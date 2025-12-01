中年好聲音4｜袁帥半首歌橫掃五燈 評審激讚最強表現 背景驚人與一線花旦好老友
《中年好聲音4》昨晚播出第二集，再誕生3名5燈選手，當中擁有15年聲樂導師經驗的袁帥憑藉超強唱功及勁靚假音技驚四座。他演唱《想你的夜》時真假聲轉換極為順暢，短短半首歌已橫掃五燈佳績，就連「手緊王」周國豐都讚不絕口，表現令人驚艷。
袁帥半首歌橫掃五燈技驚四座
袁帥在台上演唱《想你的夜》時展現出色唱功，真假音轉換極為暢順，悅耳程度令評審們紛紛撳燈。他憑藉超強的音樂感和Ad Lib技巧，未唱完半首歌已成功獲得五位評審全部撳燈，直接晉級下一輪。現場觀眾和評審都被他的表現深深震撼，掌聲雷動不絕。
評審一致激讚袁帥最強表現
評審們對袁帥的表現讚不絕口，溦溦興奮表示「一邊聽，一邊好興奮！你真係好好，你有做到Enjoy呢個舞台，當我哋畀晒燈你嘅時候，你更加有自信，你仲畀多咗好多嘢出嚟添！我希望你唔好驕傲」。周國豐更直言「確實係今集表現得最好嘅一位參賽者，恭喜你先！你好適合去唱R&B或者唱Jazz嘅歌，因為你嘅音樂感好好，我好鍾意聽你啲Ad Lib」。張佳添更形容袁帅是「最5燈嗰個5燈」，肥媽亦大讚「好難得有一位參賽者係越聽越有嘅！唔怪之得啦，原來學聲樂！」
袁帥曾奪新秀歌唱大賽全球前五
原來袁帥並非首次參加歌唱比賽，他在2012年曾參加無綫全球華人新秀歌唱大賽，當時成功打入全球前五名，歌唱實力早已獲得肯定。憑藉15年聲樂導師的豐富經驗，他對音樂的理解和詮釋能力都相當出色。車婉婉更透露，袁帥為了參加《中年好聲音4》成功減掉75公斤，這個驚人數字令溦溦驚訝至下巴也險些掉在地上。除此之外，他也常做評審和表演嘉賓，與《中年好聲音2》選手黃劍文、藝人蔡潔亦是老友。
網民大讚袁帥唱功了得
袁帥的精彩表現在網上引起熱烈討論，不少網民都被他的假音技巧和真假聲轉換能力所震撼。有網民留言「真係好靚聲，假音轉換好自然」、「15年聲樂導師果然唔同凡響」、「減咗75公斤仲要唱得咁好，真係勁」。觀眾們都期待袁帥在接下來的比賽中會有更出色的表現，認為他是今季的有力競爭者之一。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期