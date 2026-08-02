香港小姐2026｜1號袁絲珩Bernice演員出身 跳舞主持剪片多方面發展
香港小姐2026｜1號袁絲珩Bernice背景起底
袁絲珩英文名為Bernice Yuen，年齡26歲，身高168厘米、體重53.5公斤，公開身段資料為33, 24.5, 36。她以大學畢業學歷參選，職業資料列作演員。以上數字及個人資料以大會候選人資料與本次提供的候選人表格為準。
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袁絲珩學歷及職業背景
在今屆12強之中，候選人的專業背景相當多元。袁絲珩的學歷為大學畢業，現階段公開職業是演員。這項背景讓觀眾可從選美舞台以外，了解她日常累積的知識與經驗。
袁絲珩興趣才藝：跳舞/主持/戲劇/影片剪輯/心理學/靈性
袁絲珩列出的興趣及才藝包括跳舞/主持/戲劇/影片剪輯/心理學/靈性。港姐競選除了考驗儀態，也重視口才、臨場反應、自我表達和舞台適應力。
公開訪問與參選成長
TVB新聞曾報道，袁絲珩具司儀、舞台劇演員及網店模特兒等工作經驗；她亦曾向傳媒表示有Catwalk經驗，面對步姿訓練時相對鎮定。
袁絲珩參選志向
「希望用我的故事，點亮所有人心中的可能。」
這段志向讓觀眾看到袁絲珩希望透過港姐舞台傳達的價值。
袁絲珩Instagram及公開形象
袁絲珩的公開Instagram帳戶為berber_nice。社交平台可讓觀眾看到候選人在官方活動以外的興趣與生活片段，但帖文內容仍應以本人公開說明為準，不應單靠相片推斷其感情、家庭、健康、財務狀況或其他私人資料。
香港小姐2026袁絲珩
綜合官方候選人資料與公開訪問，袁絲珩的辨識點在於演員與多元舞台經驗。她具備跳舞/主持/戲劇/影片剪輯/心理學/靈性等興趣或才藝，並以「希望用我的故事，點亮所有人心中的可能。」作為個人方向。隨着《2026香港小姐競選》進程推進，觀眾可以繼續留意她在口才、才藝、團隊合作及舞台表現上的成長，而非只以單一外在標籤作判斷。