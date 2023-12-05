萬千星輝頒獎典禮2023視后｜最佳女主角《新聞女王》佘詩曼李施嬅料齊獲提名

《萬千星輝頒獎典禮2023》視后提名名單預測：今年有機會入圍角逐最佳女主角的15齣劇集中，、，入圍最佳男主角名單亦相對往年少！回顧今年播出的劇集，楊明好有機會首度獲得提名，不過得獎呼聲高的相信依然係曾經奪獎的三大視帝⋯⋯