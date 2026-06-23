28歲港姐季軍袁文靜自爆冇工開！罕缺席端午節活動 感情生活反有起色

應屆港姐季軍袁文靜自去年8月以黑馬姿態奪獎後，近月幕前工作機會大減，更在社交平台自爆「沒有工開的第N天」，坦言人生陷入迷茫期。不過事業停滯之際，她的感情生活卻迎來重大進展，公開認愛的對象背景震驚一眾網民！