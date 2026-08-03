香港小姐2026｜1號袁絲珩Bernice Yuen斜槓演員背景IG靚相及個人資料

《2026香港小姐競選》1號候選佳麗袁絲珩（Bernice Yuen）現年26歲，憑演員及主持背景成為今屆具舞台經驗的參賽者之一。她畢業於香港浸會大學傳理學系，除了任職主題樂園演員，亦曾擔任司儀、舞台劇演員及網店模特兒，多年跳舞和Catwalk經驗亦成為她參選期間的重要底子。