袁嘉敏花4位數參加富豪飯局 戰鬥格上陣講明想搵1類人
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曾於2009年獲得「最上鏡小姐」的袁嘉敏，自從2022年在社交網絡上發表對鍾培生父子的不滿後，她便鮮少公開露面，並選擇移居英國。袁嘉敏日前拍片分享自己花費4位數參加英國高級私人俱樂部「富豪飯局」新年派對的經歷，仲講明自己唔多想同移英港人交流…
袁嘉敏花5千蚊參加聚會 講明想搵1類人
袁嘉敏上個月拍片分享，自己曾花費約4800港元參加倫敦一個名為Annabel’s的高級私人俱樂部舉辦的新年派對。這是一個集合了名流富商和時尚達人的社交場合。難得受到朋友邀請的袁嘉敏 ，當晚精挑細算出一套閃閃發光的黑色大露背加低胸長裙出席派對，完全以戰鬥格上陣。
袁嘉敏表示該次聚會不容許拍片，但當時出席的朋友們都是上年紀的夫婦，自己是唯一一個單身女生。袁嘉敏又指大家都對她非常友好，而且大家知識水平都好高，所以非常享受該次社交聚會。袁嘉敏分享道，這次社交活動讓她感受到了不同的文化氛圍，也是她適應新生活的一部分，袁嘉敏又指自己希望想搵來自歐洲或不同國家嘅人交流，呢個亦係佢搬到英國嘅原因。
袁嘉敏講明唔想同移英港民交流
袁嘉敏自從移居英國後，她的生活方式和社交圈有了顯著的變化。她選擇住在倫敦的南肯辛頓區，這個地區交通便利，即使晚上外出也能安全回家。袁嘉敏表示，她之所以選擇獨居，是希望能夠更好地融入當地社會，與來自歐洲各地甚至不同國家的人進行交流。當外界有人問自己為什麼不選擇搬到比較多香港人的社區，袁嘉敏就表示因為自己來到英國之後，就不想再重提香港的生活，加上自己單身冇小朋友，所以認為自己會比較難融入。
袁嘉敏爆Seed回應：自己畀錢有甚麼問題
儘管遇到了不少挑戰，袁嘉敏對自己在英國的生活充滿期待。她希望通過這次的經歷，能夠找到屬於自己的生活方式和圈子。她也表示，即使將來有機會回到香港生活，這段在英國的經歷將會是她珍貴的回憶。袁嘉敏今日更在IG Story上寫道：「我自己一個在英國生活，完全無親戚朋友。去活動食飯自己畀錢有甚麼問題？」表達了她對獨立生活的堅持和自豪。
圖片來源：IG@candy_kamanyuen資料或影片來源：原文刊於新假期