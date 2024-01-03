35歲裕美變「墮Lin娜」賀出院 狂扭腰跳舞挑戰性感極限！

現年35歲的裕美早前因嘔吐入院，搞到倒數都要喺醫院度過，更被男友林作post到社交平台上，仲揶揄裕美是否出軌！最近已經痊癒的裕美在社交平台上分享了一段新片，仲化身「墮Lin娜」與網民慶祝2024的到來！