袁嘉敏遊完法國向意大利進發 難忘玫瑰園歎世界 皮光肉滑全面升級

前港姐袁嘉敏袁嘉敏早前在社交網站炮轟鍾培生父子成為全城熱話，又怒斥二人對她有「古怪要求」，之後她即撤離香港，洗盡鉛華到法國波爾多展開新生活，並得閒在社交網放閃晒歐遊近況。袁嘉敏最新行程是玩完法國，現正向意大利進發，更晒出多張養眼照片，話好掛住在法國摘玫瑰的寫意生活。