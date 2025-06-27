視后龔嘉欣頻現身馬場被質疑「釣金龜」 親揭為呢位入場兼自爆奪獎後收入

35歲龔嘉欣在《萬千星輝頒獎典禮2024》中，憑藉《企業強人》擊敗強敵楊茜堯，首奪「最佳女主角」榮耀。不過龔嘉欣封視后之後嘅發展似乎就未如外界預期，除咗冇劇拍之外，早前更傳出有意離巢嘅消息。雖然今年工作量大減，但係龔嘉欣就keep住風騷現身馬場，更被網民質疑其實係為「釣金龜」……