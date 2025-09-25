颱風樺加沙 ｜袁嘉敏直擊富麗敦酒店水浸 巨浪滔天驚呼：好似末日災難片！

超強颱風樺加沙日前襲港，不少地區都受到嚴重影響。女星袁嘉敏原來當時正身處災情最嚴重的香港富麗敦海洋公園酒店，並在IG Story直擊酒店被巨浪衝擊的恐怖一刻，形容現場畫面「好似末日災難片咁」，究竟當時情況有幾震撼？