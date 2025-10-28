袁文靜《攻你上大學》廣東話Rap封神 何廣沛變「何廣屁」網民笑爆

應屆港姐季軍袁文靜昨晚在TVB全新台慶綜藝《攻你上大學》中再度展現廣東話Rap功力，不但獲主持林盛斌封為「地球上最勁嘅Rapper」，更因廣東話發音問題意外為一眾藝人改花名，將何廣沛叫成「何廣屁」、羅子溢變成「羅子二」，爆笑場面令全場氣氛高漲。