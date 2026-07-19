一周星星｜許志安入行40年罕談梅艷芳！感性剖白亦師亦友關係：傾心靈嘢
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入行40年的許志安（安仔）為宣傳10月紅館演唱會，現身今晚（19日）播出的TVB節目《一周星星》，罕有重提與師傅梅艷芳（梅姐）的往事，更感性剖白二人關係。節目中亦提及與好友車婉婉的深厚友情，究竟當年一首經典合唱歌背後有何不為人知的故事？
重溫經典合唱 安仔憶梅姐教誨
節目中特意剪輯了許志安與師傅梅艷芳多首經典合唱歌，包括《將冰山劈開》、《女人之苦》及《笑看風雲變》等，勾起安仔滿滿回憶。談及與梅姐的關係，安仔感性剖白二人亦師亦友，並非只談工作，反而更多是心靈上的交流，他直言：「同佢傾心靈上面嘅嘢多過實質嘅嘢」。安仔透露梅姐經常與他分享做人道理，可見二人的師徒情誼非常深厚。
一曲定友情 車婉婉隔空感激許志安
除了師傅梅艷芳，安仔的音樂路上亦有不少重要夥伴。他與車婉婉合唱的《會過去的》至今仍是經典，節目中車婉婉更隔空現身，形容安仔在她的歌唱事業上「扶咗佢一把」，對他充滿感激。安仔聽後亦坦言：「呢首歌印證咗我哋友情。」此外，安仔也分享了當年為方力申錄製歌曲《好心好報》的Demo，以及與著名音樂人雷頌德（Mark）合作《世紀未煙花》時的難忘經歷，盡顯他對音樂的熱誠與圈中好人緣。
網民大呼感動：回憶返晒嚟！
節目播出後，不少網民對安仔與梅姐的師徒情深表感動，紛紛留言。「安仔同梅姐嘅師徒情真係好感動，亦師亦友嘅關係好難得！」「《將冰山劈開》一出，啲回憶返晒嚟！」「《會過去的》真係K房必點，原來背後有咁嘅故事！」「好期待安仔演唱會！一定會唱呢啲經典歌！」「時間過得好快，安仔都出道40年了，首首都係經典。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期