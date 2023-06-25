「文青女神」袁澧林新廣告顏值跌Watt 包包面上陣撞樣容羨媛?
袁禮林與廖子妤撞樣史
現時29歲的袁澧林早於9年前已經出道，憑住拍攝美心廣告而為人認識，一躍成為廣告界寵兒；而來自馬來西亞、現時33歲的廖子妤在10年前闖香港娛圈，在電影 《末日派對》、《 同班同學 》等作品大膽演出。不過直至2017年憑電影《骨妹》入圍《第36屆香港電影金像獎》最佳女配角後開始為人所熟識，事業起飛點稍為遲一點。
而自從兩人在娛圈人氣日漸上升，二人不時就被指「撞樣」，更因此多次合作拍攝，例如在2017年電影《春嬌救志明》中飾演孖妹；ViuTV劇《三一如三》中飾演姊妹；攝影師DeonWong更曾邀約二人穿同款服飾合照，袁澧林分享後寫道：「一直覺得我們長得很像而被許多朋友認錯為對方這事很搞笑。事實上，說我像她也許為她帶來了些不便，而說她像我也帶來了一些煩惱。那如果，把這兩人放在一起會怎樣？」
袁澧林女神包包面唔再撞樣
但隨似袁澧林和廖子妤在娛樂圈的發展不盡相同，廖子妤從《智齒》的悲劇人物到《毒舌大狀》中的霸氣反派，去年更憑電影《梅艷芳》飾演家姐梅愛芳成為了第40屆香港電影金像獎的最佳女配角，形象愈來愈成熟；而袁澧林卻難甩童顏，即使成功轉型為演員，早前更憑電影《窄路微塵》飾演單親媽媽入圍剛圓滿結束的第41屆香港電影金像獎最佳女主角提名，不過依然不減童顏，包包面更顯幾分可愛！不過有網民就留意到袁澧林某些角度顏值大跌Watt，對比起旁邊的廖子妤更被比下去，留言大呻「女神崩壞」！
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、周國賢x麥浚龍、太妍、鄭容和、鄭秀文、容祖兒、張學友、Twins、久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer、Jeremy李駿傑，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！