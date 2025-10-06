《觸電》上映場次增加 林敏驄笑指搶贏「風流果欄」 柯煒林：逆境波可以笑住打
《觸電》謝票場 柯煒林分享增加公映場次：逆轉勝 ！
主角柯煒林分享了電影上映以來的票房佳績，他坦言這是一場得來不易的勝仗：「各位，我們《觸電》第一天的開畫票房是五萬元，但因為有你們的入場，就算是六十元票價也好，我們走到第三個星期已經達到一百萬， 這是一個成就！」他更帶來一個好消息，指電影憑著口碑成功在逆市中爭取到更多場次：「第四個星期開始，戲院的場次慢慢加回給我們，可算是『收復失地』，逆轉勝！」 他感性地表示，這次經歷證明了「逆境波都可以笑住打」，並呼籲觀眾幫忙宣傳：「麻煩大家要藉你們的力量 ，分享所有你們（在謝票場）拍過的相和片去社交媒體，叫大家和叫多些朋友入場。」
林敏驄笑稱搶贏「風流果欄」 自豪團隊人人係王牌
柯煒林身邊的林敏驄亦對增加場次表示安慰，風趣地表示：「導演的領導之下，我哋搶返『風流果欄』嗰啲陣地。」不點名指面對《風林火山》上映衝擊難得取得更多上映場次 ，不過林敏驄亦有認真發言感謝觀眾：「我好榮幸可以企喺兩個金馬獎提名人中間（意指獲提名最佳動作設計的羅浩銘，以及憑《大濛》首度入圍金馬獎的柯煒林）。」他又坦言，知道在場觀眾心目中有不同支持的演員，但這正正證明了團隊的實力，並自豪地說：「這證明我們呢隊 Happy Hour 每一個都是王牌，多謝！」
JFFT四子謝票勁感動 雞翼：以前包場成日有人放飛機
作為電影的關鍵角色，JFFT四子對於今次包場全院滿座亦非常感動，成員雞翼的發言最為感觸，他首先感謝一眾支持者：「非常之多謝，好多手足們為了我們特意入場看我們，非常之感謝！」他坦言對今次包場爆滿感到十分感動，因為與過往的經歷有很大反差：「今次搞這個包場都少少感動，因為以往我們JFFT搞包場 入座率是偏低，好多人放飛機」見到今次座無虛席的盛況，他再次感謝觀眾。
床哥、米爺自嘲戲份少 籲觀眾Loop住睇
床哥亦感謝觀眾入場，並笑言：「雖然我們出現的鏡頭不是很多，但相信下次會多啲，多謝你們入場。」米爺隨即發揮搞笑本色，幽默地回應戲份太少的問題：「非常之多謝大家這麼踴躍參加我們這個包場 ，如床哥所說， 53秒真的不夠，如果大家想看多些， 不妨將53秒 Loop到90分鐘⋯⋯」至於要睇幾多次先儲夠90分鐘，他就尷尬拜託觀眾「自己計」。
良少呼籲觀眾一傳十，十傳百
良少則言簡意賅地呼籲大家要將好電影分享開去：「都係嗰句，你自己不可以不看，但一定要介紹給你的朋友看。」
《觸電》老幼咸宜劇情勵志
《觸電》是以電競為題材的勵志電影，由梁國輝執導，演員包括剛憑《大濛》提名金馬影帝的柯煒林、林敏驄、伍詠薇、陳穎欣、蘇皓兒等。該片開畫日票房只有 5 萬元，累積票房已過百萬，而團隊依然落力謝票。獲金馬提名的動作指導羅浩銘身兼演員、故事創作的角色，雖然製作成本有限，但《觸電》台前幕後團隊全力以赴，「很高興我們的努力慢慢被看見」，亦再次證明了本地電影只要有質素和誠意，定能獲得觀眾支持，為市場打下一支強心針。