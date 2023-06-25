「文青女神」袁澧林新廣告顏值跌Watt 包包面上陣撞樣容羨媛?

有「文青女神」之稱的袁澧林與來自馬來西亞的廖子妤被指撞樣多年，更曾發生廖子妤被影到與男性在商場行街被誤認為袁澧林、途人在街上誤認二人身份等多次尷尬事情。不過二人並不介意，更多次「姊妹」檔合作。最近二人又為護膚品牌同影廣告，終於因為袁澧林的包包面圓圓而清楚分得出兩人！