袁澧林

「文青女神」袁澧林新廣告顏值跌Watt 包包面上陣撞樣容羨媛?

最新娛聞
Red

廣告

有「文青女神」之稱的袁澧林與來自馬來西亞的廖子妤被指撞樣多年，更曾發生廖子妤被影到與男性在商場行街被誤認為袁澧林、途人在街上誤認二人身份等多次尷尬事情。不過二人並不介意，更多次「姊妹」檔合作。最近二人又為護膚品牌同影廣告，終於因為袁澧林的包包面圓圓而清楚分得出兩人！

現時29歲的袁澧林與33歲金像女配角廖子妤因為髮型而更加似孖生姊妹。
現時29歲的袁澧林與33歲金像女配角廖子妤因為髮型而更加似孖生姊妹。（圖片來源：[email protected]春嬌救志明Love Off the Cuff）
袁澧林 在電影《春嬌救志明》中，二人更客串孖妹角色。
在電影《春嬌救志明》中，二人更客串孖妹角色。（圖片來源：[email protected]春嬌救志明Love Off the Cuff）
袁澧林 兩個人撞樣多年終於有明顯分別。
兩個人撞樣多年終於有明顯分別。（圖片來源：[email protected]

袁禮林與廖子妤撞樣史

現時29歲的袁澧林早於9年前已經出道，憑住拍攝美心廣告而為人認識，一躍成為廣告界寵兒；而來自馬來西亞、現時33歲的廖子妤在10年前闖香港娛圈，在電影 《末日派對》、《 同班同學 》等作品大膽演出。不過直至2017年憑電影《骨妹》入圍《第36屆香港電影金像獎》最佳女配角後開始為人所熟識，事業起飛點稍為遲一點。

而自從兩人在娛圈人氣日漸上升，二人不時就被指「撞樣」，更因此多次合作拍攝，例如在2017年電影《春嬌救志明》中飾演孖妹；ViuTV劇《三一如三》中飾演姊妹；攝影師DeonWong更曾邀約二人穿同款服飾合照，袁澧林分享後寫道：「一直覺得我們長得很像而被許多朋友認錯為對方這事很搞笑。事實上，說我像她也許為她帶來了些不便，而說她像我也帶來了一些煩惱。那如果，把這兩人放在一起會怎樣？」

袁澧林 同款衫，同款髮型，真係好似！
同款衫，同款髮型，真係好似！（圖片來源：[email protected]袁澧林）

袁澧林女神包包面唔再撞樣

但隨似袁澧林和廖子妤在娛樂圈的發展不盡相同，廖子妤從《智齒》的悲劇人物到《毒舌大狀》中的霸氣反派，去年更憑電影《梅艷芳》飾演家姐梅愛芳成為了第40屆香港電影金像獎的最佳女配角，形象愈來愈成熟；而袁澧林卻難甩童顏，即使成功轉型為演員，早前更憑電影《窄路微塵》飾演單親媽媽入圍剛圓滿結束的第41屆香港電影金像獎最佳女主角提名，不過依然不減童顏，包包面更顯幾分可愛！不過有網民就留意到袁澧林某些角度顏值大跌Watt，對比起旁邊的廖子妤更被比下去，留言大呻「女神崩壞」！

袁澧林 袁禮林微嘟嘴反而顏值急降。
袁禮林微嘟嘴反而顏值急降。（圖片來源：[email protected]
袁澧林 袁禮林微嘟嘴反而顏值急降。
袁禮林微嘟嘴反而顏值急降。（圖片來源：[email protected]
袁澧林 這個角度更加被指「女神崩壞」。
這個角度更加被指「女神崩壞」。（圖片來源：[email protected]
袁澧林 更有網民指撞樣容羨媛！
更有網民指撞樣容羨媛！（圖片來源：[email protected]

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿SerriniONE OK ROCKSam Smith鄭秀文容祖兒張學友李克勤Twins瘦子羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：EdanAK姜濤Anson LoIanJer，以及12子合體MIRROR演唱會
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿周國賢x麥浚龍太妍鄭容和鄭秀文容祖兒張學友Twins久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：EdanAK姜濤Anson LoIanJerJeremy李駿傑，以及12子合體MIRROR演唱會
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

2023年端午節快到了！小編為你整合端午節粽推薦和優惠，讓你買得更抵！除此之外，週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]春嬌救志明Love Off the Cuff、[email protected]袁澧林、[email protected][email protected]

讀者留言

熱門文章

 