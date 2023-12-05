視后 萬千星輝頒獎典禮2023 最佳女主角 佘詩曼 吳若希 plt

萬千星輝頒獎典禮2023視后｜最佳女主角《新聞女王》佘詩曼李施嬅料齊獲提名

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《萬千星輝頒獎典禮2023》視后提名名單預測：今年有機會入圍角逐最佳女主角的15齣劇集中，、，入圍最佳男主角名單亦相對往年少！回顧今年播出的劇集，楊明好有機會首度獲得提名，不過得獎呼聲高的相信依然係曾經奪獎的三大視帝⋯⋯

《萬千星輝頒獎典禮2023》視后提名預測

今年播放的劇集有兩套都係大堆頭的「女人戲」，《新聞女王》之外其實仲有《一舞傾城》，《隱形戰隊》劉穎鏇拍住視帝陳山聰做情侶好有可能與女一唐詩詠同獲視后提名，實際名單相信將於日內揭曉！

吳若希預料首度獲提名

吳若希2016年與洪永城合演《實習天使》但係連配角提名都無，今次一個轉身拍住陳展鵬演出《香港人在北京》大獲好評，預料今年有機會憑此劇殺入五強，不過要面對《新聞女王》佘詩曼，相信得獎機會好渺茫！

女主角名單 電視劇集名稱
1 李佳芯 《有種好男人》
2 薛家燕 《黃金萬両》
3 龔嘉欣 《新四十二章》
4 江嘉敏 《新四十二章》
5 唐詩詠 《隱形戰隊》
女主角名單 電視劇集名稱
6 劉穎鏇 《隱形戰隊》
7 黃智雯 《隱門》
8 湯洛雯 《隱門》
9 龔嘉欣 《靈戲逼人》
10 胡定欣 《破毒強人》
11 張曦雯 《破毒強人》
女主角名單 電視劇集名稱
12 蔡思貝 《你好，我的大夫》
13 陳茵媺 《羅密歐與祝英台》
14 游嘉欣 《羅密歐與祝英台》
15 佘詩曼 《新聞女王》
16 李施嬅 《新聞女王》
17 胡定欣 《廉政狙擊》
女主角名單 電視劇集名稱
18 蔡思貝 《廉政狙擊》
19 林夏薇 《法言人》
20 陳法蓉 《一舞傾城》
21 姚子羚 《一舞傾城》
22 林夏薇 《寵愛Pet Pet》
23 吳若希 《香港人在北京》

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圖片來源：TVB

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