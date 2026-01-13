許惠菁夢見亡父許紹雄搞笑如昔 母女互相扶持 感謝佘詩曼貼心陪伴
許惠菁夢見亡父搞笑如昔 盼望多入夢相聚
許惠菁今日出席香港街市12周年活動時，談及父親離世後的生活點滴。她透露許紹雄曾數度在夢中出現，雖然夢境內容模糊，但父親在夢中依然保持一貫的搞笑風格。「發夢見過佢幾次嘅，但好多時都比較模糊，冇咩特別，但我好希望佢多啲同我講嘢，雖然佢冇同我講嘢，但佢俾我嘅感覺佢係開心同搞笑嘅，同平時一樣嘅。」許惠菁哽咽地說道，眼中盡是對父親的思念。
愛犬病逝雪上加霜 母女輪流哭泣互相扶持
屋漏偏逢連夜雨，許惠菁昨日在社交平台突然宣布愛犬離世的消息，令她在喪父之痛未癒的情況下再受重創。她坦言與母親的情緒尚未完全平復，兩母女經常不時輪流哭泣，但彼此之間彷彿有著「自動機制」，當一人傷心時，另一人便會堅強起來互相扶持。談及愛犬的離世，許惠菁難掩悲傷地表示：「估唔到咁快又有一個屋企人走！」這句話道盡了她內心的無奈與痛苦。
佘詩曼貼心陪伴獲盛讚 好友齊聚溫暖人心
在這段艱難的日子裡，許惠菁特別感激「家姐」佘詩曼的陪伴與支持。她盛讚佘詩曼比自己更堅強，即使在心情未完全平復的情況下，仍能應付繁重的工作。「家姐係陪咗我好耐，我知佢都好忙，平時都佢都會WhatsApp，好感恩身邊有咁多好朋友陪伴。」除了佘詩曼外，高海寧、麥長青、黎芷珊等好友也專程到家中陪伴母女二人，讓她們在失去至親的痛苦中感受到溫暖。
觸景傷情難免落淚 社交平台暫未能整理
許惠菁坦言在日常生活中難免會觸景傷情，「可能因為行過唔知邊度見到之前同爹哋一齊做過嘅嘢啦，或者有啲嘢係爹哋中意食嘅嘢，好難避免唔到，會勾起爹哋一齊嘅回憶，情緒就會嚟了，但就會盡量控制自己。」對於父親的社交平台帳號，她表示現時仍未能整理更新，因為一看見父親的舊片段便難以平復情緒，需要更多時間來面對這些回憶。
新加坡藝人洩密零道歉 許惠菁首度回應
許惠菁今日首度回應新加坡藝人洩露許紹雄喪禮細節一事，直言對方至今仍未就此事道歉。這起事件曾在網上引起軒然大波，不少網民都批評該名藝人不尊重死者及其家屬的私隱。許惠菁的回應雖然簡短，但足以看出她對此事的不滿，也反映出喪親家屬在面對外界不當行為時的無奈與憤怒。
網民留言表達關懷 盼許惠菁早日走出陰霾
許惠菁的訪問片段在網上流傳後，不少網民都留言表達關懷和支持。有網民留言：「紹雄叔叔一定會在天上保佑你哋母女平安」、「時間會沖淡一切，要堅強啊」、「佘詩曼真係好朋友，患難見真情」。也有網民對新加坡藝人的行為表示不齒：「連道歉都唔識，真係冇家教」、「人哋喪親你仲要爆料，良心何在」。大部分網民都希望許惠菁能夠早日走出喪父陰霾，重新展開人生新篇章。