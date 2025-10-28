許紹雄病逝｜TVB重播《使徒行者2》悼念 歡喜哥經典演出再現熒幕

TVB資深藝人許紹雄昨日（27日）驚傳病逝，震撼整個娛樂圈。為紀念這位演技派老戲骨，TVB將於11月4日起重播《使徒行者2》，讓觀眾重溫許紹雄飾演「歡喜哥」覃歡喜的經典演出。這部前傳劇集中，許紹雄戲份大增並升格為男主角，展現了從臥底警察蛻變成黑幫龍頭的精湛演技，其中陳煒特別客串飾演「歡喜嫂」慘死的一幕成為「歡喜哥」角色轉變的關鍵環節。