49歲袁彩雲返港 驚喜合體「古天樂前度」黃𨥈瑩 49歲真實狀態震驚網民！
「最美夢姑」黃𨥈瑩罕有露面
袁彩雲今次回港行程緊密，繼早前與楊茜堯及張美妮見面後，今日再與江芷妮、黃𨥈瑩、羅泳嫻、利嘉兒等昔日電視城戰友齊聚。好友江芷妮在社交平台興奮分享大合照，並寫道：「要雲雲返港先約到咁多大忙人齊腳食飯」。照片中，一眾前花旦風采依然，但網民的目光卻被罕有露面的黃𨥈瑩牢牢吸住。相中的她身穿簡單黑色T恤，打扮樸素低調，但無損其脫俗氣質。在近乎零濾鏡的鏡頭下，她皮膚依然光滑緊緻，臉上幾乎看不見歲月痕跡，與身旁的袁彩雲同樣保養得宜，完全不像即將「奔五」的49歲，狀態好得驚人。
回帶「最上鏡小姐」黃𨥈瑩 夢姑成永恆經典
提起黃𨥈瑩，資深電視迷絕對不會陌生。她早在1994年參選香港小姐時，已憑著標緻五官與上鏡臉孔，勇奪「最上鏡小姐」殊榮，美貌備受肯定。加入TVB後，她參演過多部劇集，當中最經典的角色，莫過於在1997年版《天龍八部》中飾演西夏公主「夢姑」。她將夢姑的靈動、嬌羞與不食人間煙火的氣質演繹得淋漓盡致，成為一代人心中的經典女神。
袁彩雲嫁商人移居加國
這次飯局的發起人袁彩雲，同樣是圈中的凍齡典範。作為1996年港姐季軍兼國際親善小姐，她於2009年與飲食界商人江銘峯結婚後，便毅然淡出幕前，隨丈夫移居加拿大溫哥華，專心相夫教女。近年她活躍於社交平台，不時分享在當地闊太生活點滴，可見其加拿大豪宅樓底極高，空間感十足，更擁有巨型後花園，生活相當愜意。現年49歲的她，無論樣貌身材都保養得極好，皮膚白滑緊緻，被網民大讚是「美魔女」的代表人物。這次她帶同女兒回港度假，與昔日好姊妹相聚，也讓外界一窺這班前港姐的驚人凍齡術。
網民洗版式驚嘆：食咗防腐劑？
網民對黃𨥈瑩的近況感到無比驚訝，紛紛留言大讚：「嘩！黃𨥈瑩完全冇變過，仲係咁靚！」、「呢個樣話佢三十幾歲我都信，點睇都唔似49歲」、「真係夢姑！《天龍八部》嘅回憶返晒嚟！」、「佢同袁彩雲都保養得好好，成班都係凍齡美女！」更有網民搞笑追問：「求保養秘訣！係咪食咗防腐劑？」、「氣質太好了，簡直是時間遺忘了的美人！」