許紹雄29歲愛女驚爆婚變？黎芷珊一句話疑踢爆許惠菁真實婚姻狀況

已故資深演員許紹雄的29歲女兒許惠菁（Charmaine）與金融才俊丈夫Shane Sim結婚不足三年，婚變傳聞近月愈演愈烈。今日與許紹雄一家交好的黎芷珊相約許惠菁聚會，席間竟主動提出介紹圈中「鑽石級筍盤」王嘉爾給對方，一句話疑似踢爆許惠菁的真實感情狀態。