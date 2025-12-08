台灣正妹自揭10年對比照 醜小鴨變天鵝吸9萬讚！勵志背景曝光
有一位台灣正妹近日在Threads分享十年對比照片，驚人變化瞬間引爆網絡熱議。從十年前的青澀模樣蛻變成現在的絕美女神，完美詮釋「醜小鴨變天鵝」的勵志故事，帖文迅速累積超過9萬個讚好。她在文中透露這十年來的努力過程，背後的真實故事令人動容。
許紫柔Threads爆紅對比照震撼全網
有「小賈靜雯」之稱的23歲女星許紫柔在Threads發布的對比照片顯示，十年前的她與現在判若兩人。照片中可見她的皮膚變得更加白皙透亮，髮型也從過往的造型轉變為更適合的風格，整體氣質提升！她在帖文中寫道「誰敢想誰敢想…這十年我有好好努力…關於十幾年前，完全沒有想過長大後的模樣」，坦誠分享自己的蛻變歷程。
許紫柔親述蛻變過程靠1招！
許紫柔在帖文中詳細分享了自己的變美心得，她表示「從女生朋友會互相幫忙打扮，到自己上網學保養、化妝、穿搭，搭配飲食控制、矯正體態，回頭看，一切都很值得！！」她強調這十年來的努力並非一蹴而就，而是透過不斷學習和自我提升才達到今天的成果。許紫柔用實際行動證明了「只有懶女人，沒有醜女人」這句話的真諦，她的勵志故事也激勵了無數網友。
許紫柔背景曝光！綜藝拍劇樣樣掂
許紫柔被封為「中壢家商校花」，曾經登上《綜藝大熱門》校花單元而受到關注。前年她正式踏入演藝圈，憑藉出色的外貌和演技逐漸在娛樂圈站穩腳。今年她更獲得重要機會，與三屆金鐘獎視帝李銘順、金馬獎最佳新演員范少勳、陳姸霏，以及新加坡影后洪慧芳等實力派演員合作，拍攝靈異驚悚台劇《凶宅專賣店》。
網民狂讚：真的是努力的成果
許紫柔的蛻變帖文獲得超過9萬個讚好，成為流量密碼。網民紛紛留言表達讚賞：「真的是努力的成果，太勵志了」、「證明了努力真的會有回報」、「從照片就能看出她的用心和堅持」
