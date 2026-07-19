一周星星｜許志安入行40年罕談梅艷芳！感性剖白亦師亦友關係：傾心靈嘢

入行40年的許志安（安仔）為宣傳10月紅館演唱會，現身今晚（19日）播出的TVB節目《一周星星》，罕有重提與師傅梅艷芳（梅姐）的往事，更感性剖白二人關係。節目中亦提及與好友車婉婉的深厚友情，究竟當年一首經典合唱歌背後有何不為人知的故事？