許紹雄家族相當屈機 家世背景起底 太公仲係慈禧太后乾兒子
許紹雄家族曾是廣州第一望族 係魯迅侄孫
不少人都對許紹雄家族背景感到好奇，從入行初因揸Benz返工而獲得「Benz雄」這個綽號，可見家境不俗，原來他的家族當年是廣州第一望族，據說家族最鼎盛時，曾經佔據廣州最繁華的路段。有指許紹雄太公是晚清禮部尚書許應騤，亦是慈禧太后的乾兒子，官拜一品，獲賜可宮中騎馬。而許紹雄的叔公是國民黨元老許崇智，即協助蔣介石創立黃埔軍校的粵軍總司令，魯迅夫人許廣平是他的叔婆。
許紹雄細個當玉如意係玩具 自認係「家族枯枝」
許紹雄早前接受傳媒訪問，兒時不知天高地厚，會將香囊、玉如意等宮廷物品當成玩具玩，相起一般小朋友已經好與眾不同！他曾在澳門節目訪問時親自解開自己的身世之謎。許紹雄直認曾祖父是許應騤即是慈禧太后的乾兒子，而姑婆廣平是魯迅的妻子，他即是魯迅的侄孫，對於父親開金舖之傳聞，許紹雄謙稱賣吓首飾啫，被指富三代，許紹雄就話：「咩叫有錢仔，有一蚊又係有錢，我可能得一毫子，我點算有錢仔呢？」
被主持指他有背景才可放心在演藝發展，許紹雄即口窒窒答：「你唔知咩叫外表風光，內裡愁咩？早幾代家世係好，但到我哋就要靠自己，樹大有枯枝，族大有乞兒，我又係乞兒又係枯枝﹗」許紹雄謙稱自己就是那「枯枝」，跟家族聲名遠播的人比，成就還差很遠。
許紹雄宣布嫁女 新加坡買4,000呎屋寫阿女名
許紹雄在92年約43歲時與新加坡籍太太龍嬿而結婚，五年後誕下女兒許惠菁（Charmaine），可謂老來得女，所以許紹雄一直都好愛錫女兒。女兒許惠菁在去年12月16日與從事銀行業的Shane結婚。
許紹雄全家正式移居新加坡
由於太太龍嬿而是新加坡人，許紹雄一家三口經常在香港和新加坡兩地往返，所以在女兒大學畢業後，許紹雄決定全家正式移居新加坡。許紹雄前年和妻女舉家移民新加坡前，便以400萬新加坡幣（約2,300萬港元）買下新加坡義順區一幢4,000呎獨立屋，歸在女兒名下，與外母等親人一同居住。去年尾許紹雄在社交網上戴「一家四口」照，相中似為求婚派對，一家人背後有燈管寫上「will you marry」字眼，而囡囡Charmaine則捧著大束鮮花sweet到漏！
雖然許紹雄和女兒Charmaine之間年齡相差接近半個世紀，但兩父女感情一直好親密，完全無隔膜，Charmaine亦經常在IG發放溫馨家庭照。
Charmaine於2020年自香港浸會大學傳播系以一級榮譽畢業，雖然Charmaine樣貌標緻，但據知對娛樂圈的工作完全無興趣，亦無諗過入行。
原來Charmaine在新加坡出世，五歲時才移居香港讀書，讀大學時亦曾到新加坡作交換生。
住六房獨立屋有私家泳池
對於新居歸在女兒名下，許紹雄解釋是因為自己並非新加坡公民，不能以自己名買樓，所以才會寫阿女個名。原來他在1992年與太太龍嬿而結婚時已成為新加坡永久居民，但並非新加坡公民，據知他已向新加坡申請成為當地公民。
Benz雄所買的獨立屋位於新加坡義順區，價值約2,300萬港元。
許紹雄女兒賣掉Cafe 有意回流發展
之前許紹雄更打本百萬給女兒創業開Cafe，原來Charmaine大學傳理系畢業後，原本有意繼續升學進修，但因為疫情影響而被迫擱置計劃，一直留在新加坡未有返港的她，本身便喜歡烘焙蛋糕，因此決定在網上開店，售賣自家製的蛋糕和曲奇。不過，Charmaine早前把新加坡的其中兩間cafe賣掉，並有意回流發展。
由於網店生意好，許紹雄太太就提議開實體店，因此在2020年12月，許紹雄就斥資百萬元在他們一家住所附近購入了一個1,600呎舖位，給女兒開設Cafe。
對於打本給女兒創業，許紹雄直言這是父母的責任，他說：「最緊要係仔女開心，咁做父母嘅就開心。要畀仔女做佢哋自己鍾意做嘅嘢，佢哋開心之餘，成功嘅機會亦會高啲，如果迫佢哋做唔鍾意嘅嘢，賺幾多錢都冇用，佢哋只會覺得辛苦。」