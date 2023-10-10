袁偉豪今次唔揸車坐人車尾竟因1舉動被指違法 被網民狠批親自落場回應
袁偉豪 內地危坐電動車
影片中袁偉豪一臉倦容地坐在一架有蓬的電動車尾，拿著手機笑著拍片，首先表示：「今日唔揸電單車，坐電瓶車！」期間見他左右張望，並繼續解釋他在收工後自己一個食完飯，正在返酒店休息。片中見到他被風迎面吹到頭髮全向後飛，但他笑言：「幾爽！呢度冇打風，天氣好清涼同埋空氣幾好，因為多咗好多電車，啲空氣真係好咗好多！」
被網民狠批「出去威唔戴頭盔」
不過網民的關注點都落在他的安全意識上，紛紛狠批他「畀交警捉到罰兩百，出去威唔戴頭盔」、「舉報，他不戴頭盔」、「我都想講，無戴頭盔仲笑騎騎」、「他不戴頭盔就算了，他還在拍視頻」、「保佑沒被交警逮到這個視頻」、「而且還是非法營運」，此外亦有網民指袁偉豪「心態未準備好做爸爸」、「就快做爸爸事事應該考慮到妻兒」等。
親自落場求網民「放過」
被網民群起指責「出去威唔戴頭盔」後，袁偉豪急急將片段刪除，但影片已被網民轉發，對此袁偉豪先是在小紅書「現身」表示：「這個真的不知道。」指出自己對要戴頭盔一事並不知情，之後又上微博出po承諾：「下一次會！」並附上有「謝謝，請放過」意思的「抱拳」emoji，似乎在求網民饒恕他這一次的失誤。
重溫袁偉豪受網民負評7件事：
1.被封「軟飯王」爆Seed鬧網民：繼續話我去做鴨！
港男出身的袁偉豪，於2017年因拍攝節目《打工捱世界II》邂逅張寶兒，二人同年認愛，但戀情未被看好。網民指袁偉豪拜金想入贅女家、「食軟飯」等等的評語，2020年台慶頒獎禮後他和老婆曬合照，更被網民開post圍插他勁走樣，同他幾年前做「牙佬」時相距甚遠，袁偉豪嬲豬爆Seed，在其個人社交網發長文，承認自己最近有點累，更晦氣講反話叫網友「繼續話我食軟飯」、「繼續話我去做鴨」，睇得出袁偉豪著晒火！
2.爆Seed鬧傳媒：欠咗你哋？
去年九月，金像獎最佳男配角得主馮皓揚退修TVB藝員訓練班的相關新聞中，提及藝訓班的星級導師包括袁偉豪，網民隨即紛紛質疑袁偉豪的導師資格，事後袁偉豪在Facebook轉發相關的報道，嬲爆留言：「我欠咗你哋班傳媒？」網民都狠批他的回應態度差，好唔得體。
3.疑不滿成《愛.回家》影射情節 爆Seed鬧「繼續無限放大？」後刪Po
TVB劇集《愛.回家之開心速遞》其中一集角色KC有對白：「我而家欠咗你班傳媒呀？」又出現「軟飲王」情節，似衝著袁偉豪而來，難怪他晚上再出po爆seed：「點解啲報道，永遠都係錯重點？明明係宣傳新歌，講吓近況，但係永遠出嚟就係錯重點嘅呢？又繼續無限放大 ？」但他轉頭又刪走這個限時動態！
4.《好聲好戲》失準反斥節目配樂喧賓奪主
袁偉豪去年出戰《好聲好戲》第二季，聲演經典劇集《大時代》「丁蟹」，但演出表現失準，被網民狠批他以為自己能夠駕馭「丁蟹」這個高難度角色，是自視過高，他除了親身回應網民：「自古成功在嘗試，唔試過點知呢？」更於社交平台發帖直斥節目配樂喧賓奪主。
5.直播為自己平反 斥大家無良心
袁偉豪曾在老婆張寶兒的直播中表示自兩人結婚後，網上就出現「嫁畀張寶兒」才可得到6,000萬豪宅、「食軟飯」、「（袁偉豪）係姓張」等言論，他直言自己當年十分在意這些言論，一點一滴也注入了他的內心，認為大眾將他多年來的努力抹去：
「傳媒集中報道點樣去置業，我點樣嫁咗俾你，我點樣食軟飯，每一句每一句好少嘅說話或者每一次好簡單嘅報道，其實係逐少逐少注入我內心，當然會唔開心啦。自己奮鬥咗咁多年努力，叫做有啲成績、市場接受自己、有好角色、搵到啲錢、儲到啲錢，搵到一個自己鍾意嘅人去結婚，就算到呢一刻使晒啲錢又如何呢，呢兩年都係食老本無問題，咪重新嚟過囉，仲要面對被話我食軟飯，又話我姓張，嗰啲人真係好無良心。」
6.肉麻拍片誠實招認張寶兒係佢第一桶金
袁偉豪和張寶兒於2020年結婚，翌年兩人為慶祝結婚一周年，特別安排到灣仔一間酒店Staycation度春宵，張寶兒更拍片放上自己的YouTube頻道，被指是億萬駙馬的袁偉豪，食咗誠實豆沙包，坦言張寶兒是她的最大投資，仲話人生第一桶金就是娶了張寶兒做老婆。網民都笑指袁偉豪食咗「誠實豆沙包」，為氹有米老婆終於講出了心底話。
7.上節目狂呻壓力大：層樓我唔使供咩？
袁偉豪上節目《師父有請》擔任嘉賓時，直認壓力大：「其實我唔睇嗰啲報道真係冇事，睇完反而唔開心，入到外父屋企有乜好驚？我唔會驚，反而睇完報道之後會唔舒服，點解要咁講我呢？」續呻：「我性格係好硬頸，乜都要駁嘴，所以耐唔耐就會出聲！我有我自己睇法，你哋覺得係咪係，講真，層樓我唔使供咩？我都要搵錢，我都要Keep好個樣出嚟，點知又畀你班人話我面膠、醜男！」所講「層樓」是他婚前同張寶兒以6,568萬聯名購入的複式連花園豪宅，而他也直認買樓一事是由岳父主導。
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