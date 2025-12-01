晚吹怨女俱樂部｜袁嘉敏爆從未正式拍拖 搬半山被指包養真相曝光

袁嘉敏今晚現身ViuTV《晚吹－怨女俱樂部》，親自拆解多年來纏繞她的各種傳聞與誤解。這位前港姐坦言自己經常被外界誤會成複雜女人，更爆出驚人真相指從未試過正式拍拖，連性感戲前的八年時間都沒有異性邀請約會。她更透露搬往半山後被指遭包養，甚至有飯局對方突然帶「老闆」現身，背後真相令人震驚。