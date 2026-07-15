袁文傑兩度發文怒轟揭陽4少年虐殺狗隻 一句話令網民全爆

廣東揭陽發生一宗令人震驚的虐殺動物事件，4名未滿14歲少年當街以長棍敲打一隻名為旺旺的母狗及其幼犬，更以汽油將母狗活活燒死，手法極為兇殘。一向積極倡議動物保護的藝人袁文傑兩度在社交平台撰文痛斥事件，怒轟涉案少年「完全泯滅人性」，其言論隨即引發大量網民共鳴。