袁嘉敏穿性感睡衣報喜！16年愛情長跑開花結果 酒店接Job「有結婚感覺 」
袁嘉敏「16年愛情長跑」開花結果
昨日，袁嘉敏在小紅書再度展示她的性感一面，上傳了一段自己身穿低胸喱士透視睡衣的短片，畫面火辣吸睛。片中她以流利普通話加「娃娃腔」表達自己愛情長跑16年終於有個名份！
當大家以為她終於脫單，其實袁嘉敏自爆係出席酒店套房現場嘅護膚品牌活動，酒店仲係C朗訪港時住過的豪華套房，拍照時發出一聲嬌喘，因為景觀實在太奢華！
她透露，自己非常開心獲得最愛的高端護膚品牌邀請，能夠參加專屬貴賓聚會，令她感到身份備受肯定。袁嘉敏透露，其實她支持該品牌已經長達16年，如今能夠受品牌青睞，令她心情興奮得猶如一段愛情長跑16年，得到對方確認身份，有結婚的感覺。
進軍內地展現野心
袁嘉敏今次短片全程以流利普通話拍攝，又將短片發布到小紅書，並大讚自己喜愛多年的國際品牌邀請，明顯希望吸引更多內地粉絲。不少網民盛讚她「狀態大勇」、「語言天份高」，並好奇她如何在內地發展。
袁嘉敏搬新居過寫意生活
在倫敦經歷長時間的陰雨和壓力後，袁嘉敏坦言回到香港的舒適生活讓她非常珍惜，每天都希望在陽台曬太陽、吹著海風，靜靜欣賞香港仔避風塘的開揚景致。入住新居後，她最喜歡於露台自拍，並多度與網民分享廚房、日落及新居環境點滴。
被20年交情女性友人拒絕見面
雖然生活環境大變，但感情上的失落讓袁嘉敏直言難以入睡。她坦言主動聯絡認識20年的人妻好友，卻遭對方以與其他媽媽有約為由拒見，甚至請她食「檸檬」。她坦率表示，和已婚或成為人母的朋友之間越來越難找到共同語言。這些朋友不時會對她的生活指指點點，甚至頻問她為何至今仍然單身，讓她感到格外失落和無助，情緒低落至夜晚難以安然入睡。
面對友情裂痕，袁嘉敏沒有被擊倒。她希望結識更多新朋友，未來打算到泰國、日本、台灣及新加坡，期望開拓生活圈子。雖然坦言過去的好友相處難再回到從前，但袁嘉敏依然保持樂觀，期望未來能覓得志同道合的新知己。
回流後工作有新安排
除了人際關係的挑戰，袁嘉敏又透露，回流後工作有新安排，感恩有內地出席活動的機會，但因身體出現問題，已不能像以前般熬夜。生活雖然有不如意，但她選擇正面面對新生活，把每一個瓶頸化作啟發創作的動力。
現年40歲的前港姐「最上鏡小姐」袁嘉敏，自今年初結束英國生活回流返港後，生活依然多姿多彩，近日更大方分享她位於港島南區海景豪宅的寫意生活，網民留意其進擊身材，大讚性感程度爆燈！
袁嘉敏回流香港住靚屋：感覺真好
袁嘉敏在社交平台上載多張居家照片，身穿一件極度貼身的膚色低胸小背心，配上牛仔褲，在自家露台享受日光浴，其豐滿上圍在鏡頭下造成極大的視覺震撼，幾乎有「迫爆Mon」的效果，火辣身材十年如一日，性感程度爆燈！
她透露，從小就夢想自己的家能看到大海，如今終於願望成真，進駐這個能飽覽無敵海景的安樂窩。從照片可見，雖然陽台空間不大，但足以讓她放置茶几和椅子，悠閒地一邊品茶，一邊欣賞香港仔對出的開揚海景和翠綠山景，她在帖文中寫道：「經過一星期陰沉下雨，陽光終於再次普照，能夠在我的陽台上享受夏日陽光，感覺真好」，字裡行間流露出對新居的喜愛和滿足。
網民反應兩極 大讚身材惹火
照片一出，隨即引來大批網民留言，反應相當熱烈。不少網民都將焦點放在她傲人的身材上，紛紛留言激讚：「好偉大」、「身材太正」、「性感女神回來了」。 亦有網民錯重點，笑指「間屋好靚」，不過也有網民對她昔日與鍾培生父子的風波依然記憶猶新，認為她生活富貴，依然充滿話題性。
袁嘉敏回流後是非不絕 感情狀況成謎
事實上，袁嘉敏自入行以來是非不絕，最為人津津樂道的莫過於2022年突然在網上炮轟鍾培生父子，形容與他們相處的一年是「一場噩夢」，事件引起全城哄動。 雖然她之後遠走英國，但回流後依然積極在內地登台「搵真銀」，早前更表明希望找到如意郎君，但又多次強調自己單身，感情狀況撲朔迷離，令外界對她的生活更加好奇。
袁嘉打工賺學費 試過長期濕疹
去年3月，她在YouTube影片中透露家境並不富裕，曾經在澳洲讀書時，打工賺取生活費。從餐廳的廚房到清潔工作，她的雙手經歷了變紅、甩皮，甚至長期濕疹。在成為演員之前，她曾經擔任電影發行的工作，也在雜誌社擔任過行銷助理。
袁嘉敏向富豪表明立場：你不能操縱我
袁嘉敏在疫情期間曾擔任畫廊顧問，這段時間她意外地發現自己竟然吸引了不少富豪的注意。她回憶說，由於疫情的關係，大家都無法外遊，因此很多有錢有勢的人都留在香港，他們試圖接近她，邀請她參加派對或合作拍攝：
「我遇到很多有錢有勢的人，因為當時COVID，大家都不能外遊，人人都留在香港這個小地方，所以他們接近我，問我：『你可不可以來我們的生日派對唱歌？』、『可以做這些嗎？你能給我拍攝這個嗎？』等等。但我不再為他們工作，就像你不能操縱我，令人相信之後還有其他發展機會。」