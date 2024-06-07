許紹雄家族 背景

許紹雄家族相當屈機 家世背景起底 太公仲係慈禧太后乾兒子

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現年75歲「Benz雄」許紹雄在《家族榮耀之繼承者》飾演丘家大兒子守仁，做一位淡泊名利、只求享樂的「二世祖」相當入屋。現實嘅人生同樣出色，事關其家族相當屈機，被封「真正家族榮耀」！
許紹雄家族 背景 許紹雄在《家族榮耀之繼承者》飾演丘家大兒子守仁，做一位淡泊名利、只求享樂的「二世祖」相當入屋。（圖片來源：TVB）
許紹雄在《家族榮耀之繼承者》飾演丘家大兒子守仁，做一位淡泊名利、只求享樂的「二世祖」相當入屋。（圖片來源：TVB

許紹雄家族曾是廣州第一望族 係魯迅侄孫

不少人都對許紹雄家族背景感到好奇，從入行初因揸Benz返工而獲得「Benz雄」這個綽號，可見家境不俗，原來他的家族當年是廣州第一望族，據說家族最鼎盛時，曾經佔據廣州最繁華的路段。有指許紹雄太公是晚清禮部尚書許應騤，亦是慈禧太后的乾兒子，官拜一品，獲賜可宮中騎馬。而許紹雄的叔公是國民黨元老許崇智，即協助蔣介石創立黃埔軍校的粵軍總司令，魯迅夫人許廣平是他的叔婆。

許紹雄細個當玉如意係玩具 自認係「家族枯枝」

許紹雄早前接受傳媒訪問，兒時不知天高地厚，會將香囊、玉如意等宮廷物品當成玩具玩，相起一般小朋友已經好與眾不同！他曾在澳門節目訪問時親自解開自己的身世之謎。許紹雄直認曾祖父是許應騤即是慈禧太后的乾兒子，而姑婆廣平是魯迅的妻子，他即是魯迅的侄孫，對於父親開金舖之傳聞，許紹雄謙稱賣吓首飾啫，被指富三代，許紹雄就話：「咩叫有錢仔，有一蚊又係有錢，我可能得一毫子，我點算有錢仔呢？」

被主持指他有背景才可放心在演藝發展，許紹雄即口窒窒答：「你唔知咩叫外表風光，內裡愁咩？早幾代家世係好，但到我哋就要靠自己，樹大有枯枝，族大有乞兒，我又係乞兒又係枯枝﹗」許紹雄謙稱自己就是那「枯枝」，跟家族聲名遠播的人比，成就還差很遠。

許紹雄家族 背景 許紹雄接受媒體訪問笑指「樹大有枯枝」，謙稱自己就是那「枯枝」，跟家族聲名遠播的人比，成就還差很遠。（圖片來源：TVB）
許紹雄接受媒體訪問笑指「樹大有枯枝」，謙稱自己就是那「枯枝」，跟家族聲名遠播的人比，成就還差很遠。（圖片來源：TVB
許紹雄家族 背景 許紹雄指其曾祖父是許應騤（左）亦即是慈禧太后（右）的乾兒子。（圖片來源：網上圖片）
許紹雄指其曾祖父是許應騤（左）亦即是慈禧太后（右）的乾兒子。（圖片來源：網上圖片）
許紹雄家族 背景 許紹雄是魯迅的姪孫。（圖片來源：網上圖片）
許紹雄是魯迅的姪孫。（圖片來源：網上圖片）

許紹雄宣布嫁女 新加坡買4,000呎屋寫阿女名

許紹雄在92年約43歲時與新加坡籍太太龍嬿而結婚，五年後誕下女兒許惠菁（Charmaine），可謂老來得女，所以許紹雄一直都好愛錫女兒。女兒許惠菁在去年12月16日與從事銀行業的Shane結婚。

許紹雄全家正式移居新加坡

由於太太龍嬿而是新加坡人，許紹雄一家三口經常在香港和新加坡兩地往返，所以在女兒大學畢業後，許紹雄決定全家正式移居新加坡。許紹雄前年和妻女舉家移民新加坡前，便以400萬新加坡幣（約2,300萬港元）買下新加坡義順區一幢4,000呎獨立屋，歸在女兒名下，與外母等親人一同居住。去年尾許紹雄在社交網上戴「一家四口」照，相中似為求婚派對，一家人背後有燈管寫上「will you marry」字眼，而囡囡Charmaine則捧著大束鮮花sweet到漏！

許紹雄家族 背景 （圖片來源：IG＠benz_hui）
（圖片來源：IG＠benz_hui）
許紹雄家族 背景 許惠菁仲稱呼佘詩曼做「家姐」！（圖片來源：IG@charmainexhui ）
許惠菁仲稱呼佘詩曼做「家姐」！（圖片來源：IG@charmainexhui ）
許紹雄家族 背景 許惠菁在去年12月16日與從事銀行業的Shane結婚。（圖片來源：IG@charmainexhui）
許惠菁在去年12月16日與從事銀行業的Shane結婚。（圖片來源：IG@charmainexhui）
許紹雄家族 背景 許紹雄雄與太太龍嬿而因朋友聚會而認識，拍拖約7年後於1992年結婚。（圖片來源：IG＠benz_hui）
許紹雄雄與太太龍嬿而因朋友聚會而認識，拍拖約7年後於1992年結婚。（圖片來源：IG＠benz_hui）
許紹雄家族 背景 許紹雄一家移居新加坡後與外母等親人同住，他曾透露在移居當地後，有意搞珍珠奶茶生意來打發時間。（圖片來源：IG＠benz_hui ）
許紹雄一家移居新加坡後與外母等親人同住，他曾透露在移居當地後，有意搞珍珠奶茶生意來打發時間。（圖片來源：IG＠benz_hui ）

