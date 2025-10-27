76歲許紹雄病危入院 佘詩曼澳門受訪爆喊 《使徒行者》結下父女緣
廣告
76歲許紹雄今日突然病危入院，家人及圈中好友紛紛被急召到醫院見面，消息震驚娛樂圈。與許紹雄合作多年的佘詩曼在澳門出席活動時被問及此事，當場忍不住爆喊，透露自己早已知道對方身體出狀況，並一直在處理相關事情。
佘詩曼澳門活動爆喊 透露早知許紹雄身體有事
佘詩曼今日在澳門出席活動時，被記者問及許紹雄病危一事，阿佘當場情緒激動爆喊。她坦言自己早已知道對方身體出狀況，「我早知道對方身體出狀況，也一直在處理這事情，自己也有去探望對方。」不過佘詩曼表示不方便透露具體發生什麼事，要等對方家人公布詳情。她更透露原本計劃前往北京宣傳，但現在會先返港探望許紹雄。
許紹雄去年底開工狀態仍然精神
談及兩人去年底拍攝《正義女神Themis》時許紹雄的身體及精神狀況，佘詩曼表示當時對方狀態良好，「OK OK OK，佢仲好多對白，佢仲背得晒，係呀好精靈。」至於許紹雄身體何時開始出現不適，阿佘再次表示要留待對方家人公布。目前傳媒在醫院守候，先後見到好友黎芷珊、苗僑偉夫婦及TVB監製趕到醫院探望。
《使徒行者》結下父女緣 佘詩曼感受久違父愛
佘詩曼與許紹雄的友誼始於2009年合作《絕代商驕》，其後在2014年《使徒行者》中再度聚首，兩人在劇中建立父女親情，更延續到戲外。巧合的是，許紹雄女兒許惠菁的英文名與佘詩曼一樣都叫Charmaine，頗有緣分。在2022年內地節目《無限超越班》中，佘詩曼曾向許紹雄表白心聲，「沒爸的我，一直很渴望，有一個很好的爸爸，直到我可以扮演你的女兒。」許紹雄當時回應，「其實我也有這個感覺，你好像是我女兒一樣。」
網民紛紛為許紹雄祈福 盼早日康復
消息傳出後，網民紛紛在社交平台為許紹雄祈福，留言表示關心。有網民寫道，「希望Benz雄早日康復，他是我們的童年回憶」、「祈禱許紹雄身體健康，加油」、「看到佘詩曼哭了我也想哭，希望許叔叔平安無事」。不少粉絲回顧許紹雄多年來的經典作品，感謝他為觀眾帶來的歡樂時光，並期望他能早日康復重返螢幕。
圖片來源：浙江衛視、IG@charmainexhui、TVB資料或影片來源：原文刊於新假期