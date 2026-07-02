41歲袁嘉敏疑真空上陣 中門大開到肚臍 與自己海報合照被指落差極大
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現年41歲的前港姐「最上鏡小姐」袁嘉敏，自從英國回流香港後工作量大增，近日再於社交平台上載一輯超大膽戰衣照片及影片，中門大開的剪裁低到肚臍位置，疑似真空上陣震撼網民眼球。除了性感照引起熱議外，她與自己宣傳海報的合照更被指落差極大，真實面形與P圖後的精緻輪廓形成強烈對比。
袁嘉敏珠片戰衣「低胸低到落肚臍」
從袁嘉敏最新上載的影像可見，她化上精緻妝容，換上一襲閃亮珠片戰衣，設計極盡大膽。戰衣採用中門大開的超低胸剪裁，開口一路延伸到肚臍位置，將她洶湧澎湃的身材展露無遺。更令人注目的是，戰衣胸前的綁帶設計巧妙地形成了一個個「性感窿窿」，讓人隱約窺見她的迫爆上圍，視覺效果極具衝擊力，不少網民都大讚她狀態大勇。
真人與P圖海報合照被指落差明顯
除了分享性感戰衣照片外，袁嘉敏亦上載了她在內地完成登台演出後，站在自己宣傳海報前「跟自己合影」的花絮照。不過有眼利網民即時發現，真人與海報中的她差異頗大，相較於海報中經過修圖處理的精緻輪廓，現實中的袁嘉敏面形明顯比海報闊得多，包包面與海報中的尖面形成鮮明對比。
袁嘉敏赴廣州出席周年慶典開金口獻唱
事實上袁嘉敏近期工作排得密密麻麻，除了拍攝性感照片外，她近日更到廣州出席內地公司的周年慶典活動表演娛賓。她上載了身穿粉紅色亮面細肩帶連衣裙的照片，酥胸半露依然澎湃。她在帖文中寫道：「節目結束了，我要飛往一個偏遠島嶼拍攝夏季的內容。」看來這個夏天她的行程相當緊湊，北上接工作已成為她的重要收入來源。
S形身段證明「最上鏡小姐」魅力不減
雖然被網民指出面形與海報有出入，但袁嘉敏的身材狀態確實無可挑剔。照片中側身站立的她，盡顯S形玲瓏浮凸身段，完美曲線依然十分吸引。從2009年參選港姐至今已經超過16年，41歲的她依然能夠以性感形象活躍於演藝圈，不斷接到內地登台及商演邀約，證明「最上鏡小姐」的招牌魅力絲毫未減。
網民熱議袁嘉敏真實狀態
帖文曝光後隨即引來大批網民留言討論，不少人對她的大膽穿著表示驚嘆，有網民留言「身材真係冇得輸」、「41歲保養成咁真係好犀利」，亦有人關注她與海報的落差問題，直言「真人同海報差好遠」、「個面明顯闊咗」。不過亦有支持者認為修圖是行業常態，真人依然好靚，「有身材就係任性」。整體而言網民反應兩極，但無可否認她的性感照確實成功引起廣泛關注。
資料或影片來源：原文刊於新假期