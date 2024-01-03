裕美 林作

35歲裕美變「墮Lin娜」賀出院 狂扭腰跳舞挑戰性感極限！

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現年35歲的裕美早前因嘔吐入院，搞到倒數都要喺醫院度過，更被男友林作post到社交平台上，仲揶揄裕美是否出軌！最近已經痊癒的裕美在社交平台上分享了一段新片，仲化身「墮Lin娜」與網民慶祝2024的到來！

裕美「墮Lin娜裝」賀新年兼出院

裕美在社交平台上以一身「墮Lin娜裝」出鏡，雖然身上的「巨胸」只係「裝假狗」，但係裕美下身搭配了一跳類似草裙，令一雙長腿若隱若現，十分吸睛！而且裕美仲對住鏡頭扭腰跳舞兼自摸，簡直係挑戰性感極限！

裕美挑戰性感極限的短片更引來大批網民留言表示：「你真係好鐘意玩呢對奶」、「裕美你真係越來越正和搞笑」、「驟眼睇因為仲以為係真嘢！」

裕美 林作 裕美在社交平台上以一身「墮Lin娜裝」出鏡。
裕美在社交平台上以一身「墮Lin娜裝」出鏡。（圖片來源：IG@wadahiromi）
裕美 林作 裕美更對住鏡頭扭腰跳舞，挑戰性感極限！
裕美更對住鏡頭扭腰跳舞，挑戰性感極限！（圖片來源：IG@wadahiromi）
裕美 林作 裕美仲不經意大騷白滑美腿，十分性感。
裕美仲不經意大騷白滑美腿，十分性感。（圖片來源：IG@wadahiromi）

林作揶揄裕美因出軌入院

早前裕美因嘔吐入院，更被安排到婦科病房做檢查。雖然男友林作有陪伴在側，但係就在社交平台上揶揄裕美入院是因為出軌，更表示：「由於有嘔吐及沒來經，主要係睇係咪有咗」，又稱：「所以主要是驗她有沒有出軌」，十分唔客氣……

裕美 林作 林作早前在社交平台上post出裕美入院的相片。
林作早前在社交平台上post出裕美入院的相片。（圖片來源：IG@jolamchok）
裕美 林作 裕美稍作休息後便出院與林作參與倒數派對。
裕美稍作休息後便出院與林作參與倒數派對。（圖片來源：IG@jolamchok）
裕美 林作 林作更揶揄裕美嘔吐入院是因為出軌。
林作更揶揄裕美嘔吐入院是因為出軌。（圖片來源：IG@jolamchok）

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撰文：東方新地圖片來源：IG@wadahiromi、IG@jolamchok

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