十一黃金周｜遊客逼爆西貢橋咀洲生態大災難！活捉海星生火煮食

內地十一黃金周長假期吸引大批遊客訪港，多個景點人頭湧湧，但有部分遊客的行為卻引發巨大爭議！近日社交平台瘋傳多張照片，直擊西貢地質公園橋咀洲慘遭「淪陷」，遊客不僅大肆捕捉海洋生物，更隨地拋棄垃圾甚至違法生火，令這個生態寶地瞬間變成廢墟。究竟現場情況有多誇張，為何會引發網民集體聲討？