許子萱奪港姐亞軍後 神隱TVB節目2個月 毫不俾面大台
貴為應屆港姐大騷唔見人 大膽當TVB無到
應屆港姐當然要跟足規矩，公司舉辦大騷自然要出席。同屆港姐冠軍林鈺洧、季軍梁超怡、友誼小姐邢慧敏，也有亮相TVB的不同大騷，唯獨欠了亞軍許子萱。留心細數，其實許子萱缺席大騷情況都好嚴重，絕對唔只一兩次：許子萱分別缺席去年11月《TVB傳承·狂歡55節目博覽2023》、今年1月《萬千星輝頒獎典禮》、大年初一《喜氣洋洋玉兔賀新歲》，連續多次唔見影！與許子萱感情好嘅港姐冠軍林鈺洧，有急急幫好姊妹澄清，透露許子萱因為外遊而無暇出席以上活動。
許子萱失落港姐冠軍鏡頭前黑面 被網友讚真性情
25歲嘅許子萱參加《2022香港小姐競選》總決賽時，向來係網民心中熱門，但當賽果宣佈許子萱只獲得亞軍，冠軍就落在林鈺洧手上時，許子萱即被鏡頭捕捉到疑似黑面，因失落冠軍而唔忿氣嘅表情。事後許子萱接受傳媒訪問，否認失落冠軍有不忿：「我打算宣布前冇笑容，宣布後先笑，咁個笑容會燦爛啲。老實講我係有少少失望，但唔係所有事都咁完美，呢個係不完美嘅完美。」隨後許子萱即在微博貼多張選美照片，感性發文：「我會繼續帶上最燦爛的笑容，不辜負生命，繼續起舞」。
22歲出第1本自傳 許子萱原來係威水才女
許子萱12歲已經移民美國，性格玩得又大方，古銅色肌膚感覺非常陽光，所以賽前已成為焦點。許子萱20歲時曾參與內地相睇節目《非誠勿擾》，未入行已在網上掀起話題。在港姐官網顯示，她的嗜好勁多，包括莎莎舞、探戈、專業調酒、中英文朗誦、演講和學習法語，愛逛博物館和美術展。原來許子萱仲係才女一名，名牌大學畢業後，22歲便於內地推出第一本自傳《一個華爾街女孩的面考實錄》；許子萱仲曾經在紐約美國銀行擔任投行分析師，仲獲牛津及劍橋大學同時取錄MBA課程，但仍未決定讀邊間大學。
許子萱打算出第2本自傳講選港姐 惹網民熱議
許子萱曾經表示正籌備寫第二本書，主要分享選港姐的經歷。消息傳出後，網民對許子萱意見多多，網民話:「真係無得輸喎」、「高薪厚職嚟選港姐？」、「幾靚女有身材有學歷」，亦有網民幽默留言：「落左妝先再講！」
許子萱曾被恥笑女生男相 係女版「Anson Kong」
許子萱初宣佈參與港姐，相片曝光後，曾經惹網民恥笑，唔少網民認為許子萱女生男相咁話，同Mirorr成員Anson Kong完全撞樣。
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