TVB主持許文軒犯低級錯誤！講錯《巨塔之后》劇名 激嬲宣萱陳展鵬遭圍毆

TVB新劇《巨塔之后》陣容鼎盛，但在周六舉行的記者會上，焦點卻意外落在了TVB司儀許文軒身上！他在台上竟然犯下致命錯誤，當眾激嬲宣萱、陳展鵬等一眾主角，更被群星「圍毆」，最終要跪地求饒收場，場面極度尷尬又搞笑。