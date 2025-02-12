袁嘉敏花4位數參加富豪飯局 戰鬥格上陣講明想搵1類人

曾於2009年獲得「最上鏡小姐」的袁嘉敏，自從2022年在社交網絡上發表對鍾培生父子的不滿後，她便鮮少公開露面，並選擇移居英國。袁嘉敏日前拍片分享自己花費4位數參加英國高級私人俱樂部「富豪飯局」新年派對的經歷，仲講明自己唔多想同移英港人交流…