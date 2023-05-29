51歲袁詠儀多次人工受孕失敗 兒子魔童心痛：哭得比我還厲害

現年51歲的袁詠儀於2001年與張智霖於美國註冊結婚，2006年誕下兒子張慕童 (魔童)，一家三口十分幸福，兩公婆更是圈中的模範夫妻。不過多年來袁詠儀都想追多個小朋友陪魔童，特別渴望生個囡囡，她前年曾在無綫節目《日日媽媽聲》承認曾努力想造人，斷斷續續試了幾年都不成功，成為遺憾。近日袁詠儀在內地綜藝節目中透露更多人工受孕詳情，更自爆兒子因醫生一句話而爆喊，令她感到很窩心。