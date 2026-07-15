袁文傑兩度發文怒轟揭陽4少年虐殺狗隻 一句話令網民全爆
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廣東揭陽發生一宗令人震驚的虐殺動物事件，4名未滿14歲少年當街以長棍敲打一隻名為旺旺的母狗及其幼犬，更以汽油將母狗活活燒死，手法極為兇殘。一向積極倡議動物保護的藝人袁文傑兩度在社交平台撰文痛斥事件，怒轟涉案少年「完全泯滅人性」，其言論隨即引發大量網民共鳴。
少年以汽油活燒母狗旺旺手法震驚全網
事件發生於昨日（14日），4名未滿14歲少年在廣東揭陽街頭，先以長棍反覆敲打母狗旺旺及其幼犬，其後更使用汽油將母狗活活燒死。母狗旺旺生前一直艱苦地保護着幼犬，卻遭受如此殘酷對待。事件影片在網上流傳後，畫面之殘忍令無數網民直呼「人神共憤」，紛紛要求嚴懲施虐者。
袁文傑兩度發文怒斥涉案者泯滅人性
袁文傑在社交平台撰寫長文，痛斥涉案少年的行為，強調「可以沒有同情心，但不能沒有同理心！」他質疑年齡不應成為逃避責罰的藉口，並表示自己鼓起勇氣再看一次施虐過程後，驚嘆實在太冷血：「到底是什麼生活環境，令這幾個人完全泯滅人性。即是，就算沒有這一次，也避免不了有另一次……快點成立動物保護法！」袁文傑更提到自己曾在動保集會上提出，只有施行「重典」才可起到真正的阻嚇作用：「只有跟同樣作為一個人的方式去對待，才可避免大多數的不幸事件，我明白，沒有可能真正杜絕，但不代表要束手無策！」
袁文傑多年來身體力行救助流浪動物
袁文傑向來積極宣揚愛護動物訊息，除了本身有養貓之外，他亦長期擔任動物義工救助貓狗。2020年八鄉狗場發生山火時，袁文傑更漏夜趕往狗場，通宵營救及疏散場內動物，將動物連籠分批搬落斜坡。他一直關注流浪動物議題，多次公開呼籲市民養動物前要考慮清楚，切勿貪一時之快後棄養，叮囑「不要只將動物作為工具，沒有利用價值就遺棄牠們」。
內地網民群情洶湧要求立法嚴懲虐畜者
事件曝光後，內地網民反應極為激烈，紛紛在社交平台留言要求嚴懲冷血施虐者。不少網民質疑現行法律對虐待動物行為的懲罰力度嚴重不足，認為涉案者年紀小絕非開脫理由，強烈要求盡快推動動物保護法立法。有網民留言「這種行為今天對動物，明天就會對人」，亦有網民表示「未滿14歲不是免死金牌，必須讓施虐者付出代價」，輿論一面倒支持以重典治亂。
資料或影片來源：原文刊於新假期