東張西望｜西貢黃石營地驚變「貧民窟」有人長住4年 漁護署回應惹公憤
攝製隊實地直擊揭營地內部設備齊全
主持甘詠寧與攝製隊日前沿小徑進入黃石營地，發現十多個巨型帳篷仍然原封不動。現場所見，帳篷內設備一應俱全，包括太陽能板供電、風扇、床鋪、煤氣爐、大樽裝沐浴露及洗髮水，部分帳篷更設有獨立晾衣區及沖涼房，衣物有男有女，拖鞋三四對，估計起碼兩家人居住。營地鋪設防水膠板，通道搭建天幕遮擋日曬雨淋，其中一個帳篷更有「一房一廳一廚一廁」格局，實用面積超過數百呎。攝製隊在場逗留一小時，保守估計十多個大營可容納幾十人，但現場竟然一個人都沒有。
長住者坦承想住多久就住多久無人驅趕
攝製隊在附近海邊找到一名懷疑露營人士，她坦承已在此居住超過一年，並表示「想住多久就住多久，沒有人驅趕」。她透露大灘營地亦有數人長住，「最長一個住了3、4年」。據她所述，營地住客有本地人亦有內地人，「通常是單身或者婚姻出現問題的」，另有一對夫婦攜同女兒在此居住超過兩年。她更分享日常生活細節，指天熱可開風扇，各營均有太陽能供電，水上中心4點前可沖涼。然而露營守則列明只可在指定燒烤爐處生火，這些長住者卻自備煤氣爐煮食，明顯違反規定。
漁護署僅作勸喻稱規例無限制露營時間
漁護署回覆查詢時表示，「近期巡查黃石營地時，留意到有個別人士經常佔用該處營位」，並稱「雖然《規例》並無限制露營時間的長短，但已多次向相關人士作出勸喻，提醒有關人士避免長時間佔用營位」。現場亦可見漁護署張貼通告，要求有關人士在限期前清走所有雜物。不過大律師陸偉雄指出，根據《郊野公園及特別地區規例》，若有人在郊野公園範圍長住，已違反條例精神，「最高刑罰是罰款兩千元及監禁3個月」。坊間更有傳言指，只要將帳篷換個位置便可重新計算紮營時間，變相實現長期居住。
投訴人形容現場猶如第三世界難民營
投訴人陳生是一位戶外旅遊愛好者，他向節目表示目測黃石營地正常應提供12個營位，每個配一個燒烤爐，但大部分已被人霸佔。他形容現場「好像去了第三世界的難民營或者貧民窟」，兩次前往露營均失望而回。事實上，早在半年前已有人在網上發帖反映黃石營地被長期霸佔的問題，惟情況至今未見改善。有郊遊人士認為「長期超過三個月就叫長期了吧，一般睡一兩晚沒問題」，質疑為何有人可以長年累月佔用公共資源。
網民怒轟政府執法不力住幾年無人理
事件曝光後隨即引起網民熱議，不少人對長期霸營行為表示憤怒。有網民直斥「好心政府嚴正執法啦」，認為當局僅靠勸喻根本無法解決問題。亦有網民諷刺「罰兩千蚊當交租」，指出以現時香港租金水平計算，即使被罰款亦極為划算。更有網民對霸營年期感到難以置信，留言「住左3-4年好誇張」、「痴線住左成幾年無人理」。部分網民則質疑長住者的生活條件，指「冬天就話，夏天又熱又多蚊點住」，對他們能夠長年忍受戶外環境感到不解。