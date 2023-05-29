51歲袁詠儀多次人工受孕失敗 兒子魔童心痛：哭得比我還厲害
袁詠儀：他很想要個弟弟或妹妹
袁詠儀重提人工受孕往事，她透露接受人工受孕的過程，兒子魔童有全程參與。當魔童得知袁詠儀打算生個小朋友陪他時，他十分開心，所以袁詠儀整個見醫生與人工受孕的過程，兒子都十分清楚。袁詠儀表示：「我有跟兒子說我有這個計劃，因為他看到人家有弟弟妹妹，他也很想要一個弟弟或者妹妹，然後我們就去實行這個計劃。他看到我打針，就會問我『你在幹嘛？』，我說我們準備多一個寶寶，他就很興奮。」
袁詠儀人工受孕失敗：兒子哭得比我還厲害
袁詠儀大讚魔童很窩心，她表示：「我們就每一個步驟都告訴他。我們還一起帶他去醫院陪我，但是最後沒有成功，他哭得比我還厲害，在那一刻我就覺得我，我這個兒子很窩心，很好。」袁詠儀表示，人工受孕除了打針痛，最難捱其實是漫長的等待時間，最終聽到醫生一句「Sorry」很傷心，所以不想再面對這種情緒，最終選擇放棄。
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