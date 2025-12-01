晚吹怨女俱樂部｜袁嘉敏爆從未正式拍拖 搬半山被指包養真相曝光
袁嘉敏澄清全身天然 連胸部都係真
節目一開始，主持余迪偉便直接追問袁嘉敏全身上下是否「天然」，更大讚其牙齒白淨自然。袁嘉敏坦言現時樣貌與選港姐時相差不遠，由於皮薄怕痛一直不敢做醫學美容。她強調連胸部亦是天生，更叫主持們可向吳君如及鄒凱光求證，笑言自己從小身材已豐滿，當年剛畢業已被灘叔封名為「大波Candy」。迪偉忍不住追問「咁灘叔係咪驗過你對波？」引起現場哄堂大笑。
爆料從未正式拍拖 八年無人約會
談到感情生活時，袁嘉敏語出驚人表示「未試過有一個正式男朋友」，更透露拍性感戲之前足足八年時間，從未試過被異性邀請約會。她自評為一個「好簡單的人」，卻經常被誤會成複雜，主因是大眾容易被傳媒字眼影響。她回憶過往每逢聖誕都會親自買禮物，逐一約不同記者飲茶送禮，沒想到最後卻被寫成「飲紅酒、食雪茄、唔做嘢」，令她其後與傳媒關係愈走愈遠。正因為當時完全無拍拖、無對象，才會決定拍攝性感電影，因為「nothing to lose」。
《鴨王》全裸演出信任王晶 最終患上PTSD
袁嘉敏表示自己向來尊重香港所有級別的電影，當年在《鴨王》中全裸演出，是因為信任導演王晶，亦覺得展示自然身體並不可恥。不過她坦言拍攝時的性愛與裸露場面比劇本所述更多，其中在遊艇上拍性愛戲的一幕尤其深刻，亦令觀眾將她定型，最終令她對三級片產生PTSD。有次收到劇本要演繹「口交技術出眾」的妓女，她擔心會進一步影響社交圈與家人觀感，加上對「頭塞喺男人大脾之間」難以接受，最後只能婉拒。
搬半山被指包養 飯局對方帶老闆現身
演出三級片後，不少關於袁嘉敏被「包養」的謠言開始流傳。她認為自己當時走錯了一步，就是因為想要私隱而搬到半山，但由於大眾認知半山租金較高，反而令傳媒更容易將她與「被包養」聯想在一起。她更爆料曾有本來純粹吃飯的約會，對方卻突然帶「老闆」出席，自以為她能接受「招待老闆」的安排。她亦透露香港有很多富人家曾直接開價希望包養她，令她大為無奈。節目讓觀眾看到這位前港姐背後的真實一面，以及她多年來承受的各種誤解與壓力。