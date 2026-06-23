28歲港姐季軍袁文靜自爆冇工開！罕缺席端午節活動 感情生活反有起色
廣告
應屆港姐季軍袁文靜自去年8月以黑馬姿態奪獎後，近月幕前工作機會大減，更在社交平台自爆「沒有工開的第N天」，坦言人生陷入迷茫期。不過事業停滯之際，她的感情生活卻迎來重大進展，公開認愛的對象背景震驚一眾網民！
袁文靜坦言入行後感迷茫不安
袁文靜早前在社交平台以「28歲TVB女藝人沒有工開的第N天」為題拍片，分享自己一日行程之餘，亦剖白內心掙扎。她表示去年參選時完全不懂粵語，決賽一段廣東話Rap意外收穫過百萬播放量，「因為喜感加上勇氣得了第三」，隨後便開始履行為期約半年的慈善義務。義務於今年3月結束後，她坦言：「從沒想過要做藝人，本科、碩士，還有之前的工作經歷，全都是圍繞經濟學。藝人合同卻有足足5年，那硬要吃這一碗飯的話，感覺也只有模特和演藝，是我可以努力的方向。」
端午節龍舟賽應屆港姐冠亞季三缺二
今年端午節TVB職藝員龍舟隊於城門河出戰賽事，在逾千名觀眾吶喊下完成比賽。然而活動現場僅見應屆港姐冠軍陳詠詩及李尹嫣擔任頒獎嘉賓，亞軍施宇琪與季軍袁文靜均未有現身，出現罕見的「三缺二」狀況，令外界更加關注袁文靜目前的工作安排及去向。
袁文靜小紅書大方認愛公開男友真面目
事業發展未如理想之際，袁文靜的感情生活卻相當精彩。她日前在小紅書上大方承認戀愛中，並公開了男友樣貌。袁文靜透露二人原本為工作同事，後來才發展成戀人關係。其男友「唐博士」背景隨即被曝光——畢業於倫敦政治經濟學院（LSE）並取得金融學博士學位，現任香港科技大學金融研究院助理院長，經常受邀出席金融科技研討會擔任嘉賓。與袁文靜的學術背景可謂門當戶對，袁文靜本身透過高端人才通行證計劃來港，擁有經濟學碩士學位，曾任職香港科技大學工商管理博士項目助理經理。
網民熱議：難怪唔急住接Job
消息曝光後隨即引發網民熱烈討論，不少人留言表示「兩個都係學霸，太匹配了吧」、「難怪唔急住接Job，原來有博士男友養住」、「佢哋根本就係同一個圈子嘅人」。亦有網民為袁文靜的演藝前途感到可惜，認為「明明好有綜藝感，公司應該畀多啲機會佢」、「5年合約綁住人但又唔畀工開，真係浪費」。
圖片來源：TVB、IG@wenjing_yuan98資料或影片來源：原文刊於新假期