東張西望｜西貢黃石營地驚變「貧民窟」有人長住4年 漁護署回應惹公憤

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西貢郊野公園黃石營地本應是市民享受大自然的好去處，但今集（18/6）《東張西望》報導，有戶外愛好者前往露營時卻發現營地幾乎被全數霸佔，十多個巨型帳篷長期無人看管，規模猶如小型村落。更令人震驚的是，有人坦承已在此居住超過一年，最長的住客更已盤踞三至四年。

攝製隊實地直擊揭營地內部設備齊全

主持甘詠寧與攝製隊日前沿小徑進入黃石營地，發現十多個巨型帳篷仍然原封不動。現場所見，帳篷內設備一應俱全，包括太陽能板供電、風扇、床鋪、煤氣爐、大樽裝沐浴露及洗髮水，部分帳篷更設有獨立晾衣區及沖涼房，衣物有男有女，拖鞋三四對，估計起碼兩家人居住。營地鋪設防水膠板，通道搭建天幕遮擋日曬雨淋，其中一個帳篷更有「一房一廳一廚一廁」格局，實用面積超過數百呎。攝製隊在場逗留一小時，保守估計十多個大營可容納幾十人，但現場竟然一個人都沒有。

長住者坦承想住多久就住多久無人驅趕

攝製隊在附近海邊找到一名懷疑露營人士，她坦承已在此居住超過一年，並表示「想住多久就住多久，沒有人驅趕」。她透露大灘營地亦有數人長住，「最長一個住了3、4年」。據她所述，營地住客有本地人亦有內地人，「通常是單身或者婚姻出現問題的」，另有一對夫婦攜同女兒在此居住超過兩年。她更分享日常生活細節，指天熱可開風扇，各營均有太陽能供電，水上中心4點前可沖涼。然而露營守則列明只可在指定燒烤爐處生火，這些長住者卻自備煤氣爐煮食，明顯違反規定。

漁護署僅作勸喻稱規例無限制露營時間

漁護署回覆查詢時表示，「近期巡查黃石營地時，留意到有個別人士經常佔用該處營位」，並稱「雖然《規例》並無限制露營時間的長短，但已多次向相關人士作出勸喻，提醒有關人士避免長時間佔用營位」。現場亦可見漁護署張貼通告，要求有關人士在限期前清走所有雜物。不過大律師陸偉雄指出，根據《郊野公園及特別地區規例》，若有人在郊野公園範圍長住，已違反條例精神，「最高刑罰是罰款兩千元及監禁3個月」。坊間更有傳言指，只要將帳篷換個位置便可重新計算紮營時間，變相實現長期居住。

投訴人形容現場猶如第三世界難民營

投訴人陳生是一位戶外旅遊愛好者，他向節目表示目測黃石營地正常應提供12個營位，每個配一個燒烤爐，但大部分已被人霸佔。他形容現場「好像去了第三世界的難民營或者貧民窟」，兩次前往露營均失望而回。事實上，早在半年前已有人在網上發帖反映黃石營地被長期霸佔的問題，惟情況至今未見改善。有郊遊人士認為「長期超過三個月就叫長期了吧，一般睡一兩晚沒問題」，質疑為何有人可以長年累月佔用公共資源。

網民怒轟政府執法不力住幾年無人理

事件曝光後隨即引起網民熱議，不少人對長期霸營行為表示憤怒。有網民直斥「好心政府嚴正執法啦」，認為當局僅靠勸喻根本無法解決問題。亦有網民諷刺「罰兩千蚊當交租」，指出以現時香港租金水平計算，即使被罰款亦極為划算。更有網民對霸營年期感到難以置信，留言「住左3-4年好誇張」、「痴線住左成幾年無人理」。部分網民則質疑長住者的生活條件，指「冬天就話，夏天又熱又多蚊點住」，對他們能夠長年忍受戶外環境感到不解。

