港姐季軍袁文靜爆喊公開TVB女藝人辛酸經歷 凌晨3點收工痛哭到眼腫
今屆港姐季軍袁文靜（Jane）日前在社交平台分享一段深夜收工影片，畫面中她妝容脫落、頭髮凌亂，更因身體不適而眼腫痛哭。這位擁有碩士學歷的27歲新人，入行後首次公開訴說TVB女藝人的辛酸經歷，引發網民熱烈討論她背後承受的壓力。
袁文靜凌晨3點收工痛哭眼腫
袁文靜在影片中以「在TVB做女藝人到底有多辛酸」為題，記錄了她凌晨3點收工時的狼狽模樣。片中可見她身穿黑色衛衣，半紮起的頭髮被戶外大風吹得凌亂不堪，臉上妝容亦明顯脫落。她在鏡頭前坦言：「現在凌晨3點鐘，我收工了，剛剛因為我的腿太痛了，我的眼睛都哭腫了。」畫面顯示這位平日形象亮麗的港姐，此刻顯得相當疲憊和無助。
生理期遇上8小時企台工作崩潰
袁文靜透露當日的拍攝工作需要在台上連續站立超過8小時，但偏偏遇上生理期，令身體不適情況雪上加霜。她形容當時的痛楚：「特別特別的痛，真的忍不住了，我平常是完全不會哭的人，但是我太累了。」等車期間更直接坐在路邊休息，可見她已達到體力極限。Jane更無奈表示原定與朋友的聚會可能都要因此取消：「明天本身要和朋友出去吃飯，但我覺得我已經甚麼都做不到。」
便利店解決三餐仍堅持不低頭
影片中亦見袁文靜展示當日只能在便利店解決午餐及晚餐的簡陋伙食，反映藝人工作時間緊迫，連正常用餐都成奢侈。不過這位學霸港姐並沒有因此氣餒，反而鼓勵自己：「雖然港姐已經很累了，但是挑戰似乎不會停止，當然我也不會就此低頭，人就是在經歷這樣的時刻後慢慢變得堅強的。」她的正面態度展現出新人藝人的堅韌意志。
同屆港姐施宇琪留言打氣訴苦情
袁文靜的真情流露獲得不少同行支持，同屆港姐亞軍施宇琪（Angela）更在留言區為她打氣：「Rest well, you are already so strong! 我明天也應該無法走路了，疼死了。」顯示港姐們都面對相似的工作壓力和身體負擔。網民對此亦有不同反應，有人讚賞她的真誠分享：「好真實，支持你！」、「做藝人真係唔容易」，但亦有聲音認為：「既然選擇了這條路就要承受」、「其他行業都有辛苦的地方」。
圖片來源：小紅書、袁文靜IG、TVB、袁文靜小紅書資料或影片來源：原文刊於新假期