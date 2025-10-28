袁文靜《攻你上大學》廣東話Rap封神 何廣沛變「何廣屁」網民笑爆
應屆港姐季軍袁文靜昨晚在TVB全新台慶綜藝《攻你上大學》中再度展現廣東話Rap功力，不但獲主持林盛斌封為「地球上最勁嘅Rapper」，更因廣東話發音問題意外為一眾藝人改花名，將何廣沛叫成「何廣屁」、羅子溢變成「羅子二」，爆笑場面令全場氣氛高漲。
袁文靜廣東話Rap再現江湖 林盛斌激讚封神
昨晚首播的《攻你上大學》中，袁文靜負責以廣東話Rap形式宣布賽制規則，延續港姐選舉時的招牌表演。她的Rap表現獲得主持林盛斌大力讚賞，阿Bob當場封她為「地球上最勁嘅Rapper」，更激動表示「勁到不得了！」。袁文靜Rap完畢後，更笑問原創者唐嘉麟「聽唔聽得明」，唐嘉麟反應極快回應「聽得明，因為我寫架嘛！」，並即場回敬押韻對白「我哋有信心唔係吹水，因為我哋係《金式森林》隊」。
廣東話發音出錯變搞笑擔當 「何廣屁」「羅子二」成經典
由於袁文靜之前參選港姐時、已因半鹹不淡廣東話贏盡焦點，仍在學習階段的她，她在節目中不斷因發音問題為藝人改了搞笑花名。何廣沛被她叫成「何廣屁」，羅子溢則變成「羅子二」，令現場笑聲不斷。當羅子溢表示因戴了眼鏡看不清楚題目而答錯時，反應敏捷的袁文靜立即反問「咁你副眼鏡呢？」，展現出色的臨場應變能力，成為全晚的「氣氛＋搞笑擔當」。
網民大讚袁文靜進步神速 期待更多精彩表現
節目播出後，網民紛紛留言讚賞袁文靜的表現，有觀眾表示「袁文靜真係愈來愈搞笑」、「佢個廣東話雖然唔標準，但好有娛樂性」、「何廣屁呢個花名真係笑死我」。亦有網民認為「佢雖然廣東話麻麻，但反應好快，做綜藝好有潛質」、「期待佢下集會點樣叫錯其他人個名」。部分觀眾更表示「袁文靜係港姐入面最有綜藝感嘅一個」，對她未來在娛樂圈的發展表示期待。
圖片來源：TVB、IG@wenjing_yuan98資料或影片來源：原文刊於新假期