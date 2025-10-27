76歲許紹雄病危入院 佘詩曼澳門受訪爆喊 《使徒行者》結下父女緣

76歲許紹雄今日突然病危入院，家人及圈中好友紛紛被急召到醫院見面，消息震驚娛樂圈。與許紹雄合作多年的佘詩曼在澳門出席活動時被問及此事，當場忍不住爆喊，透露自己早已知道對方身體出狀況，並一直在處理相關事情。