點樣食軟飯，每一句每一句好少嘅說話或者每一次好簡單嘅報道，其實係逐少逐少注入我內心，當然會唔開心啦。自己奮鬥咗咁多年努力，叫做有啲成績、市場接受自己、有好角色、搵到啲錢、儲到啲錢，搵到一個自己鍾意嘅人去結婚，就算到呢一刻使晒啲錢又如何呢，呢兩年都係食老本無問題，咪重新嚟過囉，仲要面對被話我食軟飯，又話我姓張，嗰啲人真係好無良心。」

袁偉豪 袁偉豪趁老婆直播訴苦。
袁偉豪趁老婆直播訴苦。（圖片來源：IG@_bowiecheung）

6.肉麻拍片誠實招認張寶兒係佢第一桶金

袁偉豪和張寶兒於2020年結婚，翌年兩人為慶祝結婚一周年，特別安排到灣仔一間酒店Staycation度春宵，張寶兒更拍片放上自己的YouTube頻道，被指是億萬駙馬的袁偉豪，食咗誠實豆沙包，坦言張寶兒是她的最大投資，仲話人生第一桶金就是娶了張寶兒做老婆。網民都笑指袁偉豪食咗「誠實豆沙包」，為氹有米老婆終於講出了心底話。

袁偉豪係咪食緊誠實豆沙包？
袁偉豪係咪食緊誠實豆沙包？（圖片來源：YouTube@張寶兒Bowie Cheung）
袁偉豪疑不滿成開心速遞影射情節 爆seed「繼續無限 雖然袁偉豪被冠以三億駙馬之外，但張寶兒表示是袁偉豪養活她的日常。
雖然袁偉豪被冠以三億駙馬之外號，但張寶兒表示是袁偉豪養活她的日常生活。（圖片來源：IG@benontheroad）

7.上節目狂呻壓力大：層樓我唔使供咩？

袁偉豪上節目《師父有請》擔任嘉賓時，直認壓力大：「其實我唔睇嗰啲報道真係冇事，睇完反而唔開心，入到外父屋企有乜好驚？我唔會驚，反而睇完報道之後會唔舒服，點解要咁講我呢？」續呻：「我性格係好硬頸，乜都要駁嘴，所以耐唔耐就會出聲！我有我自己睇法，你哋覺得係咪係，講真，層樓我唔使供咩？我都要搵錢，我都要Keep好個樣出嚟，點知又畀你班人話我面膠、醜男！」所講「層樓」是他婚前同張寶兒以6,568萬聯名購入的複式連花園豪宅，而他也直認買樓一事是由岳父主導。

袁偉豪做「三億駙馬」狂呻壓力大 上世得罪人靠XX一千次成功轉運
袁偉豪自言性格好硬頸，乜都要駁嘴，又直認買樓一事由岳父主導︰「係佢建議我買，之後我花咗幾日去計計條數，加上自己硬頸又大膽，所以決定試試。」（圖片來源：TVB提供）
袁偉豪 袁偉豪另一張抱住兩隻愛貓的照片，見到其豪宅內的樓梯，他身後的牆亦掛滿二人的生活照，屋內裝修走型格路線。
袁偉豪婚前同張寶兒以6,568萬聯名購入清水灣一個複式連私人花園的特色單位。（圖片來源：IG@benontheroad）
袁偉豪 另一個角度睇幅畫真係大得誇張。
袁偉豪自去年拍完《法證先鋒V》後，一度被指遭無綫雪藏，不過袁偉豪就唔認，仲自爆早前開工作室做老闆，專注做音樂同寫劇本，好充實。近月見袁偉豪頻頻入廚，得閒整Pizza又整牛角包，更令其6千萬愛巢內的開放式廚房曝光，其中一邊牆身有一張夫婦巨型頭像壁畫。（圖片來源：IG@benontheroad）

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香港有甚麼週末好去處推介？

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撰文：東方新地圖片來源：IG@benontheroad、小紅書@袁偉豪、微博@袁偉豪、IG@_bowiecheung、YouTube@張寶兒Bowie Cheung

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