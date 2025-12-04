考古袁嘉敏16年前港姐舊照曝光 當年北海道外景玩養乳牛

袁嘉敏近年因各種爭議事件頻頻成為焦點，不少網民開始翻查她的演藝生涯起點。原來這位話題女星早於2009年已踏足娛樂圈，當年更在香港小姐選舉中奪得「最上鏡小姐」殊榮，與冠軍劉倩婷、亞軍李姿敏及季軍熊穎詩同台競逐。回顧當年選美歷程，袁嘉敏的參選之路充滿戲劇性轉折。