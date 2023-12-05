萬千星輝頒獎典禮2023視后｜最佳女主角《新聞女王》佘詩曼李施嬅料齊獲提名
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《萬千星輝頒獎典禮2023》視后提名名單預測：今年有機會入圍角逐最佳女主角的15齣劇集中，、，入圍最佳男主角名單亦相對往年少！回顧今年播出的劇集，楊明好有機會首度獲得提名，不過得獎呼聲高的相信依然係曾經奪獎的三大視帝⋯⋯
《萬千星輝頒獎典禮2023》視后提名預測
今年播放的劇集有兩套都係大堆頭的「女人戲」，《新聞女王》之外其實仲有《一舞傾城》，《隱形戰隊》劉穎鏇拍住視帝陳山聰做情侶好有可能與女一唐詩詠同獲視后提名，實際名單相信將於日內揭曉！
吳若希預料首度獲提名
吳若希2016年與洪永城合演《實習天使》但係連配角提名都無，今次一個轉身拍住陳展鵬演出《香港人在北京》大獲好評，預料今年有機會憑此劇殺入五強，不過要面對《新聞女王》佘詩曼，相信得獎機會好渺茫！
|女主角名單
|電視劇集名稱
|1
|李佳芯
|《有種好男人》
|2
|薛家燕
|《黃金萬両》
|3
|龔嘉欣
|《新四十二章》
|4
|江嘉敏
|《新四十二章》
|5
|唐詩詠
|《隱形戰隊》
|女主角名單
|電視劇集名稱
|6
|劉穎鏇
|《隱形戰隊》
|7
|黃智雯
|《隱門》
|8
|湯洛雯
|《隱門》
|9
|龔嘉欣
|《靈戲逼人》
|10
|胡定欣
|《破毒強人》
|11
|張曦雯
|《破毒強人》
|女主角名單
|電視劇集名稱
|12
|蔡思貝
|《你好，我的大夫》
|13
|陳茵媺
|《羅密歐與祝英台》
|14
|游嘉欣
|《羅密歐與祝英台》
|15
|佘詩曼
|《新聞女王》
|16
|李施嬅
|《新聞女王》
|17
|胡定欣
|《廉政狙擊》
|女主角名單
|電視劇集名稱
|18
|蔡思貝
|《廉政狙擊》
|19
|林夏薇
|《法言人》
|20
|陳法蓉
|《一舞傾城》
|21
|姚子羚
|《一舞傾城》
|22
|林夏薇
|《寵愛Pet Pet》
|23
|吳若希
|《香港人在北京》
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圖片來源：TVB