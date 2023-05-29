袁詠儀 人工受孕

51歲袁詠儀多次人工受孕失敗 兒子魔童心痛：哭得比我還厲害

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現年51歲的袁詠儀於2001年與張智霖於美國註冊結婚，2006年誕下兒子張慕童 (魔童)，一家三口十分幸福，兩公婆更是圈中的模範夫妻。不過多年來袁詠儀都想追多個小朋友陪魔童，特別渴望生個囡囡，她前年曾在無綫節目《日日媽媽聲》承認曾努力想造人，斷斷續續試了幾年都不成功，成為遺憾。近日袁詠儀在內地綜藝節目中透露更多人工受孕詳情，更自爆兒子因醫生一句話而爆喊，令她感到很窩心。

袁詠儀 人工受孕 袁詠儀憶述人工受孕的過程，大讚兒子很窩心。
袁詠儀憶述人工受孕的過程，大讚兒子很窩心。（圖片來源：微博視頻號@圈內妹妹截圖）
袁詠儀 人工受孕 袁詠儀很想生個小朋友陪魔童。
袁詠儀很想生個小朋友陪魔童。（圖片來源：[email protected]
袁詠儀 人工受孕 張智霖和袁詠儀一家三口十分幸福。
張智霖和袁詠儀一家三口十分幸福。（圖片來源：[email protected]

袁詠儀：他很想要個弟弟或妹妹

袁詠儀重提人工受孕往事，她透露接受人工受孕的過程，兒子魔童有全程參與。當魔童得知袁詠儀打算生個小朋友陪他時，他十分開心，所以袁詠儀整個見醫生與人工受孕的過程，兒子都十分清楚。袁詠儀表示：「我有跟兒子說我有這個計劃，因為他看到人家有弟弟妹妹，他也很想要一個弟弟或者妹妹，然後我們就去實行這個計劃。他看到我打針，就會問我『你在幹嘛？』，我說我們準備多一個寶寶，他就很興奮。」

袁詠儀 人工受孕 袁詠儀指魔童看到她打針，感到很驚訝。
袁詠儀指魔童看到她打針，感到很驚訝。（圖片來源：微博視頻號@圈內妹妹截圖）
袁詠儀 人工受孕 魔童小時候很可愛。
魔童小時候很可愛。（圖片來源：[email protected]
袁詠儀 人工受孕 袁詠儀指人工受孕最難捱是等待，當時兒子亦細心陪她去醫院。
袁詠儀指人工受孕最難捱是等待，當時兒子亦細心陪她去醫院。（圖片來源：[email protected]_morton）

袁詠儀人工受孕失敗：兒子哭得比我還厲害

袁詠儀大讚魔童很窩心，她表示：「我們就每一個步驟都告訴他。我們還一起帶他去醫院陪我，但是最後沒有成功，他哭得比我還厲害，在那一刻我就覺得我，我這個兒子很窩心，很好。」袁詠儀表示，人工受孕除了打針痛，最難捱其實是漫長的等待時間，最終聽到醫生一句「Sorry」很傷心，所以不想再面對這種情緒，最終選擇放棄。

袁詠儀 人工受孕 魔童越大越型仔。
魔童越大越型仔。（圖片來源：[email protected]_morton）
袁詠儀 人工受孕 魔童在社交網上載與好友合照。
魔童在社交網上載與好友合照。（圖片來源：[email protected]_morton）
袁詠儀 人工受孕 袁詠儀 柯德莉夏萍 袁詠儀 Chilam是愛妻號，有傳他過去送給靚靚的Hermès袋已超過2,000萬元。
Chilam是愛妻號，有傳他過去送給靚靚的Hermès袋已超過2,000萬元。（圖片來源：微博@袁詠儀靚靚）

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圖片來源：[email protected][email protected]_morton、微博視頻號@圈內妹妹截圖

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