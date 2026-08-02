香港小姐2026｜1號袁絲珩Bernice演員出身 跳舞主持剪片多方面發展

《2026香港小姐競選》12強各有不同背景，1號袁絲珩（Bernice Yuen）以「演員與多元舞台經驗」成為其中一位值得留意的候選人。現年26歲的她，身高168厘米，學歷為大學畢業，表格所列職業是演員。比起單純以外形認識佳麗，她的學習、工作、興趣和參選目標，更能呈現其個人方向。