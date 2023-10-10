袁偉豪今次唔揸車坐人車尾竟因1舉動被指違法 被網民狠批親自落場回應

即將升呢做爸爸的袁偉豪，近日正在深圳拍劇，日前他在社交網上載他放工搭電動車（又名電瓶車）回酒店的影片，竟因1個舉動被網民狠批違法，事後他急急將片段刪除，但影片已被網民轉發，為此袁偉豪更親自落場連環回應網民！