48歲視帝陳山聰驚傳婚變疑雲 被指冇帶婚戒 4字回應各種揣測
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TVB視帝陳山聰自從與圈外人何麗萍結婚後，大家普遍認為他是一位模範丈夫和父親。然而，最近他在公開場合中未戴婚戒的情況引發了不少猜測，陳山聰以4字回應各種揣測⋯⋯
陳山聰婚姻狀況備受關注
近期，現年48歲視帝陳山聰被發現在多個公開場合上未戴婚戒，馬上引起了媒體和粉絲的高度關注。此外，太太何麗萍（Apple）近期在陳山聰的社交平台上的出現頻率明顯減少，這也被外界解讀為夫妻關係出現裂痕的一個信號。
報導揭雙方問題
有報道稱，二人的婚姻可能出現了問題，原因是兩人在價值觀上存在較大的分歧，且雙方都不願意退讓，導致爭吵日益增多。
陳山聰開腔回應婚變傳聞
面對這些關於婚變的傳言，陳山聰選擇了以幽默和輕鬆的態度來回應。他在接受傳媒訪問時表示「一笑置之。」並附上笑臉表情，顯示出他對這些謠言的不以為意。
對於未戴婚戒的情況，他解釋指這純粹是因為他在照顧兒子Jaco時需要方便行動，並非婚姻出現問題的跡象。他強調，每當他不需要工作時，就會全心全意地照顧Jaco，這是他作為一名父親的責任和選擇。
陳山聰發佈夫妻甜蜜互動
為了進一步駁斥婚變的傳言，陳山聰在其社交平台的限時動態上積極分享與家人的溫馨時光。他不僅發布了與妻子一起的親密照片和視頻，還特意展示了夫妻倆的甜蜜互動，一向個性低調的Apple對著鏡頭展示了一副無奈卻又含蓄的笑容，並回應陳山聰的玩笑說：「食嘢啦！」
片中陳山聰詢問坐在前面的太太Apple：「陳太，你今日上封面喎，有咩感想啊？」其後又拍攝其雙手再問：「你做咩唔戴戒婚啊？做咩唔戴婚戒啊？解釋下，因為你肥咗囉哈哈哈」。
圖片來源：Instagram @joelshanchung、Instagram@joelshanchung資料或影片來源：原文刊於新假期