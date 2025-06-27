視后龔嘉欣頻現身馬場被質疑「釣金龜」 親揭為呢位入場兼自爆奪獎後收入
龔嘉欣頻現身馬場被質疑「釣金龜」
儘管事業傳聞不斷，龔嘉欣心情似乎未受影響，最近頻頻現身馬場，展現風采。近日，她被馬迷野生捕獲，當日身穿藍色恤衫裙，端莊大方，更親切向拍照的粉絲揮手，展現親和力。同場還有好友黃婉曼，兩人互動備受關注。不過龔嘉欣頻繁現身馬場就被質疑因工作量減少，心急「釣金龜」。
龔嘉欣親解頻入馬場真相
龔嘉欣早前接受訪問時澄清，指頻繁入場係為咗支持好友黃婉曼及其先生。龔嘉欣透露曾答應對方夫婦，只要佢哋嘅馬匹出賽，她時間許可便會到場打氣。對於被指「釣金龜」，她直言：「真係無喎，同佢好少傾呢啲嘢。」否認傳聞，兼表示與黃婉曼甚少談及感情話題。
龔嘉欣坦言，現階段對感情持佛系態度，無意急於結婚，依然專注於事業發展。佢更透露雖然暫時未有新劇集播出，但工作從未停下。自獲得「視后」後，她獲得不少廣告客戶的支持，趁未開拍新劇前積極「搵真銀」兼計劃參與慈善探訪活動，回饋社會。
龔嘉欣8個月冇新劇拍
龔嘉欣奪獎後陷入長達8個月無劇拍嘅狀態，目前僅剩《香港探秘地圖》一套存貨。甚至有傳聞指她有意約滿離巢，雖然她已親自否認，強調「不是離巢」，但相關傳聞依然甚囂塵上。
龔嘉欣親解離巢及被飛出新劇傳聞
龔嘉欣曾在活動上開腔回應將離巢TVB傳聞，她否認離巢，指工作仍然由TVB經理人接洽，至於合約年期，她表示無特別為意，亦無為意到自己IG上工作邀請方式已轉為DM，並指視后獎座剛刻好名放在家中，令她覺得好圓滿，未來想做更多慈善工作。
受視后榮譽帶挈狂接廣告
而講到有傳她被飛出劇集《璀璨之城》，龔嘉欣就無否認，只表示過往曾多次與監製陳維冠合作，每次角色都好有挑戰性，希望將來有機會與他再合作。她又笑指攞完視后目前未有拍新劇，反而受視后榮譽帶挈，拍了多達6個廣告，並參與了多個綜藝節目，希望有機會攞到「最佳女主持」獎，完成大滿貫。
龔嘉欣秘撻兩年男友大起底 被指專搵TVB花旦做女友
龔嘉欣演技雖備受肯定，2023年她出席活動時認有了解中的對象，坦言不排除閃婚做新娘，隨即被揭有日籍甜品大師男友，背後仲係好姊妹陳凱琳拉紅線！
龔嘉欣被陳凱琳無意中揭戀情
龔嘉欣與陳凱琳呢對好姊妹每逢過時過節都會有慶祝活動，2023年初陳凱琳上載一班好友上門拜年的短片，當然唔少得好姊妹龔嘉欣與譚凱琪，不過片中最受關注的是一名紅衫男，因為他與龔嘉欣形影不離，而且態度親匿，大合照時龔嘉欣抱住友人的BB，紅衫男與她就像一對Couple，被指關係密切。不過緋聞傳足一年，龔嘉欣就曾經澄清真命天子尚未出現，表示對婚事並不着急。
龔嘉欣自漏口風有拖拍
在劇集《新四十二章》上映期間，龔嘉欣出席宣傳活動時自漏口風，罕有默認有了解中的對象，仲話不排除會做兔年新娘。而陳凱琳的短片見光後，紅衫男的身份亦被起底，據知他叫松岡哲也，是日藉甜品大師，身材高䠷被指樣貌似「翻版駱振偉」。原來松岡哲也曾經是圈中人，29歲時他跟日本經紀公司來香港發展演藝事業，後來從模特界轉型做甜品師，現時在尖沙咀K11 Art Mall 及銅鑼灣SOGO經營兩間蛋糕店，而龔嘉欣近年亦與他一起合作打理蛋糕店，老闆娘偶爾在社交平台上載蛋糕相，又會到拉大隊為店宣傳，擺明男主內，女主外。
日籍男友曾與另一無綫女星拍拖 據傳係蔣家旻
龔嘉欣入行後只承認與鄧健泓的兩年情，消息指她與松岡哲也拍拖已兩年，雙方感情穩定並已發展到同居階段，龔嘉欣眼見新邊好姊妹陳凱琳與譚凱琪都已為人妻、人母，非常喜歡小朋友的她亦想有個好歸宿。不過就有人向傳媒爆料，指松岡哲也曾跟無綫某女星有過一段情，而該名女星與龔嘉欣完全唔friend，雙方IG亦沒有互相Follow，有消息指該女星正是蔣家旻！消息直指松岡哲也喜歡搵女藝人做女友，據知陳凱琳曾跟松岡哲也學整蛋糕與甜品，所以才認識，繼而介紹畀龔嘉欣。男友識整冧女甜品，平時又咁多女仔跟佢上堂，龔嘉欣真係要睇緊啲！