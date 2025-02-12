袁嘉敏花4位數參加富豪飯局 戰鬥格上陣講明想搵1類人

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曾於2009年獲得「最上鏡小姐」的袁嘉敏，自從2022年在社交網絡上發表對鍾培生父子的不滿後，她便鮮少公開露面，並選擇移居英國。袁嘉敏日前拍片分享自己花費4位數參加英國高級私人俱樂部「富豪飯局」新年派對的經歷，仲講明自己唔多想同移英港人交流…

袁嘉敏花5千蚊參加聚會 講明想搵1類人

袁嘉敏上個月拍片分享，自己曾花費約4800港元參加倫敦一個名為Annabel’s的高級私人俱樂部舉辦的新年派對。這是一個集合了名流富商和時尚達人的社交場合。難得受到朋友邀請的袁嘉敏 ，當晚精挑細算出一套閃閃發光的黑色大露背加低胸長裙出席派對，完全以戰鬥格上陣。

袁嘉敏表示該次聚會不容許拍片，但當時出席的朋友們都是上年紀的夫婦，自己是唯一一個單身女生。袁嘉敏又指大家都對她非常友好，而且大家知識水平都好高，所以非常享受該次社交聚會。袁嘉敏分享道，這次社交活動讓她感受到了不同的文化氛圍，也是她適應新生活的一部分，袁嘉敏又指自己希望想搵來自歐洲或不同國家嘅人交流，呢個亦係佢搬到英國嘅原因。

袁嘉敏 袁嘉敏當晚精挑細算出一套閃閃發光的黑色大露背加低胸長裙出席派對，完全以戰鬥格上陣。（圖片來源：IG@candy_kamanyuen）
袁嘉敏當晚精挑細算出一套閃閃發光的黑色大露背加低胸長裙出席派對，完全以戰鬥格上陣。（圖片來源：IG@candy_kamanyuen）
袁嘉敏 袁嘉敏上個月拍片分享，自己曾花費約4800港元參加倫敦一個名為Annabel's的高級私人俱樂部舉辦的新年派對。（圖片來源：IG@candy_kamanyuen）
袁嘉敏上個月拍片分享，自己曾花費約4800港元參加倫敦一個名為Annabel’s的高級私人俱樂部舉辦的新年派對。（圖片來源：IG@candy_kamanyuen）
袁嘉敏 背面好煞食！（圖片來源：IG@candy_kamanyuen）
背面好煞食！（圖片來源：IG@candy_kamanyuen）
袁嘉敏 再自拍一張！（圖片來源：IG@candy_kamanyuen）
再自拍一張！（圖片來源：IG@candy_kamanyuen）
袁嘉敏 Annabel’s係英國倫敦高檔地段一個設有舞池的高級私人俱樂部。（圖片來源：IG@candy_kamanyuen）
Annabel’s係英國倫敦高檔地段一個設有舞池的高級私人俱樂部。（圖片來源：IG@candy_kamanyuen）
袁嘉敏 佢又提到會場上好多人都係一對對，自己是唯一一個單身女生。（圖片來源：IG@candy_kamanyuen）
佢又提到會場上好多人都係一對對，自己是唯一一個單身女生。（圖片來源：IG@candy_kamanyuen）

袁嘉敏講明唔想同移英港民交流

袁嘉敏自從移居英國後，她的生活方式和社交圈有了顯著的變化。她選擇住在倫敦的南肯辛頓區，這個地區交通便利，即使晚上外出也能安全回家。袁嘉敏表示，她之所以選擇獨居，是希望能夠更好地融入當地社會，與來自歐洲各地甚至不同國家的人進行交流。當外界有人問自己為什麼不選擇搬到比較多香港人的社區，袁嘉敏就表示因為自己來到英國之後，就不想再重提香港的生活，加上自己單身冇小朋友，所以認為自己會比較難融入。

袁嘉敏 袁嘉敏就表示因為自己來到英國之後，就不想再重提香港的生活，加上自己單身冇小朋友，所以認為自己會比較難融入。（圖片來源：IG@candy_kamanyuen）
袁嘉敏就表示因為自己來到英國之後，就不想再重提香港的生活，加上自己單身冇小朋友，所以認為自己會比較難融入。（圖片來源：IG@candy_kamanyuen）

袁嘉敏爆Seed回應：自己畀錢有甚麼問題

儘管遇到了不少挑戰，袁嘉敏對自己在英國的生活充滿期待。她希望通過這次的經歷，能夠找到屬於自己的生活方式和圈子。她也表示，即使將來有機會回到香港生活，這段在英國的經歷將會是她珍貴的回憶。袁嘉敏今日更在IG Story上寫道：「我自己一個在英國生活，完全無親戚朋友。去活動食飯自己畀錢有甚麼問題？」表達了她對獨立生活的堅持和自豪。

袁嘉敏 （圖片來源：IG@candy_kamanyuen）
（圖片來源：IG@candy_kamanyuen）

圖片來源：IG@candy_kamanyuen資料或影片來源：原文刊於新假期

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