西貢營地霸佔 郊野公園 住在新界的陳生(化名)是一位戶外旅游愛好者，專門找尋世外桃源打卡，他最近兩次去這裡露營，不料都失望而回！（圖片來源：TVB）
住在新界的陳生(化名)是一位戶外旅游愛好者，專門找尋世外桃源打卡，他最近兩次去這裡露營，不料都失望而回！（圖片來源：TVB）
西貢營地霸佔 郊野公園 現場10幾帳幕規模猶如小型村落。他形容這裡好像去了第三世界的難民營或者貧民窟。（圖片來源：TVB）
現場10幾帳幕規模猶如小型村落。他形容這裡好像去了第三世界的難民營或者貧民窟。（圖片來源：TVB）
西貢營地霸佔 郊野公園 有郊遊人士指，長期超過三個月就叫長期了吧，一般睡一兩晚天氣不好，或者明日想看星星，一兩晚沒問題。（圖片來源：TVB）
有郊遊人士指，長期超過三個月就叫長期了吧，一般睡一兩晚天氣不好，或者明日想看星星，一兩晚沒問題。（圖片來源：TVB）
西貢營地霸佔 郊野公園 住宿區就見有兩個帳幕，營地還舖了防水膠板，通道也搭了天幕，避免日曬雨淋，走到後面原來別有洞天。（圖片來源：TVB）
住宿區就見有兩個帳幕，營地還舖了防水膠板，通道也搭了天幕，避免日曬雨淋，走到後面原來別有洞天。（圖片來源：TVB）
西貢營地霸佔 郊野公園 部分帳篷更設有獨立晾衣區及沖涼房，衣物有男有女，拖鞋三四對，估計起碼兩家人居住。（圖片來源：TVB）
部分帳篷更設有獨立晾衣區及沖涼房，衣物有男有女，拖鞋三四對，估計起碼兩家人居住。（圖片來源：TVB）
西貢營地霸佔 郊野公園 營地設備有爐具，煮食鍋等。（圖片來源：TVB）
營地設備有爐具，煮食鍋等。（圖片來源：TVB）
西貢營地霸佔 郊野公園 有一對夫婦攜同女兒在此居住超過兩年。（圖片來源：TVB）
有一對夫婦攜同女兒在此居住超過兩年。（圖片來源：TVB）
西貢營地霸佔 郊野公園 帳幕內的沖涼設備，有水缸，還有膠板鋪在地上。（圖片來源：TVB）
帳幕內的沖涼設備，有水缸，還有膠板鋪在地上。（圖片來源：TVB）
西貢營地霸佔 郊野公園 營地雖然全都爆滿，但內裏沒有人，估計是去了返工。（圖片來源：TVB）
營地雖然全都爆滿，但內裏沒有人，估計是去了返工。（圖片來源：TVB）
西貢營地霸佔 郊野公園 帳篷有人晾衣服。（圖片來源：TVB）
帳篷有人晾衣服。（圖片來源：TVB）
西貢營地霸佔 郊野公園 帳幕內有一張床，顯示不只是露營。（圖片來源：TVB）
帳幕內有一張床，顯示不只是露營。（圖片來源：TVB）
西貢營地霸佔 郊野公園 陸大狀指營友如果長住，便違反了條例的精神。（圖片來源：TVB）
陸大狀指營友如果長住，便違反了條例的精神。（圖片來源：TVB）
西貢營地霸佔 郊野公園 這個黃石營地是階梯式設計，以方便哪個位置都可以看到無敵靚景！（圖片來源：TVB）
這個黃石營地是階梯式設計，以方便哪個位置都可以看到無敵靚景！（圖片來源：TVB）
西貢營地霸佔 郊野公園 這麽舒服的環境，無敵海景，令東張主持甘詠寧情不自禁起舞。（圖片來源：TVB）
這麽舒服的環境，無敵海景，令東張主持甘詠寧情不自禁起舞。（圖片來源：TVB）
西貢營地霸佔 郊野公園 網民笑指甘仔跳開心舞。（圖片來源：TVB）
網民笑指甘仔跳開心舞。（圖片來源：TVB）
西貢營地霸佔 郊野公園 營地可望到大片靚景。（圖片來源：TVB）
營地可望到大片靚景。（圖片來源：TVB）
西貢營地霸佔 郊野公園 網民盛讚甘仔的身形很fit。（圖片來源：TVB）
網民盛讚甘仔的身形很fit。（圖片來源：TVB）
西貢營地霸佔 郊野公園 在附近海邊，東張攝製隊找到一個懷疑露營人士。她坦承有在場紥營，想住多久就住多久，沒有人驅趕，更直認住了一年多。（圖片來源：TVB）
在附近海邊，東張攝製隊找到一個懷疑露營人士。她坦承有在場紥營，想住多久就住多久，沒有人驅趕，更直認住了一年多。（圖片來源：TVB）
西貢營地霸佔 郊野公園 聽說快將下雨，她急忙回去收衣服，東張攝製隊緊跟她回營。（圖片來源：TVB）
聽說快將下雨，她急忙回去收衣服，東張攝製隊緊跟她回營。（圖片來源：TVB）
西貢營地霸佔 郊野公園 東張查看露營守則，上面寫著露營人士只可以在指定燒烤爐處生火。但他們卻自備煤氣爐、及沒有在指定地方煮食。（圖片來源：TVB）
東張查看露營守則，上面寫著露營人士只可以在指定燒烤爐處生火。但他們卻自備煤氣爐、及沒有在指定地方煮食。（圖片來源：TVB）
西貢營地霸佔 郊野公園 東張在網上翻查有沒有人討論營地的情況，發現半年前已經有人發帖指黃石營地被人長期霸佔。（圖片來源：TVB）
東張在網上翻查有沒有人討論營地的情況，發現半年前已經有人發帖指黃石營地被人長期霸佔。（圖片來源：TVB）
西貢營地霸佔 郊野公園 東張去信漁護署查詢，回覆稱，近期巡查黃石營地時，留意到有個別人士經常佔用該處營位，雖然《規例》並無限制露營時間的長短，但已多次向相關人士作出勸喻，提醒有關人士避免長時間佔用營位。（圖片來源：TVB）
東張去信漁護署查詢，回覆稱，近期巡查黃石營地時，留意到有個別人士經常佔用該處營位，雖然《規例》並無限制露營時間的長短，但已多次向相關人士作出勸喻，提醒有關人士避免長時間佔用營位。（圖片來源：TVB）
西貢營地霸佔 郊野公園 大律師陸偉雄接受東張主持廖倬竩訪問時表示，根據香港有條《郊野公園及特別地區規例》，若有人在郊野公園範圍長住，違反條例精神，最高刑罰是罰款兩千元及監禁3個月。（圖片來源：TVB）
大律師陸偉雄接受東張主持廖倬竩訪問時表示，根據香港有條《郊野公園及特別地區規例》，若有人在郊野公園範圍長住，違反條例精神，最高刑罰是罰款兩千元及監禁3個月。（圖片來源：TVB）
西貢營地霸佔 郊野公園 網民笑指攝影師這幕似整蠱甘仔。（圖片來源：TVB）
網民笑指攝影師這幕似整蠱甘仔。（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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