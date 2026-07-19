一周星星｜許志安自爆拍《肥田囍事》太攰預告冧廠！親揭「老鼠安」花名驚人由來
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許志安（安仔）在今晚（19日）播出的TVB節目《一周星星》中，於「你問我答」環節被好友連環爆料！安仔大方分享當年拍攝《肥田囍事》因過勞而預告「冧廠」的趣事，更首次親揭花名「老鼠安」的真正由來，原來他一開始對這個稱呼極度抗拒？
安仔憶述拍《肥田囍事》過勞 竟向胡杏兒預告病倒
節目中，好友胡杏兒隔空亮相分享與安仔的趣事，安仔隨即回憶起2006年合作拍攝劇集《肥田囍事》的難忘經歷。他直言當時拍攝時間極長，體力透支嚴重，甚至能預知自己即將病倒。安仔笑著憶述：「ĕ到我知道聽日會病，我同杏兒講『我聽日病唔會返』真係頂唔住。」他隨即搞笑地「補鑊」，表示不應該教人「冧廠」，場面非常好笑，也反映了當年拍攝的艱辛。
親揭「老鼠安」花名由來 安仔曾極度抗拒
除了拍劇辛酸史，安仔還在節目中親自解開了跟隨他多年的花名「老鼠安」之謎。他透露，這個花名最初出現時，自己內心非常抗拒，完全無法接受。不過，後來因為一位好朋友的一番話，才讓他慢慢釋懷，最終安然接受了這個稱呼。雖然節目未有透露是哪位好友，但其心路歷程的轉變亦引起觀眾好奇。
網民爆笑留言：估唔到安仔咁玩得！
安仔在節目中大方分享趣聞，引來網民熱烈討論，不少人大讚他真性情。「笑死，夠膽同對手講聽日唔返工，安仔好Real！」「「老鼠安」個名跟咗佢咁多年，終於知道點嚟！」「做演員真係唔易，拍《肥田囍事》聽落都覺得辛苦。」「估唔到安仔咁玩得，仲夠膽自己講返出嚟！」「支持安仔！期待演唱會！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期