許紹雄病逝｜TVB重播《使徒行者2》悼念 歡喜哥經典演出再現熒幕
TVB深夜重播《使徒行者2》悼念許紹雄
TVB安排於11月4日至12月15日期間，逢星期一至五晚上11時55分至翌日凌晨12時55分重播《使徒行者2》。這部2017年播出的前傳劇集，故事設定在2010年，主要講述許紹雄飾演的覃歡喜如何由刑事情報科督察，經歷被革職成為臥底，最終因為復仇而刪除臥底身份，蛻變成人見人怕的「笑臉虎」黑幫龍頭。劇集一開場就能看到許紹雄的演技大爆發，特別是第二集妻子陳煒被殺的復仇戲碼，更是展現了他深厚的演技功力。
許紹雄「歡喜哥」角色設定完整揭秘
在《使徒行者2》中，許紹雄飾演的覃歡喜人物背景相當複雜。他原本是刑事情報科督察，四年前被革職後成為臥底，三年前加入「長興」幫派。劇情交代他與妻子陳煒本是警察時期相識，後來男方投靠黑幫執行臥底任務，但陳煒完全不知道丈夫的真實身份。第二集中，陳煒被陳豪飾演的魏德信殺害，這個轉折點成為歡喜哥性格大變的關鍵，他為了復仇而刪除自己的臥底身份，正式踏上黑道不歸路。
《使徒行者》系列回顧與角色延續
2017年的《使徒行者2》作為系列前傳，成功保留了首輯中最受歡迎的歡喜哥和卓凱兩個角色，分別由許紹雄和苗僑偉繼續飾演。觀眾對歡喜哥那副似笑非笑的可怕笑容印象深刻，無不大讚許紹雄演技超群。相比首輯的林峯、佘詩曼等主角，今輯改由陳豪、宣萱、周柏豪及黃翠如接替，其中一向好男人形象的陳豪更挑戰飾演大反派魏德信。劇情最終以歡喜哥在第30集殺害魏德信並潛逃泰國作結，完美銜接首輯《使徒行者》的劇情發展。
網民懷念許紹雄經典演出
許紹雄病逝消息傳出後，網民紛紛在社交平台懷念這位老戲骨的經典演出。「歡喜哥個笑容真係好恐怖，但又好有魅力」、「許紹雄演技真係無得頂，由好人變壞人嘅轉變演得好自然」、「重播《使徒行者2》真係好有意思，可以再睇一次佢嘅經典演出」等留言不斷湧現。不少觀眾表示會準時收看重播，重溫許紹雄在劇中的精彩表現，以此紀念這位資深演員對香港電視劇界的貢獻。
