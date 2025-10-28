袁文靜《攻你上大學》廣東話Rap封神 何廣沛變「何廣屁」網民笑爆

最新娛聞
東方新地

廣告

應屆港姐季軍袁文靜昨晚在TVB全新台慶綜藝《攻你上大學》中再度展現廣東話Rap功力，不但獲主持林盛斌封為「地球上最勁嘅Rapper」，更因廣東話發音問題意外為一眾藝人改花名，將何廣沛叫成「何廣屁」、羅子溢變成「羅子二」，爆笑場面令全場氣氛高漲。

袁文靜廣東話Rap再現江湖 林盛斌激讚封神

昨晚首播的《攻你上大學》中，袁文靜負責以廣東話Rap形式宣布賽制規則，延續港姐選舉時的招牌表演。她的Rap表現獲得主持林盛斌大力讚賞，阿Bob當場封她為「地球上最勁嘅Rapper」，更激動表示「勁到不得了！」。袁文靜Rap完畢後，更笑問原創者唐嘉麟「聽唔聽得明」，唐嘉麟反應極快回應「聽得明，因為我寫架嘛！」，並即場回敬押韻對白「我哋有信心唔係吹水，因為我哋係《金式森林》隊」。

廣東話發音出錯變搞笑擔當 「何廣屁」「羅子二」成經典

由於袁文靜之前參選港姐時、已因半鹹不淡廣東話贏盡焦點，仍在學習階段的她，她在節目中不斷因發音問題為藝人改了搞笑花名。何廣沛被她叫成「何廣屁」，羅子溢則變成「羅子二」，令現場笑聲不斷。當羅子溢表示因戴了眼鏡看不清楚題目而答錯時，反應敏捷的袁文靜立即反問「咁你副眼鏡呢？」，展現出色的臨場應變能力，成為全晚的「氣氛＋搞笑擔當」。

網民大讚袁文靜進步神速 期待更多精彩表現

節目播出後，網民紛紛留言讚賞袁文靜的表現，有觀眾表示「袁文靜真係愈來愈搞笑」、「佢個廣東話雖然唔標準，但好有娛樂性」、「何廣屁呢個花名真係笑死我」。亦有網民認為「佢雖然廣東話麻麻，但反應好快，做綜藝好有潛質」、「期待佢下集會點樣叫錯其他人個名」。部分觀眾更表示「袁文靜係港姐入面最有綜藝感嘅一個」，對她未來在娛樂圈的發展表示期待。

袁文靜 攻你上大學 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
袁文靜 攻你上大學 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
袁文靜 攻你上大學 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
袁文靜 攻你上大學 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
袁文靜 攻你上大學 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
袁文靜 攻你上大學 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
袁文靜 攻你上大學 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
袁文靜 攻你上大學 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
袁文靜 攻你上大學 袁文靜（圖片來源：TVB）
袁文靜（圖片來源：TVB）
袁文靜 攻你上大學 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
袁文靜 攻你上大學 13號袁文靜（Jane）憑著逆天長腿與無敵纖腰成功搶fo！（圖片來源：TVB）
13號袁文靜（Jane）憑著逆天長腿與無敵纖腰成功搶fo！（圖片來源：TVB）
袁文靜 攻你上大學 （圖片來源：IG@wenjing_yuan98）
（圖片來源：IG@wenjing_yuan98）
袁文靜 攻你上大學 今屆港姐季軍袁文靜（圖片來源：TVB）
今屆港姐季軍袁文靜（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB、IG@wenjing_yuan98資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 