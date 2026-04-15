有片！許志安約滿環球公開最新動向 邀「葵芳」蔡蕙琪做女主角 自爆失敗者贈言

許志安今日正式宣布加盟神燈娛樂，並同步推出全新廣東單曲《信天翁》，久未發表廣東歌的他形容新作充滿力量，更藉此唱出逆風再起的人生體會與信念。MV找來近期憑「葵芳」一角受到注意的女演員蔡蕙琪演出，導演更在故事中加入巧思安排，令整個作品別具意義。