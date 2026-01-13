許廷鏗揭拎完叱咤金獎解約真相 曾因表現掟手機洩憤 遭網民炮轟人品有問題
許廷鏗爆料拎完叱咤金獎即被華納解約
許廷鏗在節目中透露，當年拎完叱咤樂壇男歌手金獎這個榮譽後，本來打算繼續與華納合作，豈料唱片公司卻主動提出解約。Alfred坦言當時感到震驚，「其實好多人都唔知，華納某程度上係同我解約。嗰時大家都有agreement，個timing差唔多啦，咁我哋就輕鬆帶過啦。但其實我嗰陣時叫做有啲shock嘅。當我知道嘅時候，我內心當然好大反應啦」。許廷鏗形容雙方如「分手」般處理，但承認面對解約時有將情感擺落去，一度反問「我幫公司成績都唔差呀」。
Alfred分析國際唱片公司策略論
對於事業去到高峰後居然被解約，許廷鏗認為這是國際級公司的策略考量，「呢段期間捧咗一個人，OK啦功德圓滿啦Quota到咗啦，就到下一位」。他表示理解唱片公司的商業運作模式，但當時確實感到意外和失落。Alfred強調雖然情感上有波動，但最終雙方都是和平分手，沒有任何惡意糾紛。這番解釋似乎想為自己的離開華納提供一個較為體面的說法，但網民對此並不完全買帳。
許廷鏗自爆台上失準被批評後掟手機洩憤
除了解約風波，許廷鏗更在節目中自爆另一宗失控事件。他提到有一年在《勁歌金曲頒獎典禮》攞獎後要演唱《青春頌》，但被台上煙霧濁親令表現失準。到慶功宴時，有同事直接向Alfred反映「其實你Perform得唔好，你冇盡到你嘅力」。許廷鏗聽完批評後竟然情緒失控掟手機，「唔知點解嗰吓一上頭……我完全控制唔到個情緒，我一部電話就車落去。好彩喺我同事身邊飛過去，『嘭！』撞咗落牆，個電話跌落地」。Alfred承認此舉令眾人甚至自己都呆了，幸好同事幫忙執返部手機。
許廷鏗解釋當時壓抑情緒爆發原因
許廷鏗為自己的失控行為解釋，指當時心情極度壓抑，「我做完表演，你都知難頂，係咪去到咁嘅狀態，你都要揶揄我呢？」他認為開聲批評的同事「互相Push到大家嘅Standard都去到冇空間位置」，暗示工作環境過於苛刻。Alfred透露現在已經沒有再與那位同事合作，似乎暗示雙方關係因此事件而決裂。不過他的解釋並未獲得網民同情，反而被質疑是在為自己的不當行為找藉口。
網民炮轟許廷鏗人品有問題反骨仔扮大牌
許廷鏗的爆料隨即在網上引發熱烈討論，但網民反應普遍負面。有網民直指「睇佢在無線唱片公司時已知佢係反骨仔，紅左就扮大牌，跳槽華納後紅左攞左男歌手獎連華納也同這人解約，可知這人人格非常有問題」。另有網民批評「少爺仔發藝術家脾氣」、「人品差，先會有自己團隊指責你，但你唔接受自己團隊嘅批評，仲要發脾氣！可想而知，閣下平時係幾咁令人討厭！」更有網民質疑「正常人又點會拎完獎轉頭解你約？你估公司唔識當你搖錢樹咩？擺明你自己問題」，認為許廷鏗被解約必定有其原因。