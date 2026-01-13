許廷鏗揭拎完叱咤金獎解約真相 曾因表現掟手機洩憤 遭網民炮轟人品有問題

叱咤男歌手金獎得主許廷鏗近日接受SpotiTalk訪問時爆出驚人內幕，原來當年拎完叱咤樂壇男歌手金獎後離開華納唱片，並非外界以為的主動跳槽，而是被唱片公司解約！Alfred更自爆曾因台上表現被同事批評後情緒失控，竟然當場掟手機洩憤，令在場眾人目瞪口呆。事件曝光後隨即引發網民熱烈討論，不少人質疑許廷鏗人品有問題，直指「正常人又點會拎完獎轉頭解你約」。