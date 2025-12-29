袁嘉敏轉戰Patreon賣性感相 驚人收入曝光 宣布不再免費派福利
袁嘉敏宣布Instagram不再免費派福利
袁嘉敏早前宣布不再於Instagram免費「派福利」，轉移投入Patreon將部分更性感照片放到該平台上供付費會員觀看。呢個決定令一眾支持者要付費先可以繼續睇到佢嘅大尺度內容。袁嘉敏在Instagram坐擁近15萬粉絲，吸金能力相當不俗，而家轉戰付費平台更加係將呢個優勢發揮到極致。佢先係分享性感嘅照片，之後就係收費平台嘅連結，要觀眾及支持者需先付費才可以繼續觀看。
Patreon內容三點不露但中門大開
根據相關網頁觀察，袁嘉敏約相隔三至四日就會更新一次，有時亦會兩日更新一次新相。佢嘅內容包括性感內衣、日本浴衣、出浴、睡衣但「中門大開」嘅大尺度內容，多數都可以睇到渾圓雙峰嘅一角，但就清一色都係三點不露。呢啲內容對於付費會員嚟講確實有一定吸引力，亦都解釋咗點解咁多人願意付費訂閱。袁嘉敏深諳此道，知道點樣平衡尺度同吸引力。
保守估計80名會員月入超過6萬
就頁面觀察可知，似乎也有不少人成為會員，每篇帖文都平均有40至50個讚好，部分更多達近80個。如果以每一個會員讚好計算，則保守估計佢嘅Patreon已有最少80名付費會員。再以每月785港元計算，保守估計袁嘉敏可從平台賣相每月最少進帳62,800港元。對於一名藝人嚟講，已算係一筆相當不錯嘅收入，而且呢個數字仲可能係低估咗。
袁嘉敏從港姐到三級片女星轉型路
袁嘉敏曾參選香港小姐並贏得「最上鏡小姐」，其後佢順勢加入娛樂圈。之後佢轉戰影壇，先後拍攝電影《賭城風雲》、《竊聽風雲3》、《屍城》、《殺破狼2》及《豪情3D》。2015年更憑王晶監製嘅三級片《鴨王》而走紅，呢部戲可以話係佢演藝事業嘅轉捩點。多年後佢宣布移居英國，但在社交平台上依舊相當活躍，而家更加搵到新嘅搵錢方法。
網民熱議賣相生意經
袁嘉敏一直有價有市，指嘅係佢無論拍YouTube或者Instagram「派福利」，一直都不乏支持者捧場。YouTube上可以以觀看次數作為收入來源之一，而家轉戰付費平台更加係直接將粉絲轉化為收入。不少網民都對佢嘅生意頭腦表示佩服，認為佢識得善用自己嘅優勢搵錢。有網民留言話「賣相其實好好賺，袁嘉敏深諳此道」，亦有人認為佢嘅水着照確實好睇，值得付費支持。