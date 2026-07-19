一周星星｜許志安自爆拍《肥田囍事》太攰預告冧廠！親揭「老鼠安」花名驚人由來

許志安（安仔）在今晚（19日）播出的TVB節目《一周星星》中，於「你問我答」環節被好友連環爆料！安仔大方分享當年拍攝《肥田囍事》因過勞而預告「冧廠」的趣事，更首次親揭花名「老鼠安」的真正由來，原來他一開始對這個稱呼極度抗拒？