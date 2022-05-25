袁嘉敏

袁嘉敏遊完法國向意大利進發 難忘玫瑰園歎世界 皮光肉滑全面升級

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前港姐袁嘉敏袁嘉敏早前在社交網站炮轟鍾培生父子成為全城熱話，又怒斥二人對她有「古怪要求」，之後她即撤離香港，洗盡鉛華到法國波爾多展開新生活，並得閒在社交網放閃晒歐遊近況。袁嘉敏最新行程是玩完法國，現正向意大利進發，更晒出多張養眼照片，話好掛住在法國摘玫瑰的寫意生活。

袁嘉敏 身穿一字膊白裙的袁嘉敏，非常養眼。
身穿一字膊白裙的袁嘉敏，非常養眼。（圖片來源：[email protected]_kamanyuen）
袁嘉敏 袁嘉敏話非常掛住法國的玫瑰園。
袁嘉敏話非常掛住法國的玫瑰園。（圖片來源：[email protected]_kamanyuen）

袁嘉敏歐遊不忘更新近況

袁嘉敏離開香港歐遊已近兩個月，一直有keep住更新自己近況的她，第一站是去法國的波爾多，而最新行蹤是她已經離開法國，起程去意大利羅馬，完全是樂而忘返。

袁嘉敏 袁嘉敏上載歐遊的照片上社交網，網民對呢張相都好有反應，問袁嘉敏係咪食好住好。
袁嘉敏上載歐遊的照片上社交網，網民對呢張相都好有反應，問袁嘉敏係咪食好住好。（圖片來源：[email protected]_kamanyuen）
袁嘉敏 袁嘉敏在社交網留言話好掛住每朝早在花園摘玫瑰花。
袁嘉敏在社交網留言話好掛住每朝早在花園摘玫瑰花。（圖片來源：[email protected]_kamanyuen）

袁嘉敏容光煥發

袁嘉敏在社交網留言，表示雖然已向意大利羅馬進發，但她仍很想念在法國時每天在花園摘玫瑰的日子，又晒出早前拍下的照片，見她容光煥發、皮光肉滑，成個人都全面升級，張張相都豪晒事業線，相當養眼。網民對於袁嘉敏的照片都好大反應，有人問她是否在法國好食好住，所以身形比之前更豐滿。

袁嘉敏 袁嘉敏狀態甚好。
袁嘉敏狀態甚好。（圖片來源：[email protected]_kamanyuen）
袁嘉敏 去完法國去意大利，歐遊欺世界唔使做，真係好想知邊個同袁嘉敏同行？
去完法國去意大利，歐遊欺世界唔使做，真係好想知邊個同袁嘉敏同行？（圖片來源：[email protected]_kamanyuen）
袁嘉敏 之前袁嘉敏坐古董車遊波爾多，非常寫意。
之前袁嘉敏坐古董車遊波爾多，非常寫意。（圖片來源：[email protected]_kamanyuen）

離開香港是非之地

袁嘉敏 (Candy) 4月初突然於IG炮轟「富三代」鍾培生及其父鍾仁偉是「絕對的人渣」，表示：「One year with the Cheung, what a nightmare. (在鍾家的一年是一場噩夢)」又怒斥鍾培生父子對她有「古怪要求」，事件震撼全城。不過袁嘉敏大爆料後原來已經離開香港這個是非之地，飛抵法國波爾多展開新生活，兼且歐遊探朋友，預計要到7月才返港。

袁嘉敏 袁嘉敏早前忽然在社交網站炮轟鍾培生父子是人渣」，事件引發全城熱議。
袁嘉敏早前忽然在社交網站炮轟鍾培生父子是人渣」，事件引發全城熱議。（圖片來源：[email protected]_kamanyuen）
袁嘉敏 袁嘉敏原來已經離開香港這個是非之地。
袁嘉敏原來已經離開香港這個是非之地。（圖片來源：[email protected]_kamanyuen）
袁嘉敏 袁嘉敏已飛抵法國波爾多展開新生活兼且歐遊探朋友。
袁嘉敏已飛抵法國波爾多展開新生活兼且歐遊探朋友。（圖片來源：[email protected]_kamanyuen）

袁嘉敏洗盡鉛華做平民

袁嘉敏之前繼續在社交平台更新近況，記錄了由香港機場出發到杜拜轉機，飛抵巴黎再轉機去波爾多的過程，經歷了30小時的旅程終於成功到埗。之後她分享在當地的生活點滴，並透露目前正居住在鄉郊地區，不但目睹村民趕羊，又去到平民超市掃超平價士多啤梨，一盒只需1歐元（約8.5港元），對比起之前在香港居住鍾家豪宅的奢華生活，可算是反璞歸真。

袁嘉敏 離港後袁嘉敏仍不時在社交平台更新近況。
離港後袁嘉敏仍不時在社交平台更新近況。（圖片來源：[email protected]_kamanyuen）
袁嘉敏 袁嘉敏由香港機場出發到杜拜轉機，飛抵巴黎再轉機去波爾多的過程，經歷了30小時的旅程終於成功到埗。
袁嘉敏由香港機場出發到杜拜轉機，飛抵巴黎再轉機去波爾多的過程，經歷了30小時的旅程終於成功到埗。（圖片來源：[email protected]_kamanyuen）
袁嘉敏 袁嘉敏洗盡鉛華，在當地睇農民趕羊。
袁嘉敏洗盡鉛華，在當地睇農民趕羊。（圖片來源：[email protected]_kamanyuen）
袁嘉敏 掃平價士多啤梨。
掃平價士多啤梨。（圖片來源：[email protected]_kamanyuen）

爆鍾培生開價1000蚊傾心事

現年37歲、以豐滿身材出名的港姐袁嘉敏（Candy），曾拍三級片《鴨王》而一脫成名，不過其後淡出幕前。生財有道的她不時坐遊艇出海，月租4萬半山豪宅，生活富貴。月前Candy忽然在社交網炮轟「富三代」鍾培生及其父鍾仁偉是「絕對的人渣」，又怒斥兩人對她有「古怪要求」，引發全城熱議。事件連日發酵，袁嘉敏早前接受傳媒訪問時，再爆鍾培生會找她傾心事，更獲對方每次開價1000蚊傾一次電話，而Candy亦承認有收過錢，但之後她已拒絕再收，認為朋友間不應講錢。Candy又表示不擔心自己的言論會被鍾氏父子告其誹謗，聲稱自己所說的都是真事。另外，有指鍾培生向Candy提供的「經濟支持」，前前後後合共近百萬元，但她卻否認，並指「經濟支持」數目很少，不值得提。

袁嘉敏Candy）生財有道，不時坐遊艇出海，月租4萬半山豪宅，生活富貴。
袁嘉敏（Candy）生財有道，不時坐遊艇出海，月租4萬半山豪宅，生活富貴。（圖片來源：[email protected]_kamanyuen）
袁嘉敏最近接受傳媒訪問時，再爆鍾培生會找她傾心事。
袁嘉敏最近接受傳媒訪問時，再爆鍾培生會找她傾心事。（圖片來源：[email protected] Yuen）
袁嘉敏爆鍾培生開價1000蚊傾一次電話。
袁嘉敏爆鍾培生主動開價1000蚊傾一次電話。（圖片來源：[email protected] Yuen）
袁嘉敏表示不擔心自己的言論會被鍾氏父子告其誹謗，聲稱自己所說的都是真事。
袁嘉敏表示不擔心自己的言論會被鍾氏父子告其誹謗，聲稱自己所說的都是真事。（圖片來源：[email protected]

袁嘉敏水著合集

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_kamanyuen

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