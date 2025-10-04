十一黃金周｜遊客逼爆西貢橋咀洲生態大災難！活捉海星生火煮食
遊客攻陷橋咀洲 活捉海星當玩具
在剛過去的黃金周假期，西貢橋咀洲成為遊客熱門地點，但隨之而來的是一場生態浩劫。根據網上流傳的圖片可見，大批遊客趁著潮退，紛紛走到石灘及淺水區域，肆意徒手捕捉海星、海參、海膽及各種蟹類，並將這些海洋生物當成「戰利品」放入膠袋或水桶中。除了破壞海洋生態，遊客的公德心亦備受質疑，沙灘上遍佈他們遺下的膠樽、食物包裝等垃圾，更有人無視警告，在非指定燒烤區違法生火煮食，對自然環境造成嚴重破壞，場面慘不忍睹。
漁護署嚴正警告 最高可罰10萬
針對遊客在橋咀洲的連串不當行為，漁護署已公開回應並發出嚴正警告。署方強調，根據《郊野公園及特別地區規例》，任何人在郊野公園或特別地區內不得騷擾、捕捉或管有任何野生動物，亦不得損壞或採摘植物。違例者一經定罪，最高可被判處罰款100,000港元及監禁一年。此外，在非指定地點生火或用火亦屬違法，最高可被罰款50,000港元及監禁一年。署方表示會加強巡邏及執法，呼籲市民及遊客愛護珍貴的自然環境。
西貢橋咀洲地質公園 生態價值極高
這次事件之所以引起極大迴響，全因西貢橋咀洲本身擁有極高的生態及地質價值。橋咀洲是香港聯合國教科文組織世界地質公園的一部分，以其外貌酷似巨大菠蘿包的石英二長岩聞名，而連接橋咀洲與橋頭的天然連島沙洲，更是在潮退時才會出現的自然奇觀。該處水域的海洋生態資源豐富，是多種海洋生物的棲息地，遊客的捕捉行為無疑對這個脆弱的生態系統構成直接威脅，破壞了其原有的生物多樣性，令人惋惜。
網民心痛留言洗版 怒斥遊客無公德心
遊客破壞橋咀洲生態的照片在網上曝光後，隨即引發大批網民留言炮轟，輿論幾乎一面倒譴責。不少網民心痛地表示：「好心痛，香港嘅自然環境就咁被破壞」、「啲海星海參拎返屋企都養唔到，點解要咁做？」亦有大量留言怒斥遊客的自私行為：「點解可以咁無公德心？」、「見到啲垃圾周圍都係，真係好離譜」。同時，許多市民促請有關部門正視問題，有網民建議：「漁護署應該要加強執法！」希望當局能採取更嚴厲措施，保護香港珍貴的自然景觀。