41歲袁嘉敏富國島「豪乳成災」狂騷傲人身材 入住五星級度假村被起底 性價比爆燈
41歲前港姐袁嘉敏近日進駐Threads平台「發功」，首條帖文就以越南富國島豪華度假村作背景，大騷火辣比堅尼身材！經網民起底發現，她入住的竟然是五星級鉑爾曼海灘度假酒店，房費每晚高達港幣1,300至5,000元不等，但以其豪華設施和絕佳位置來說，性價比確實爆燈。袁嘉敏這次越南之旅不但為其Patreon平台宣傳造勢，更意外成為富國島豪華酒店的最佳代言人。
袁嘉敏富國島開房實測 五星酒店奢華曝光
袁嘉敏在Threads分享的短片中，首先以自拍近鏡展示渾然天成的上圍，接著鏡頭轉向酒店房間內部，可見電視背景牆採用標誌性的淺藍色調，地板則是高級的人字拼木地板設計。房間內配備淺灰色設計感單人沙發與深藍色靠枕，整體裝潢充滿現代奢華感。從窗外景觀可見典型的富國島度假村佈局，包括大型景觀泳池以及帶有遮陽條的陽台頂棚，與鉑爾曼酒店的實景高度吻合。
鉑爾曼度假村房價起底 性價比確實驚人
經起底發現，袁嘉敏入住的是位於越南富國島的鉑爾曼海灘度假酒店，這家五星級酒店的房費會根據房型和淡旺季有所波動。高級房或豪華園景房每晚約港幣1,300至1,800元，豪華海景房則需港幣1,800至2,400元，而泳池直通房或套房更高達港幣2,800至5,000元。雖然價格不菲，但考慮到酒店離機場僅10至15分鐘車程，加上富國島對多國遊客實行免簽政策，交通便利程度確實為其加分不少。
袁嘉敏泳池比堅尼騷身材 網民大讚fit爆
在酒店露台的自拍片段中，袁嘉敏身穿淡色比堅尼泳衣，展現出沒有贅肉兼有腹肌的健美身材。她在泳池邊扭動火辣身材，渾圓堅挺的上圍配合胸大腰幼的比例，令網民看到心跳加速。不少網民留言大讚：「袁嘉敏身材真係fit咗好多！」、「嘩！袁嘉敏身材好勁！」可見她近年來的健身成果確實顯著，41歲仍能保持如此完美的身材比例，實在令人羨慕。
進軍Threads平台宣傳 積極推銷Patreon內容
袁嘉敏自2022年爆出與百億富商鍾培生父子的糾紛後，一度移居英國生活，但於去年2月宣布回流香港，隨即轉戰內地登台及積極經營社交平台。除了原有的Instagram平台外，她近日更進駐Threads平台擴大影響力。這次越南富國島之旅明顯是為其付費內容平台Patreon造勢，透過展示奢華度假村生活和性感比堅尼造型，成功吸引大量關注和討論。
圖片來源：IG@candy_kamanyuen、酒店官網、patreon、youtube@CandyYuenOfficial資料或影片來源：原文刊於新假期