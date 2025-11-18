許紹雄出殯｜佘詩曼高海寧憔悴現身 眾星雲集作最後送別
廣告
資深演員許紹雄今年10月28日在醫院安詳辭世，享年76歲。上月28日因病離世，昨日於大圍寶福紀念館設靈，以私人形式進行，僅限親屬及好友列席，今日（18日）上午11時將舉行大殮儀式，靈柩將移往富山火葬場火化，林子祥、佘詩曼、歐陽震華等眾多圈中好友紛紛到場送別，場面感人至深，這位老戲骨的最後一程備受業界重視。
許紹雄遺孀女兒一早打點後事
今日上午約8時半，許紹雄的遺孀龍嬿而與女兒許惠菁便已抵達大圍寶福紀念館地下寶福堂，為丈夫及父親的出殯儀式作最後準備。兩人神情雖然哀傷，但仍堅強地處理各項安排，確保許紹雄能夠體面地走完人生最後一程。大殮儀式於上午11時正式開始，靈柩隨後將移往富山火葬場進行火化，整個過程以私人形式進行，僅限親屬及好友參與。
林子祥佘詩曼等好友齊聚送別
許紹雄生前的眾多好友都特意一早到場送別，當中包括林子祥、佘詩曼、高海寧、阮兆祥等知名藝人。林子祥作為許紹雄的老友，更是在清晨時分便已到達靈堂，展現出深厚的友誼。佘詩曼與梁靖琪結伴到場，神情凝重地向這位前輩致以最後敬意。高海寧在靈堂逗留約一小時後，於上午9時50分離開，期間神情相當哀傷，可見對許紹雄離世感到不捨。
許紹雄10月病逝享年76歲
許紹雄於今年10月28日在醫院安詳辭世，享年76歲，結束了他輝煌的演藝生涯。這位資深演員在香港娛樂圈打拼多年，憑藉精湛演技贏得觀眾喜愛，無論在電視劇還是電影中都有出色表現。他的離世令整個娛樂圈感到惋惜，許多合作過的藝人都對他的專業態度和為人品格讚不絕口。昨日的公眾祭拜時段吸引了不少市民到場致祭，足見他在觀眾心中的地位。
圈中好友陸續到場致哀
除了林子祥、佘詩曼等人外，麥長青、陳俊安、歐陽震華、羅樂林、關禮傑、陳敏之、鮑起靜與老公方平、余安安、苗僑偉夫婦等眾多藝人都陸續到場送別許紹雄。這些藝人都與許紹雄有過合作或私交，他們的到場體現了對這位前輩的尊重和懷念。整個送別儀式雖然以私人形式進行，但參與人數眾多，可見許紹雄在圈中的人緣和地位。
圖片來源：TVB娛樂新聞台資料或影片來源：原文刊於新假期