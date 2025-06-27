視后龔嘉欣頻現身馬場被質疑「釣金龜」 親揭為呢位入場兼自爆奪獎後收入

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35歲龔嘉欣在《萬千星輝頒獎典禮2024》中，憑藉《企業強人》擊敗強敵楊茜堯，首奪「最佳女主角」榮耀。不過龔嘉欣封視后之後嘅發展似乎就未如外界預期，除咗冇劇拍之外，早前更傳出有意離巢嘅消息。雖然今年工作量大減，但係龔嘉欣就keep住風騷現身馬場，更被網民質疑其實係為「釣金龜」……

龔嘉欣頻現身馬場被質疑「釣金龜」

儘管事業傳聞不斷，龔嘉欣心情似乎未受影響，最近頻頻現身馬場，展現風采。近日，她被馬迷野生捕獲，當日身穿藍色恤衫裙，端莊大方，更親切向拍照的粉絲揮手，展現親和力。同場還有好友黃婉曼，兩人互動備受關注。不過龔嘉欣頻繁現身馬場就被質疑因工作量減少，心急「釣金龜」。

視后 龔嘉欣 龔嘉欣奪得視后之後工作量突然大減，更頻繁現身馬場，因此被質疑心急「釣金龜」。（圖片來源：ig@icy.wong）
龔嘉欣奪得視后之後工作量突然大減，更頻繁現身馬場，因此被質疑心急「釣金龜」。（圖片來源：[email protected]

龔嘉欣親解頻入馬場真相

龔嘉欣早前接受訪問時澄清，指頻繁入場係為咗支持好友黃婉曼及其先生。龔嘉欣透露曾答應對方夫婦，只要佢哋嘅馬匹出賽，她時間許可便會到場打氣。對於被指「釣金龜」，她直言：「真係無喎，同佢好少傾呢啲嘢。」否認傳聞，兼表示與黃婉曼甚少談及感情話題。

龔嘉欣坦言，現階段對感情持佛系態度，無意急於結婚，依然專注於事業發展。佢更透露雖然暫時未有新劇集播出，但工作從未停下。自獲得「視后」後，她獲得不少廣告客戶的支持，趁未開拍新劇前積極「搵真銀」兼計劃參與慈善探訪活動，回饋社會。

視后 龔嘉欣 龔嘉欣透露頻繁入場只是為了支持好友黃婉曼及其先生。（圖片來源：ig@kungkaty）
龔嘉欣透露頻繁入場只是為了支持好友黃婉曼及其先生。（圖片來源：ig@kungkaty）
視后 龔嘉欣 龔嘉欣表示自己甚少與好友黃婉曼談及感情事。（圖片來源：ig@icy.wong）
龔嘉欣表示自己甚少與好友黃婉曼談及感情事。（圖片來源：[email protected]
視后 龔嘉欣 龔嘉欣不時孖住黃婉曼現身馬場。（圖片來源：ig@icy.wong）
龔嘉欣不時孖住黃婉曼現身馬場。（圖片來源：[email protected]
視后 龔嘉欣 龔嘉欣亦透露自己雖然未有劇播，但係奪得視后之後就獲唔少廣告客戶青睞，因此現時依然密密搵真銀。（圖片來源：ig@icy.wong）
龔嘉欣亦透露自己雖然未有劇播，但係奪得視后之後就獲唔少廣告客戶青睞，因此現時依然密密搵真銀。（圖片來源：[email protected]

龔嘉欣8個月冇新劇拍

龔嘉欣奪獎後陷入長達8個月無劇拍嘅狀態，目前僅剩《香港探秘地圖》一套存貨。甚至有傳聞指她有意約滿離巢，雖然她已親自否認，強調「不是離巢」，但相關傳聞依然甚囂塵上。

