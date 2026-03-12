41歲袁嘉敏富國島「豪乳成災」狂騷傲人身材 入住五星級度假村被起底 性價比爆燈

41歲前港姐袁嘉敏近日進駐Threads平台「發功」，首條帖文就以越南富國島豪華度假村作背景，大騷火辣比堅尼身材！經網民起底發現，她入住的竟然是五星級鉑爾曼海灘度假酒店，房費每晚高達港幣1,300至5,000元不等，但以其豪華設施和絕佳位置來說，性價比確實爆燈。袁嘉敏這次越南之旅不但為其Patreon平台宣傳造勢，更意外成為富國島豪華酒店的最佳代言人。