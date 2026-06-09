許志安5字謙拒「中聲4」評判 坦言參賽者表現平平 未有「心選三甲」
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歌手許志安星期六現身TVB出席公益金活動，久違電視城的他一身白馬王子造型精神奕奕，全程笑容滿面。當被問及會否擔任《中年好聲音》評判時，安仔立即謙虛婉拒，更坦言當晚參賽者表現平平，沒有人令他覺得特別突出。
許志安謙拒《中年好聲音》評判席
當記者問及許志安會否順理成章擔任《中年好聲音》評判時，他立即笑著婉拒表示「唔識做評判」。許志安解釋自己的想法：「因為我自己覺得每一把聲，其實如果發揮到佢嗰個特質就係一把靚好好聽嘅聲。所以每一把聲都有佢每個人發揮嘅魅力同埋特質，所以我唔係好識評判。」他補充指唱片公司認為可以當作是與參賽者的交流，讓他聽聽現在歌手的水準。許志安更謙虛地笑言如果自己現在去參賽一定會輸，因為參賽者都很懂得運用自己的聲音。
坦言參賽者表現平平無突出者
被問到對哪位《中年好聲音》參賽者印象最深刻時，許志安笑指「個個都好有印象」，因為當晚很特別，參賽者都是挑選他的歌曲來演唱。他形容這是一種從未試過的體驗，聽到這麼多唱歌厲害的人都在唱自己的歌，內心既尷尬又開心。不過當被問及有沒有心水冠軍人選時，許志安坦言當晚比較平均，「冇一個特別嘅一個人係令到我覺得好突出」。他認為參賽者個個都有想法，唱歌也有不同風格，但需要在晉級時選對歌路才能突圍而出。
鄭秀文啟德演唱會大賣關子
談到老婆鄭秀文即將於7月在啟德主場館舉行演唱會，許志安興奮表示這是自己第一次去啟德看演唱會，非常期待那種震撼感覺。他形容自己的心情就像去參加派對一樣興奮，一定會化身「頭號粉絲」全力撐場。不過當被問到會否以嘉賓身份與老婆同台演出時，許志安卻大賣關子說「呢個唔講啦」，令人更加好奇他會否在演唱會上給大家驚喜。
網民熱議許志安謙虛態度
許志安的謙虛態度引起網民熱烈討論，不少人讚賞他的低調和誠實。有網民留言表示「安仔真係好謙虛，唔會亂評人」，也有人認為「佢講得啱，每把聲都有自己特色」。對於他不肯透露會否在鄭秀文演唱會現身，網民紛紛猜測「一定會有驚喜」、「期待佢哋合唱」。也有網民提到許志安與車婉婉在節目中的合唱，認為兩人的默契依然很好，期待他們再有合作機會。
資料或影片來源：原文刊於新假期