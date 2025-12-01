中年好聲音4｜袁帥半首歌橫掃五燈 評審激讚最強表現 背景驚人與一線花旦好老友

《中年好聲音4》昨晚播出第二集，再誕生3名5燈選手，當中擁有15年聲樂導師經驗的袁帥憑藉超強唱功及勁靚假音技驚四座。他演唱《想你的夜》時真假聲轉換極為順暢，短短半首歌已橫掃五燈佳績，就連「手緊王」周國豐都讚不絕口，表現令人驚艷。