視后 龔嘉欣 TVB節目巡禮2025中，曾釋出黎耀祥與龔嘉欣合作新劇《香港探秘地圖》預告，但未知播映日期。（圖片來源：TVB）
TVB節目巡禮2025中，曾釋出黎耀祥與龔嘉欣合作新劇《香港探秘地圖》預告，但未知播映日期。（圖片來源：TVB）
視后 龔嘉欣 龔嘉欣劇中飾演剛強正直的打假網紅畢萍。（圖片來源：TVB）
龔嘉欣劇中飾演剛強正直的打假網紅畢萍。（圖片來源：TVB）
視后 龔嘉欣 黎耀祥飾演玄學大師莊一臣。（圖片來源：TVB）
黎耀祥飾演玄學大師莊一臣。（圖片來源：TVB）

龔嘉欣親解離巢及被飛出新劇傳聞

龔嘉欣曾在活動上開腔回應將離巢TVB傳聞，她否認離巢，指工作仍然由TVB經理人接洽，至於合約年期，她表示無特別為意，亦無為意到自己IG上工作邀請方式已轉為DM，並指視后獎座剛刻好名放在家中，令她覺得好圓滿，未來想做更多慈善工作。

視后 龔嘉欣 有工開龔嘉欣精神自拍。（圖片來源：IG@kungkaty）
有工開龔嘉欣精神自拍。（圖片來源：IG@kungkaty）
視后 龔嘉欣 龔嘉欣加入TVB已有17年的時間，今年終於憑藉《企業強人》獲得視后稱號。（圖片來源：TVB）
龔嘉欣加入TVB已有17年的時間，今年終於憑藉《企業強人》獲得視后稱號。（圖片來源：TVB）
視后 龔嘉欣 龔嘉欣將IG上原本的工作聯繫方式，從經理人聯絡資訊更改為「DM」，並更新了個人頭像。（圖片來源：IG@kungkaty）
龔嘉欣將IG上原本的工作聯繫方式，從經理人聯絡資訊更改為「DM」，並更新了個人頭像。（圖片來源：IG@kungkaty）

受視后榮譽帶挈狂接廣告

而講到有傳她被飛出劇集《璀璨之城》，龔嘉欣就無否認，只表示過往曾多次與監製陳維冠合作，每次角色都好有挑戰性，希望將來有機會與他再合作。她又笑指攞完視后目前未有拍新劇，反而受視后榮譽帶挈，拍了多達6個廣告，並參與了多個綜藝節目，希望有機會攞到「最佳女主持」獎，完成大滿貫。

視后 龔嘉欣 不過堂堂視后節目中被安排做渠王，要攪屎吸屎，有網民就覺得龔嘉欣被TVB冷待！（圖片來源：TVB）
不過堂堂視后節目中被安排做渠王，要攪屎吸屎，有網民就覺得龔嘉欣被TVB冷待！（圖片來源：TVB）

龔嘉欣秘撻兩年男友大起底 被指專搵TVB花旦做女友

龔嘉欣演技雖備受肯定，2023年她出席活動時認有了解中的對象，坦言不排除閃婚做新娘，隨即被揭有日籍甜品大師男友，背後仲係好姊妹陳凱琳拉紅線！

龔嘉欣被陳凱琳無意中揭戀情

龔嘉欣與陳凱琳呢對好姊妹每逢過時過節都會有慶祝活動，2023年初陳凱琳上載一班好友上門拜年的短片，當然唔少得好姊妹龔嘉欣與譚凱琪，不過片中最受關注的是一名紅衫男，因為他與龔嘉欣形影不離，而且態度親匿，大合照時龔嘉欣抱住友人的BB，紅衫男與她就像一對Couple，被指關係密切。不過緋聞傳足一年，龔嘉欣就曾經澄清真命天子尚未出現，表示對婚事並不着急。

視后 龔嘉欣 陳凱琳招呼好友到家團拜，大合照時龔嘉欣抱住陳凱琳剛出世不久的細仔，與日藉甜品大師松岡哲也黐到實，關係絕不簡單。（圖片來源：IG@ghlchan）
陳凱琳招呼好友到家團拜，大合照時龔嘉欣抱住陳凱琳剛出世不久的細仔，與日藉甜品大師松岡哲也黐到實，關係絕不簡單。（圖片來源：IG@ghlchan）
視后 龔嘉欣 在短片中，可看到做背景的龔嘉欣與松岡哲也有親密的互動。（圖片來源：IG@ghlchan）
在短片中，可看到做背景的龔嘉欣與松岡哲也有親密的互動。（圖片來源：IG@ghlchan）

