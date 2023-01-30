許子萱奪港姐亞軍後 神隱TVB節目2個月 毫不俾面大台　

2022年港姐亞軍許子萱（Cecca）去年大熱當選，而許子萱當選港姐後，都需要一年任期內履行慈善責任，同埋出席TVB舉辦的年度盛事。而有知情人士透露許子萱近兩個月都缺席TVB公開活動，作為應屆港姐被質疑唔盡責！