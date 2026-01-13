許惠菁夢見亡父許紹雄搞笑如昔 母女互相扶持 感謝佘詩曼貼心陪伴

「Benz雄」許紹雄離世兩個多月後，愛女許惠菁今日首度公開透露父親多次在夢中現身，更感性表示希望父親能在夢中多與她對話。然而就在昨日，許惠菁再遭重創，愛犬突然病逝令她痛心不已，慨嘆「估唔到咁快又有一個屋企人走」。面對接連打擊，她特別感激「家姐」佘詩曼的貼心陪伴，更首度回應新加坡藝人洩露父親喪禮細節事件，直斥對方至今零道歉。