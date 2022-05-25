袁嘉敏遊完法國向意大利進發 難忘玫瑰園歎世界 皮光肉滑全面升級
袁嘉敏歐遊不忘更新近況
袁嘉敏離開香港歐遊已近兩個月，一直有keep住更新自己近況的她，第一站是去法國的波爾多，而最新行蹤是她已經離開法國，起程去意大利羅馬，完全是樂而忘返。
袁嘉敏容光煥發
袁嘉敏在社交網留言，表示雖然已向意大利羅馬進發，但她仍很想念在法國時每天在花園摘玫瑰的日子，又晒出早前拍下的照片，見她容光煥發、皮光肉滑，成個人都全面升級，張張相都豪晒事業線，相當養眼。網民對於袁嘉敏的照片都好大反應，有人問她是否在法國好食好住，所以身形比之前更豐滿。
離開香港是非之地
袁嘉敏 (Candy) 4月初突然於IG炮轟「富三代」鍾培生及其父鍾仁偉是「絕對的人渣」，表示：「One year with the Cheung, what a nightmare. (在鍾家的一年是一場噩夢)」又怒斥鍾培生父子對她有「古怪要求」，事件震撼全城。不過袁嘉敏大爆料後原來已經離開香港這個是非之地，飛抵法國波爾多展開新生活，兼且歐遊探朋友，預計要到7月才返港。
袁嘉敏洗盡鉛華做平民
袁嘉敏之前繼續在社交平台更新近況，記錄了由香港機場出發到杜拜轉機，飛抵巴黎再轉機去波爾多的過程，經歷了30小時的旅程終於成功到埗。之後她分享在當地的生活點滴，並透露目前正居住在鄉郊地區，不但目睹村民趕羊，又去到平民超市掃超平價士多啤梨，一盒只需1歐元（約8.5港元），對比起之前在香港居住鍾家豪宅的奢華生活，可算是反璞歸真。
爆鍾培生開價1000蚊傾心事
現年37歲、以豐滿身材出名的港姐袁嘉敏（Candy），曾拍三級片《鴨王》而一脫成名，不過其後淡出幕前。生財有道的她不時坐遊艇出海，月租4萬半山豪宅，生活富貴。月前Candy忽然在社交網炮轟「富三代」鍾培生及其父鍾仁偉是「絕對的人渣」，又怒斥兩人對她有「古怪要求」，引發全城熱議。事件連日發酵，袁嘉敏早前接受傳媒訪問時，再爆鍾培生會找她傾心事，更獲對方每次開價1000蚊傾一次電話，而Candy亦承認有收過錢，但之後她已拒絕再收，認為朋友間不應講錢。Candy又表示不擔心自己的言論會被鍾氏父子告其誹謗，聲稱自己所說的都是真事。另外，有指鍾培生向Candy提供的「經濟支持」，前前後後合共近百萬元，但她卻否認，並指「經濟支持」數目很少，不值得提。