雖然許紹雄和女兒Charmaine之間年齡相差接近半個世紀，但兩父女感情一直好親密，完全無隔膜，Charmaine亦經常在IG發放溫馨家庭照。

許紹雄家族 背景 許紹雄一家三口感情一直親密無間。（圖片來源：IG＠benz_hui）
許紹雄一家三口感情一直親密無間。（圖片來源：IG＠benz_hui）
許紹雄家族 背景 以往除了往返新加坡探親外，許紹雄亦經常與家人一同出國旅遊。（圖片來源：IG＠benz_hui）
以往除了往返新加坡探親外，許紹雄亦經常與家人一同出國旅遊。（圖片來源：IG＠benz_hui）

Charmaine於2020年自香港浸會大學傳播系以一級榮譽畢業，雖然Charmaine樣貌標緻，但據知對娛樂圈的工作完全無興趣，亦無諗過入行。

許紹雄家族 背景 小時候的Charmaine。（圖片來源：IG＠charmainexhui）
小時候的Charmaine。（圖片來源：IG＠charmainexhui）

原來Charmaine在新加坡出世，五歲時才移居香港讀書，讀大學時亦曾到新加坡作交換生。

許紹雄家族 背景 有不少網友都希望樣貌標緻的Charmaine入行做藝人，但據知Charmaine對娛樂圈的工作完全無興趣。（圖片來源：IG＠charmainexhui）
有不少網友都希望樣貌標緻的Charmaine入行做藝人，但據知Charmaine對娛樂圈的工作完全無興趣。（圖片來源：IG＠charmainexhui）
許紹雄家族 背景 Charmaine除了樣靚外仲有一副好身材。（圖片來源：IG＠charmainexhui）
Charmaine除了樣靚外仲有一副好身材。（圖片來源：IG＠charmainexhui）

住六房獨立屋有私家泳池

對於新居歸在女兒名下，許紹雄解釋是因為自己並非新加坡公民，不能以自己名買樓，所以才會寫阿女個名。原來他在1992年與太太龍嬿而結婚時已成為新加坡永久居民，但並非新加坡公民，據知他已向新加坡申請成為當地公民。

許紹雄家族 背景 許紹雄為移居新加坡而在2020年購入當地一幢4,000呎獨立屋。
許紹雄為移居新加坡而在2020年購入當地一幢4,000呎獨立屋。
許紹雄家族 背景 這幢豪宅有三層半高，其中相連的客飯廳空間相當闊落。
這幢豪宅有三層半高，其中相連的客飯廳空間相當闊落。

許紹雄

飯廳設計可直望上層，許太直言最喜歡在上層望向客廳，感覺很舒服。許紹雄曾接受新加坡傳媒訪問，令他這間4,000呎豪宅首度曝光，原來這幢獨立屋有三層半高，擁有六間房及一個小型私家泳池。
許紹雄

Benz雄所買的獨立屋位於新加坡義順區，價值約2,300萬港元。

許紹雄家族 背景 甫入許紹雄家門就可見到一個小型私家泳池。
甫入許紹雄家門就可見到一個小型私家泳池。
許紹雄家族 背景 偏廳採光極好，放有多張高腳椅以及舒適的吊椅，方便一家人共聚天倫。
偏廳採光極好，放有多張高腳椅以及舒適的吊椅，方便一家人共聚天倫。

許紹雄女兒賣掉Cafe 有意回流發展

之前許紹雄更打本百萬給女兒創業開Cafe，原來Charmaine大學傳理系畢業後，原本有意繼續升學進修，但因為疫情影響而被迫擱置計劃，一直留在新加坡未有返港的她，本身便喜歡烘焙蛋糕，因此決定在網上開店，售賣自家製的蛋糕和曲奇。不過，Charmaine早前把新加坡的其中兩間cafe賣掉，並有意回流發展。

許紹雄家族 背景 Charmaine現時在她開設的Cafe中負責製作甜品及咖啡。
Charmaine現時在她開設的Cafe中負責製作甜品及咖啡。

由於網店生意好，許紹雄太太就提議開實體店，因此在2020年12月，許紹雄就斥資百萬元在他們一家住所附近購入了一個1,600呎舖位，給女兒開設Cafe。

許紹雄家族 背景 許紹雄斥資百萬元給女兒由網店開成實體店。
許紹雄斥資百萬元給女兒由網店開成實體店。

對於打本給女兒創業，許紹雄直言這是父母的責任，他說：「最緊要係仔女開心，咁做父母嘅就開心。要畀仔女做佢哋自己鍾意做嘅嘢，佢哋開心之餘，成功嘅機會亦會高啲，如果迫佢哋做唔鍾意嘅嘢，賺幾多錢都冇用，佢哋只會覺得辛苦。」

圖片來源：TVB、網上圖片、IG＠benz_hui、IG@charmainexhui、IG＠charmainexhui

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