《觸電》上映場次增加 林敏驄笑指搶贏「風流果欄」 柯煒林：逆境波可以笑住打

本地電影《觸電》上映三星期口碑持續升溫！戲中關鍵角色「泡泡龍戰隊」成員JFFT於周日舉行包場活動，戲院全院滿座，氣氛非常熱烈，令人驚喜的是一眾主演林敏驄、柯煒林、Ansonebean、羅浩銘總動員驚喜現身謝票，親身答謝觀眾支持，柯煒林更即場送上一個令人振奮的好消息。