龔嘉欣自漏口風有拖拍

在劇集《新四十二章》上映期間，龔嘉欣出席宣傳活動時自漏口風，罕有默認有了解中的對象，仲話不排除會做兔年新娘。而陳凱琳的短片見光後，紅衫男的身份亦被起底，據知他叫松岡哲也，是日藉甜品大師，身材高䠷被指樣貌似「翻版駱振偉」。原來松岡哲也曾經是圈中人，29歲時他跟日本經紀公司來香港發展演藝事業，後來從模特界轉型做甜品師，現時在尖沙咀K11 Art Mall 及銅鑼灣SOGO經營兩間蛋糕店，而龔嘉欣近年亦與他一起合作打理蛋糕店，老闆娘偶爾在社交平台上載蛋糕相，又會到拉大隊為店宣傳，擺明男主內，女主外。

視后 龔嘉欣 龔嘉欣日前在新劇宣傳中春風滿面，仲漏口風話可能會做兔年新娘。（圖片來源：IG@kungkaty）
龔嘉欣日前在新劇宣傳中春風滿面，仲漏口風話可能會做兔年新娘。（圖片來源：IG@kungkaty）
視后 龔嘉欣 松岡哲也在香港經營兩間蛋糕店，出品的蛋糕與甜品都非常精緻。（圖片來源：IG@cafelife_hk）
松岡哲也在香港經營兩間蛋糕店，出品的蛋糕與甜品都非常精緻。（圖片來源：IG@cafelife_hk）
視后 龔嘉欣 近年龔嘉欣亦努力學整甜品，成為蛋糕店的老闆娘與生招牌。（圖片來源：IG@kungkaty）
近年龔嘉欣亦努力學整甜品，成為蛋糕店的老闆娘與生招牌。（圖片來源：IG@kungkaty）

日籍男友曾與另一無綫女星拍拖 據傳係蔣家旻

龔嘉欣入行後只承認與鄧健泓的兩年情，消息指她與松岡哲也拍拖已兩年，雙方感情穩定並已發展到同居階段，龔嘉欣眼見新邊好姊妹陳凱琳與譚凱琪都已為人妻、人母，非常喜歡小朋友的她亦想有個好歸宿。不過就有人向傳媒爆料，指松岡哲也曾跟無綫某女星有過一段情，而該名女星與龔嘉欣完全唔friend，雙方IG亦沒有互相Follow，有消息指該女星正是蔣家旻！消息直指松岡哲也喜歡搵女藝人做女友，據知陳凱琳曾跟松岡哲也學整蛋糕與甜品，所以才認識，繼而介紹畀龔嘉欣。男友識整冧女甜品，平時又咁多女仔跟佢上堂，龔嘉欣真係要睇緊啲！

視后 龔嘉欣 有指是陳凱琳做媒，介紹松岡哲也給好姊妹龔嘉欣認識。（圖片來源：IG@tetsuyam0526）
有指是陳凱琳做媒，介紹松岡哲也給好姊妹龔嘉欣認識。（圖片來源：IG@tetsuyam0526）
視后 龔嘉欣 陳凱琳曾與靚女友人一起跟松岡哲也學整甜品。（圖片來源：IG@tetsuyam0526）
陳凱琳曾與靚女友人一起跟松岡哲也學整甜品。（圖片來源：IG@tetsuyam0526）
視后 龔嘉欣 松岡哲也本來留有一頭長髮，好有型，除了是甜品大師，他亦識得沖咖啡。（圖片來源：IG@tetsuyam0526）
松岡哲也本來留有一頭長髮，好有型，除了是甜品大師，他亦識得沖咖啡。（圖片來源：IG@tetsuyam0526）
視后 龔嘉欣 龔嘉欣每次過時過節，都會先製甜品與好姊妹分享。（圖片來源：IG@kungkaty）
龔嘉欣每次過時過節，都會先製甜品與好姊妹分享。（圖片來源：IG@kungkaty）

撰文：東方新地圖片來源：ig@kungkaty、[email protected]資料或影片來源：原文刊於新假期

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