台灣正妹自揭10年對比照 醜小鴨變天鵝吸9萬讚！勵志背景曝光

有一位台灣正妹近日在Threads分享十年對比照片，驚人變化瞬間引爆網絡熱議。從十年前的青澀模樣蛻變成現在的絕美女神，完美詮釋「醜小鴨變天鵝」的勵志故事，帖文迅速累積超過9萬個讚好。她在文中透露這十年來的努力過程，背後的真實故事令人動容。