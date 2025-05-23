袁嘉敏由英國回流現身高級私人會所 高達6位數會藉惹關注
袁嘉敏 再出動Deep V戰衣
40歲的袁嘉敏向來除了經常歐遊外，亦熱愛到高級餐廳用餐，她近日趁著「520」，穿著一身Deep V性感造型現身高級華人私人社交會所，與一眾老闆級人馬睇齊。
高級會所昂貴會費惹熱議
據悉，該會所於1991年創辦，設有會員制度，個人或公司入會費用高達15萬元，雖然有提名人的會員可獲得部分會費豁免，但仍需要每月繳交2,150元月費，而且岀入設有Dress Code。
袁嘉敏深圳登台拍片騷近況 自爆冇拖拍全因個樣有問題？
近來袁嘉敏不時展示在內地接Job的片段，顯示她在內地仍有不俗人氣。最近她就在限時動態中，曬出她在深圳登台時的造型，只見相中的她穿著Deep V吊帶晚裝上陣，視覺效果極震撼，引來網民留言問她：「件衫頂得住嗎？」、「呢個身材係移英後二次發育？」
自認二奶樣惹人夫嗒糖
儘管人氣不減，但袁嘉敏的感情生活卻並不如意。現年40歲的她曾公開表示非常渴望找到真愛，為此她更玩交友App努力脫單。在一次訪問中，袁嘉敏更自認是二奶樣，所以遇到的追求者不是已婚，就是離了婚但有很多問題，這讓她感到非常無奈。
袁嘉敏花4位數參加富豪飯局 戰鬥格上陣講明想搵1類人
袁嘉敏早前曾拍片分享自己花費了約4800港元，參加倫敦一個名為Annabel’s的高級私人俱樂部舉辦的新年派對。這是一個集合了名流富商和時尚達人的社交場合。難得受到朋友邀請的袁嘉敏 ，當晚精挑細算出一套閃閃發光的黑色大露背加低胸長裙出席派對，完全以戰鬥格上陣。
袁嘉敏表示該次聚會不容許拍片，但當時出席的朋友們都是上年紀的夫婦，自己是唯一一個單身女生。袁嘉敏又指大家都對她非常友好，而且大家知識水平都好高，所以非常享受該次社交聚會。袁嘉敏分享道，這次社交活動讓她感受到了不同的文化氛圍，也是她適應新生活的一部分，袁嘉敏又指自己希望想搵來自歐洲或不同國家嘅人交流，呢個亦係佢搬到英國嘅原因。
袁嘉敏講明唔想同移英港民交流
袁嘉敏自從移居英國後，她的生活方式和社交圈有了顯著的變化。她選擇住在倫敦的南肯辛頓區，這個地區交通便利，即使晚上外出也能安全回家。袁嘉敏表示，她之所以選擇獨居，是希望能夠更好地融入當地社會，與來自歐洲各地甚至不同國家的人進行交流。當外界有人問自己為什麼不選擇搬到比較多香港人的社區，袁嘉敏就表示因為自己來到英國之後，就不想再重提香港的生活，加上自己單身冇小朋友，所以認為自己會比較難融入。
袁嘉敏爆Seed回應：自己畀錢有甚麼問題
儘管遇到了不少挑戰，袁嘉敏對自己在英國的生活充滿期待。她希望通過這次的經歷，能夠找到屬於自己的生活方式和圈子。她也表示，即使將來有機會回到香港生活，這段在英國的經歷將會是她珍貴的回憶。袁嘉敏今日更在IG Story上寫道：「我自己一個在英國生活，完全無親戚朋友。去活動食飯自己畀錢有甚麼問題？」表達了她對獨立生活的堅持和自豪。