TVB主持許文軒犯低級錯誤！講錯《巨塔之后》劇名 激嬲宣萱陳展鵬遭圍毆
TVB新劇《巨塔之后》陣容鼎盛，但在周六舉行的記者會上，焦點卻意外落在了TVB司儀許文軒身上！他在台上竟然犯下致命錯誤，當眾激嬲宣萱、陳展鵬等一眾主角，更被群星「圍毆」，最終要跪地求饒收場，場面極度尷尬又搞笑。
許文軒記招現場大出醜
在《巨塔之后》的記者會上，擔任司儀的許文軒在介紹劇集時，竟然多次將劇名錯講成經典劇集《白色巨塔》。此話一出，台上的演員們立即起哄，宣萱、陳展鵬、劉佩玥、吳沚默等人更一擁而上，作狀要「圍毆」他。面對眾星的「攻擊」，許文軒嚇得立即跪在地上，雙手合十連聲道歉求饒，連劇中前輩鍾鎮濤也搞笑地加入戰團，場面雖然混亂，卻成功將尷尬氣氛轉化為全場爆笑的焦點，宣傳效果十足。
許文軒IG發文親自解畫
事件發生後，許文軒火速在個人社交平台上發文解釋，坦承自己犯下了嚴重的「低級錯誤」。他表示可能是因為太過興奮，加上事前準備充足卻依然出錯，感到非常尷尬。許文軒在文中特別感謝一眾演員的幫忙解圍，他寫道：「好多謝JiaJia（監製鍾澍佳）冇鬧我，仲要多謝所有演員，如果唔係佢哋兜，我諗我會搵窿捐。」他感激大家將一個尷尬場面，變成了一個充滿娛樂性的宣傳環節，讓他鬆了一口氣。
《白色巨塔》究竟係咩劇？
其實《白色巨塔》是一部極具份量的經典作品，分別有日本及台灣版本，內容同樣是圍繞醫療體系內的權力鬥爭，深入人心，難怪許文軒會一時混淆。不過，許文軒一向以口才了得、轉數快見稱，這次罕有地「老貓燒鬚」，在如此重要的場合上犯錯，也讓不少人感到意外。這次的口誤事件，反而讓更多人留意到新劇《巨塔之后》，可算是不幸中之大幸。
網民熱議係咪宣傳技倆
事件在網上引起熱烈討論，網民反應各異。有網民認為劇名本身容易令人混淆，「雖然佢講錯咗，其實又叫《巨塔》係改得唔好，最初見到個名的確會諗起 《白色巨塔》。」也有人認為許文軒不懂「執生」，並提供更佳的應對方法：「講錯唔緊要, 係唔識執生啫, 佢可以即刻話, 『冇錯！唔係《白色巨塔》， 係比《白色巨塔》，更加有劇力嘅《巨塔之后》！』」不過，亦有網民質疑事件的真實性，懷疑是刻意安排的宣傳策略：「覺得佢專登講錯，咪又有野俾人講下囉」。