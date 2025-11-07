港姐季軍袁文靜爆喊公開TVB女藝人辛酸經歷 凌晨3點收工痛哭到眼腫

今屆港姐季軍袁文靜（Jane）日前在社交平台分享一段深夜收工影片，畫面中她妝容脫落、頭髮凌亂，更因身體不適而眼腫痛哭。這位擁有碩士學歷的27歲新人，入行後首次公開訴說TVB女藝人的辛酸經歷，引發網民熱烈討論她背後承受的壓力。