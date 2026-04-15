有片！許志安約滿環球公開最新動向 邀「葵芳」蔡蕙琪做女主角 自爆失敗者贈言
許志安加盟神燈娛樂推新歌
許志安透露，近年一直有意推出新歌，惟對於應該發表怎樣的作品，始終未有明確方向。直至去年舉行Big Four演唱會期間，唱片公司老闆Duncan向他推薦了一首作品，才令他重新確認自己的音樂方向。他表示「完成幾場演出後，我靜下來細聽，覺得這首歌很有力量，也非常適合我。反過來想，也許這一次是歌曲在選擇我，而不是我在選擇歌曲。」
《信天翁》寓意逆風飛翔人生智慧
《信天翁》由Vincent Chow作曲、林若寧填詞、劉志遠編曲，並由Alvin Leong擔任監製。林若寧以「信天翁」為歌名，寓意這種海鳥擅長借助海風作長距離飛行，即使面對不理想的環境與逆風，也會觀察風向與規律，繼而將阻力轉化為推進的力量。許志安表示，《信天翁》是以音樂詮釋逆風飛翔的人生智慧，希望為大眾帶來在逆境中重新起步的體會與信念，同時凝聚面對低谷後再度振作的勇氣與溫度。他說「有時候，困境正是帶領你飛得更遠的動力來源。」
許志安最愛歌詞一句話
談到歌詞內容，許志安表示最喜歡的一句是「未斷氣，亦搏鬥死過活過」。他認為，很多時候人都活在不自在的感覺之中，但只要不放棄自己，繼續堅持下去，真正經歷過掙扎與奮戰，才是人生的真諦。許志安更形容新作並非單純一首歌曲，而是一份來自「失敗者」的真實贈言，送給即將走向成功的下一個人。談到未來發展，他表示現階段最希望為自己帶來的突破，是舉辦一個全新的、真正屬於「許志安」的個人演唱會。
蔡蕙琪獲選MV女主角
《信天翁》MV則圍繞3位來自不同背景、正面對人生關口的主人翁展開，3人各自收到一句簡短卻觸動人心的話語，繼而選擇踏出改變的一步，成為自己的「信天翁」，拍翼飛向未知天空。其中一個故事找來近期參演賀歲片《夜王》、憑「葵芳」一角受到注意的女演員蔡蕙琪演出。許志安表示，這全是導演的眼光，並透露早於《夜王》尚未正式上映時，導演已在選角過程中揀選蔡蕙琪，同時亦感謝另外兩個故事的演員，認為他們的演出令歌曲與故事昇華融合。MV中更有一個令許志安十分欣賞的導演巧思，就是將《信天翁》的歌詞放進故事角色的飯盒之中，當角色打開飯盒時，便收到一份突如其來的鼓勵，而這份細小卻溫暖的安排，正與歌曲在逆境中彼此打氣的精神一脈相承。