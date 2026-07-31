34D袁嘉敏遊沖繩宮古島大解放 招牌爆乳上陣背後竟藏一大震撼隱情
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39歲前港姐袁嘉敏昨日突然在社交平台大派福利分享早前遠赴沖繩宮古島旅行打卡靚相。這次她毫不吝嗇狂騷三圍震撼網民眼球並一口氣連發多張穿上超性感服裝漫步沙灘照片。不過除了誘人身段之外這輯照片背後其實隱藏著她近年心態上一個極度反常轉變。
袁嘉敏宮古島罕披比堅尼大騷誘人本錢
根據昨日社交平台曝光畫面可見袁嘉敏在沖繩宮古島沙灘上轉換多套火辣造型打卡。她先是穿上一襲純白色超深V連身長裙漫步於水清沙幼海灘中大方展露招牌豐滿上圍及修長美腿。隨後她更加碼換上性感比堅尼泳衣直接走到海邊戲水任由陽光灑落在白滑肌膚上畫面極具視覺衝擊力。相關性感照片及短片在網上迅速引發迴響並累積超過5,200次觀看紀錄。
社交平台發長文親揭出走異國心靈震撼體會
針對這趟異國之旅袁嘉敏在帖文中以感性文字寫下個人真實感受。她坦言被眼前美不勝收自然風光深深震撼並直指「我被海洋之美深深吸引住」。除了分享夏季沖繩美景外她亦在文中回顧去年秋季遠赴日本京都欣賞紅葉以及幾年前到訪意大利卡普里島點滴。她向粉絲大方分享這些遊歷不僅是用相機紀錄風景更是讓心靈得到極大滋養與平靜過程。
昔日接拍電影鴨王全裸上陣情史掀起關注
回看昔日演藝生涯袁嘉敏最轟動莫過於當年接拍電影《鴨王》時破格全裸上陣一脫成名。她曾於電視台訪談節目中自爆由於一直未有正式男朋友加上長達8年時間無異性邀約才會決定接拍性感三級片。當年她為求保有私隱而搬入半山區居住卻反遭外界瘋傳被富商包養甚至在飯局中遭遇對方帶同老闆現身開價要求提供服務。這些流言蜚語曾令她患上創傷後遺症並選擇逐漸遠離香港幕前轉型為四處旅遊KOL。
大批網民湧入留言區激讚猶如絕美公主
大批網民看到這輯極具視覺震撼力海灘美照後紛紛湧入社交平台留言區發表激動評論。許多支持者對她保養得宜傲人身段感到佩服認為其外貌與當年選港姐時毫無分別。有網民直接以英文留言盛讚她為「Beautiful princess」以表達對其氣質與身材認可。同時亦有部分粉絲表示希望未來能看到她繼續分享更多周遊列國打卡美照。
資料或影片來源：原文刊於新假期