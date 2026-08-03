香港小姐2026｜1號袁絲珩Bernice Yuen斜槓演員背景IG靚相及個人資料
由首輪面試、入圍12強到外景拍攝，袁絲珩先後以不同造型亮相。她曾表示，希望透過自己的故事「點亮所有人心中的可能」，而她在鏡頭前的工作經歷、興趣與社交平台內容，也讓觀眾看到選美舞台以外的另一面。
香港小姐2026｜1號袁絲珩基本資料
袁絲珩英文名為Bernice Yuen，參選時26歲，身高168厘米、體重53.5公斤，公開身段資料為33、24.5、36。大會資料顯示她已大學畢業，職業為演員；她在首輪面試時則報稱任職主題樂園演員。
她的興趣及才藝涵蓋跳舞、主持、戲劇及影片剪輯，亦對心理學和靈性題材有興趣。這些項目與她過往的傳理及表演經歷互相呼應，從幕前演出、活動主持到影像製作都有所涉獵。
袁絲珩學歷及斜槓演員背景
袁絲珩畢業於香港浸會大學，持有傳理學學士學位。傳理背景以外，她一直有參與不同類型的演藝工作。TVB早前介紹她時，提到她除了是主題樂園演員，亦曾做過司儀、舞台劇演員和網店模特兒，是一名工作範疇相當多元的「斜槓族」。
主持需要即時組織說話和掌握現場節奏，舞台劇則講求走位、情緒及與對手配合；模特兒工作亦令她較熟悉鏡頭和肢體表達。從她公開的Instagram可見，帳戶同時列出performer、emcee、dancer、model及actress等身分，內容包括主持工作、舞台活動、拍攝花絮和日常生活。
由中學開始跳舞 大學時期幾乎每日練習
跳舞是袁絲珩持續多年的興趣。她在公開訪問中透露，自己由中學開始接受舞蹈訓練，大學時期更形容是「365日都在跳舞」。密集的練習令她累積了舞台感和體能，也解釋了她為何把跳舞列作主要才藝之一。
她亦有Catwalk經驗，因此參加大會Catwalk訓練時相對熟悉。首晤傳媒後，袁絲珩曾因外貌被指與2019年香港小姐亞軍兼最上鏡小姐王菲相似；她接受訪問時笑言，連化妝師也有相同看法，自己亦覺得鼻子較相似。其後佳麗接受髮型改造，她將原本較淺的髮色染成深啡色，並稍為剪短頭髮，以新造型參與之後的港姐活動。
湖南外景拍攝及參選志向
成為12強後，袁絲珩與其餘佳麗前往湖南衡陽進行外景拍攝，行程包括旗袍造型、泳裝拍攝及不同交流活動。她在外景前表示，體能並非最擔心的部分，反而笑言平日需要睡足八小時，較擔心密集行程令自己不夠休息，說法展現了她輕鬆直接的一面。
大會刊登的個人志向是「希望用我的故事，點亮所有人心中的可能」。配合她由傳理系畢業生到主持、舞台劇、模特兒及主題樂園演員的工作軌跡，這句話亦概括了她希望把個人經驗帶到港姐舞台的原因。
袁絲珩Instagram有幾多Followers？
袁絲珩的個人Instagram為@berber_nice，截至2026年8月3日公開顯示約2,799名追蹤者。帳戶以主持、舞蹈、模特兒、演員工作和生活照為主；個人簡介亦連結至港姐參選帳戶@berniceysh_。
以下5張公開照片分別呈現她參與舞台活動、外景拍攝、休閒造型及主持工作的不同面貌：
總結
1號袁絲珩的個人特色集中在傳理學歷和多元幕前經驗：她做過主題樂園演員、司儀、舞台劇演員及模特兒，亦由中學起持續跳舞。由工作照、活動造型到外景生活，她的公開內容完整呈現了一名斜槓表演者參加《2026香港小姐競選》的歷程。
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