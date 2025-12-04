考古袁嘉敏16年前港姐舊照曝光 當年北海道外景玩養乳牛
袁嘉敏近年因各種爭議事件頻頻成為焦點，不少網民開始翻查她的演藝生涯起點。原來這位話題女星早於2009年已踏足娛樂圈，當年更在香港小姐選舉中奪得「最上鏡小姐」殊榮，與冠軍劉倩婷、亞軍李姿敏及季軍熊穎詩同台競逐。回顧當年選美歷程，袁嘉敏的參選之路充滿戲劇性轉折。
袁嘉敏2009年奪最上鏡小姐
袁嘉敏入行前任職電影發行工作，曾為陳可辛導演公司的電影擔任發行，其後經吳君如提名參加港姐選舉。2009年香港小姐選舉中，袁嘉敏雖然未能躋身三甲，但憑藉出眾外貌奪得「最上鏡小姐」獎項。當屆冠軍由劉倩婷奪得，亞軍為李姿敏，季軍則是熊穎詩，另外黃嘉麗則獲得「國際親善小姐」稱號。
當年港姐外景遠赴北海道學飼養乳牛
當年入圍港姐決賽的十位佳麗，由師姐胡杏兒、陳情揚帶隊遠赴北海道拍攝外景。行程相當緊湊又多元，佳麗們先走進大自然挑戰攀樹，展現最真實的一面，之後再到牧場學習照料乳牛。期間袁嘉敏更因操作失誤「倒瀉牛奶」，即場鬧出笑話超爆笑。
同屆港姐近況各異發展不同
回顧當年同屆港姐的發展，冠軍劉倩婷自2013年下嫁李丞責後，同年誕下女兒李仟辰，便專心在家相夫教子，少有露面於幕前，令人非常想念。季軍熊穎詩同樣是卸任港姐後便離開了TVB，之後便消失於娛樂圈。亞軍李姿敏卸任港姐後也離開了TVB，2017年8月與澳洲籍練馬師賀賢在澳洲結婚。相比之下，袁嘉敏雖然演藝事業持續發展，但爭議不斷的形象與其他同屆佳麗形成強烈對比。
TVB演出經歷豐富離巢轉戰電影
袁嘉敏參選港姐後加入TVB，參演過多部劇集包括《潛行狙擊》、《愛·回家》、《好心作怪》、《情逆三世緣》及《舌劍上的公堂》。2013年她離巢TVB後，簽約太陽娛樂文化，開始進軍電影界，曾拍攝《賭城風雲》、《竊聽風雲3》、《屍城》、《殺破狼2》及《豪情3D》等作品。不過自離開TVB後，袁嘉敏便開始捲入不少負面新聞，成為娛樂圈爭議人物。
圖片來源：IG@candy_kamanyuen、TVB、新傳媒資料庫資料或影片來源：原文刊於新假期