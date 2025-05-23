袁嘉敏由英國回流現身高級私人會所 高達6位數會藉惹關注

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前港姐兼最上鏡小姐袁嘉敏（Candy）曾移居英國，到今年2月回流香港，繼早前北上深圳登台搵人仔後，近日她更大曬岀入高級私人會所的靚相，再度引起網民熱議！

袁嘉敏 再出動Deep V戰衣

40歲的袁嘉敏向來除了經常歐遊外，亦熱愛到高級餐廳用餐，她近日趁著「520」，穿著一身Deep V性感造型現身高級華人私人社交會所，與一眾老闆級人馬睇齊。

袁嘉敏 袁嘉敏趁著「520」曬近照，仲話要連趕兩場活動。（圖片來源：IG@candy_kamanyuen）
袁嘉敏趁著「520」曬近照，仲話要連趕兩場活動。（圖片來源：IG@candy_kamanyuen）

高級會所昂貴會費惹熱議

據悉，該會所於1991年創辦，設有會員制度，個人或公司入會費用高達15萬元，雖然有提名人的會員可獲得部分會費豁免，但仍需要每月繳交2,150元月費，而且岀入設有Dress Code。

袁嘉敏 該會所走懷舊路線，保持1930年代的老上海裝潢，佈滿價值連城的古董和藝術品。（圖片來源：IG@candy_kamanyuen）
該會所走懷舊路線，保持1930年代的老上海裝潢，佈滿價值連城的古董和藝術品。（圖片來源：IG@candy_kamanyuen）

袁嘉敏深圳登台拍片騷近況 自爆冇拖拍全因個樣有問題？

近來袁嘉敏不時展示在內地接Job的片段，顯示她在內地仍有不俗人氣。最近她就在限時動態中，曬出她在深圳登台時的造型，只見相中的她穿著Deep V吊帶晚裝上陣，視覺效果極震撼，引來網民留言問她：「件衫頂得住嗎？」、「呢個身材係移英後二次發育？」

袁嘉敏 袁嘉敏於2023年底移居英國，直到今年2月，她透露將回流香港生活。（圖片來源：IG@candy_kamanyuen）
袁嘉敏於2023年底移居英國，直到今年2月，她透露將回流香港生活。（圖片來源：IG@candy_kamanyuen）
袁嘉敏 早前袁嘉敏著Deep V吊帶晚裝到深圳登台，獲粉絲舉住應援牌到場支持。（圖片來源：IG@candy_kamanyuen）
早前袁嘉敏著Deep V吊帶晚裝到深圳登台，獲粉絲舉住應援牌到場支持。（圖片來源：IG@candy_kamanyuen）

自認二奶樣惹人夫嗒糖

儘管人氣不減，但袁嘉敏的感情生活卻並不如意。現年40歲的她曾公開表示非常渴望找到真愛，為此她更玩交友App努力脫單。在一次訪問中，袁嘉敏更自認是二奶樣，所以遇到的追求者不是已婚，就是離了婚但有很多問題，這讓她感到非常無奈。

袁嘉敏 網民大讚40歲袁嘉敏樣貌和身材都超凍齡。（圖片來源：IG@candy_kamanyuen）
網民大讚40歲袁嘉敏樣貌和身材都超凍齡。（圖片來源：IG@candy_kamanyuen）
袁嘉敏 （圖片來源：IG@candy_kamanyuen）
（圖片來源：IG@candy_kamanyuen）

袁嘉敏花4位數參加富豪飯局 戰鬥格上陣講明想搵1類人

袁嘉敏早前曾拍片分享自己花費了約4800港元，參加倫敦一個名為Annabel’s的高級私人俱樂部舉辦的新年派對。這是一個集合了名流富商和時尚達人的社交場合。難得受到朋友邀請的袁嘉敏 ，當晚精挑細算出一套閃閃發光的黑色大露背加低胸長裙出席派對，完全以戰鬥格上陣。

袁嘉敏表示該次聚會不容許拍片，但當時出席的朋友們都是上年紀的夫婦，自己是唯一一個單身女生。袁嘉敏又指大家都對她非常友好，而且大家知識水平都好高，所以非常享受該次社交聚會。袁嘉敏分享道，這次社交活動讓她感受到了不同的文化氛圍，也是她適應新生活的一部分，袁嘉敏又指自己希望想搵來自歐洲或不同國家嘅人交流，呢個亦係佢搬到英國嘅原因。

袁嘉敏 袁嘉敏當晚精挑細算出一套閃閃發光的黑色大露背加低胸長裙出席派對，完全以戰鬥格上陣。（圖片來源：IG@candy_kamanyuen）
袁嘉敏當晚精挑細算出一套閃閃發光的黑色大露背加低胸長裙出席派對，完全以戰鬥格上陣。（圖片來源：IG@candy_kamanyuen）
袁嘉敏 袁嘉敏又曾花費約4800港元參加倫敦一個名為Annabel's的高級私人俱樂部舉辦的新年派對。（圖片來源：IG@candy_kamanyuen）
袁嘉敏又曾花費約4800港元參加倫敦一個名為Annabel’s的高級私人俱樂部舉辦的新年派對。（圖片來源：IG@candy_kamanyuen）
袁嘉敏 佢又提到會場上好多人都係一對對，自己是唯一一個單身女生。（圖片來源：IG@candy_kamanyuen）
佢又提到會場上好多人都係一對對，自己是唯一一個單身女生。（圖片來源：IG@candy_kamanyuen）

袁嘉敏講明唔想同移英港民交流

袁嘉敏自從移居英國後，她的生活方式和社交圈有了顯著的變化。她選擇住在倫敦的南肯辛頓區，這個地區交通便利，即使晚上外出也能安全回家。袁嘉敏表示，她之所以選擇獨居，是希望能夠更好地融入當地社會，與來自歐洲各地甚至不同國家的人進行交流。當外界有人問自己為什麼不選擇搬到比較多香港人的社區，袁嘉敏就表示因為自己來到英國之後，就不想再重提香港的生活，加上自己單身冇小朋友，所以認為自己會比較難融入。

袁嘉敏 袁嘉敏就表示因為自己來到英國之後，就不想再重提香港的生活，加上自己單身冇小朋友，所以認為自己會比較難融入。（圖片來源：IG@candy_kamanyuen）
袁嘉敏就表示因為自己來到英國之後，就不想再重提香港的生活，加上自己單身冇小朋友，所以認為自己會比較難融入。（圖片來源：IG@candy_kamanyuen）

袁嘉敏爆Seed回應：自己畀錢有甚麼問題

儘管遇到了不少挑戰，袁嘉敏對自己在英國的生活充滿期待。她希望通過這次的經歷，能夠找到屬於自己的生活方式和圈子。她也表示，即使將來有機會回到香港生活，這段在英國的經歷將會是她珍貴的回憶。袁嘉敏今日更在IG Story上寫道：「我自己一個在英國生活，完全無親戚朋友。去活動食飯自己畀錢有甚麼問題？」表達了她對獨立生活的堅持和自豪。

袁嘉敏 （圖片來源：IG@candy_kamanyuen）
（圖片來源：IG@candy_kamanyuen）

撰文：東方新地圖片來源：IG@candy_kamanyuen資料或影片來源：原文刊於新假期

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