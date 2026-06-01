許紹雄29歲愛女驚爆婚變？黎芷珊一句話疑踢爆許惠菁真實婚姻狀況
黎芷珊聚會心疼安慰許惠菁主動提介紹王嘉爾
許惠菁近日拍片分享與黎芷珊的聚會片段，片中黎芷珊一見面即心疼安慰：「其實我好開心見到你有心情出嚟，其實都應該放鬆一下自己，可能有時候好多心事放喺心入面，搵人出嚟傾吓偈，個人會開心啲！」許惠菁感動地將頭靠在黎芷珊身上撒嬌，黎芷珊更形容許惠菁是她「最愛的妹妹」。其後許惠菁笑問黎芷珊愛她會否多過王嘉爾，黎芷珊肯定回答後，許惠菁坦言自己也很愛王嘉爾，黎芷珊隨即應承：「搵日我會介紹畀你！」若許惠菁仍處於已婚狀態，黎芷珊理應不會如此直接提出介紹異性，這番對話令外界對許惠菁的婚姻狀況產生更大疑問。
許惠菁多次被追問婚姻狀況僅以工作為由封口
事實上，許惠菁的婚變傳聞並非今日才起。她與新加坡籍銀行業才俊Shane Sim於2023年底結婚，婚宴當日星光熠熠，歐陽震華、宣萱等重量級前輩均有到賀。然而結婚未夠三年，許惠菁已多次在公開場合迴避婚姻話題。今年3月她出席活動時，竟以已婚身份加入「擇偶條件」話題討論，事後被記者追問婚姻狀況，僅以「現階段工作為重」輕輕帶過。早前她為亡父許紹雄遺作《正義女神》宣傳時再被問及感情事，繼續封口表示：「我係工作至上，今日焦點係套劇。」
許惠菁社交網清空放閃照丈夫缺席29歲生日派對
除了言語上的迴避，許惠菁在社交媒體上的動態同樣耐人尋味。有網民發現她的個人帳號已悄悄清空昔日結婚照及與丈夫的甜蜜合影，大半年未見夫妻同框。許惠菁慶祝29歲生日時，契姐佘詩曼及母親龍嬿而均有現身，場面熱鬧溫馨，惟丈夫Shane全程不見蹤影，再度在重要場合「神隱」。許惠菁最後一次公開與Shane同框，已是去年11月的事。
網民感嘆許紹雄離世後愛女婚姻路崎嶇
事件曝光後隨即引發網民熱議，不少人留言感嘆許惠菁命途多舛，「爸爸走咗之後乜都變晒」、「希望Charmaine可以搵到真正對佢好嘅人」。亦有網民認為黎芷珊作為長輩不應在鏡頭前如此直接，「咁樣講即係變相confirm咗婚變」、「芷珊姐係咪太心急」。另有網民翻查許惠菁近月的社交動態，發現她頻繁出席朋友聚會及工作活動，狀態看似積極正面，紛紛留言鼓勵她向前看。