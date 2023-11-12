裕美谷胸高仿內地帶貨女王 林作彩蛋玩反串曬肥腩倒米
裕美谷胸高仿內地帶貨女王 場面爆笑
裕美日前在IG進行直播帶貨，高度仿效內地直播網紅，戴上假髮兼特意攝了12個胸墊，一身動漫人物般的誇張身材登場，留言寫道：「大波美直播價！」她又在直播中說：「見好多直播帶貨員，佢哋嘅身材都好豐滿，所以比較多人睇，我墊咗一打Pad入去喇！我發覺有個好處，晾手一流。」
裕美3秒內快速開箱 動作過大搞到胸墊移位
直播開始前，裕美刻意扮直播主的可愛動作，嗲聲嗲氣說：「大家玩得盡興呀。」接著開始帶貨，她跟足鄭香香以3秒內快速開箱、講價錢及「飛盒」，雖然動作仍不及本尊流暢，但她因動作過大，胸墊似乎移位了，場面十分搞笑，她說：「嘩，個墊谷到上咗嚟（鎖骨位），裡面真係有12個，唔係講笑！」而裕美男友林作，則全程在裕美背後忙碌著接著裕美飛出來的紙盒，樣子相當狠狽又搞笑。
裕美男友林作彩蛋 大曬圓潤肥腩勁倒米
在直播尾段，裕美男友林作作為彩蛋出現，林作穿上女裝，一件短身露腰上衣，戴上裕美剛才的假髮，曬出圓潤的肥腩，加上其招牌黑框眼鏡，竟然有點像《玩轉腦朋友》的阿愁。林作扮直播主以普通話介紹貨品，加上他「飛盒」動作非常亂來，又拿起衣服說：「不要買，不好看！」又亂說出四件衣服6元，短褲三件15元，認真倒米，在旁的裕美被逗得笑到肚痛。網民大讚裕美帶貨夠搞笑：「似足抖音帶貨，笑死我」、「作仔在後面搶鏡」、「後面條友笑到我黐線」，亦有人指裕美戴假髮後跟網紅嘉盈撞樣。
林作裕美拍拖5周年 女友送蛋糕暗示可以洗定八月十五？
從林作分享在社交平台上的照片可見，裕美親自為他準備了燒豬造型的蛋糕，旁邊更寫上：「5週年你就坐監」的字句，疑似暗示林作或會被控告。而林作見到蛋糕後未見露出笑容，未知是否不滿裕美的「祝福」。而網民則留言鬧爆林作：「祝願望成真」、「洗乾淨八月十五啦」、「未判之前15、16，條女咁講坐硬了」，但亦有網民表示：「深信你唔洗坐監！就算要，都好短時間，好多藝員和名人都坐過啦！」、「仲笑得出係咪無事？作爺振作呀！」，態度十分兩極！
林作反思同裕美一齊：好後悔嘅
昨日二人外出食飯慶祝，林作拍片說︰「我同我女人五周年慶祝，有咩感覺？佢30歲同我一齊，依家佢35歲。」裕美嘆了口氣，再說道：「咁就被你呃咗五年青春。」林作再上載一條自拍片說：「趁美美去廁所，我好坦誠分享同佢一齊五年嘅經歷同反思，我係好後悔嘅。」片尾還可以見到裕美啤住林作。
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