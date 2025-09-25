颱風樺加沙 ｜袁嘉敏直擊富麗敦酒店水浸 巨浪滔天驚呼：好似末日災難片！
超強颱風樺加沙日前襲港，不少地區都受到嚴重影響。女星袁嘉敏原來當時正身處災情最嚴重的香港富麗敦海洋公園酒店，並在IG Story直擊酒店被巨浪衝擊的恐怖一刻，形容現場畫面「好似末日災難片咁」，究竟當時情況有幾震撼？
颱風樺加沙直擊 富麗敦酒店變澤國
超強颱風樺加沙日前正面吹襲本港，天文台更一度發出十號颶風信號。位於香港仔海旁的香港富麗敦海洋公園酒店成為重災區之一，網上瘋傳多段影片，顯示海水不斷湧入酒店範圍，即使已經用木板加固的玻璃門亦被洪水瞬間沖爆，大堂頓時變成澤國，有住客更形容現場情況誇張到「成個海咁」，場面觸目驚心。
袁嘉敏IG驚呼堤壩被摧毀
藝人袁嘉敏原來事發時正身處該酒店，並透過個人IG Story分享了第一身直擊畫面。從她房間的落地大玻璃窗望出去，可以見到窗外巨浪滔天，她亦忍不住驚呼：「嘩，啲浪好巨型，好似末日災難片咁，個堤壩係摧毀咗，好犀利呀」。她透露自己早於上星期已預訂酒店房間，原定是為了到附近進行拍攝工作，完全沒料到會遇上超強颱風。
袁嘉敏憂心玻璃窗安全 酒店職員揭曾爆玻璃
由於袁嘉敏入住的房間正正對著大海，加上有一大片落地玻璃，令她一度擔心安全問題。她表示曾向酒店職員查詢，職員透露酒店在之前的颱風中也曾發生過玻璃門被強風吹爆的事件，因此這次才會特別加上木板進行加固保護，可惜最終仍然無法抵擋樺加沙的驚人威力，可見風力極度強勁。
網民睇片嚇親 留言叮囑袁嘉敏注意安全
袁嘉敏的IG Story影片曝光後，不少網民都對颱風的威力感到震驚，紛紛表示畫面相當恐怖。許多粉絲湧入她的社交平台留言，叮囑她務必注意安全，並表示「睇到都覺得牙煙」、「好彩人冇事」。有網民則大讚她夠勇敢，在如此惡劣天氣下仍能冷靜地拍片分享，讓大家見識到颱風的真實威力，留言稱：「第一身直擊好震撼」、「多謝分享，真係要小心啲」。
圖片來源：IG@candy_kamanyuen、Threads資料或影片來源：原文刊於新假期