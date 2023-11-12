裕美谷胸高仿內地帶貨女王 林作彩蛋玩反串曬肥腩倒米

近期內地一名美女抖音直播網紅鄭香香憑3秒光速介紹一件產品，稱之為「絲滑帶貨」方式而爆紅，當中她「飛盒」的動作更引來一鼓模仿潮。裕美日前為其IG網店直播帶貨，她特意戴上假髮，仲話特意攝了12個胸墊扮內地直播主吸引大家收看，男友林作亦犧牲「色相」扮埋一份吸引收視！