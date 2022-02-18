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許紹雄打本七百萬給女兒新加坡cafe開分店 家族顯赫同慈禧、魯迅有親

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許紹雄人稱Benz雄於2020年打本給女兒許惠菁（Charmaine）在新加坡開 cafe﹗在疫情下許紹雄再打本開設分店，選址更在新加坡的黃金地段烏節路，廿四孝爸爸許紹雄科水七百萬給女兒圓夢，更坦言唔理是否賺錢﹗原來許紹雄家世顯赫，難怪實力雄厚﹗

未回本即開分店 許紹雄撐女：全力支持

許紹雄打本給女兒的的cafe分店最近開張，他和太太一起接受當地傳媒訪問時透露2020年開設的第一間店還未回本，但他認為生意有起有落，見到女兒充滿熱誠，作為父母會全力支持。

（圖片來源：IG＠benz_hui）
許紹雄好愛錫女兒，不但打本女兒開店，之前更在新加坡買豪宅，歸女兒名下。（圖片來源：IG＠benz_hui）

疫情下準備開第三間分店 許紹雄：賺多少不重要

許紹雄更表示：「女兒賺多少，會不會做女強人，對我們不重要，最重要是她做自己喜歡的事，努力奮鬥﹗」女兒Charmaine則透露已計劃開設第三間分店，以特色小食為主，她並透露一共投資約七百萬港元﹗

（圖片來源：IG＠benz_hui）
女兒cafe近日在新加坡黃金地段烏節路（Orchard Road） 開設分店，開幕當日，許紹雄和太太到場打點﹗（圖片來源：IG＠benz_hui）
（圖片來源：IG＠benz_hui）
許紹雄不時到店內打躉做生招牌，成為顧客集郵對象﹗（圖片來源：IG＠benz_hui）
（圖片來源：IG＠benz_hui）
許紹雄到新店座鎮﹗（圖片來源：IG＠benz_hui）

家族曾是廣州第一望族

許紹雄實力雄厚，從入行初因揸Benz返工而獲得「Benz雄」這個綽號，可見家境不俗，原來他的家族當年是廣州第一望族，據說家族最鼎盛時，曾經佔據廣州最繁華的路段。有指許紹雄太公是晚清禮部尚書許應騤，亦是慈禧太后的乾兒子，官拜一品，獲賜可宮中騎馬。而許紹雄的叔公是許崇智，即協助蔣介石創立黃埔軍校的粵軍總司令，魯迅夫人許廣平是他的叔婆。

許紹雄
許紹雄移民前最後演出的作品，是無綫劇集《陀槍師姐2021》，飾演陳豪、宣萱及羅子溢等的上司「韋展超」。雖然因為疫情關係，許紹雄雄尚未有新的作品，但他曾表示無諗過退休。

親解身世之謎 魯迅的侄孫

許紹雄曾接受澳門節目訪問時親自解開自己的身世之謎。許紹雄直認曾祖父是許應騤即是慈禧太后的乾兒子，而姑婆廣平是魯迅的妻子，他即是魯迅的侄孫，對於父親開金舖之傳聞，許紹雄謙稱賣吓首飾啫，被指富三代，許紹雄就話：「咩叫有錢仔，有一蚊又係有錢，我可能得一毫子，我點算有錢仔呢？」被主持指他有背景才可放心在演藝發展，許紹雄即口窒窒答：「你唔知咩叫外表風光，內裡愁咩？早幾代家世係好，但到我哋就要靠自己，樹大有枯枝，族大有乞兒，我又係乞兒又係枯枝﹗」

許紹雄
Benz雄自言好享受演戲的樂趣，他說：「退咗休就會冇寄託，好快魂歸天國，所以唔可以退休，而且拍劇好開心，有人陪你玩又有錢收，何樂而不為？加上我演嘅角色戲份都唔會太重，唔會好辛苦。」
許紹雄指其曾祖父是許應騤（左）是慈禧太后（右）的乾兒子。（圖片來源：網上圖片）
許紹雄指其曾祖父是許應騤（左）亦即是慈禧太后（右）的乾兒子。（圖片來源：網上圖片）
許紹雄是魯迅的姪孫。（圖片來源：網上圖片）
許紹雄是魯迅的姪孫。（圖片來源：網上圖片）

許紹雄宣布嫁女 新加坡買4,000呎屋寫阿女名

現年73歲的許紹雄（綽號Benz雄）在92年約43歲時與新加坡籍太太龍嬿而結婚，五年後誕下女兒許惠菁（Charmaine），可謂老來得女，所以許紹雄一直都好愛錫女兒。

許紹雄25歲囡囡訂婚

由於太太龍嬿而是新加坡人，許紹雄一家三口經常在香港和新加坡兩地往返，所以在女兒大學畢業後，許紹雄決定全家正式移居新加坡。許紹雄前年和妻女舉家移民新加坡前，便以400萬新加坡幣（約2,300萬港元）買下新加坡義順區一幢4,000呎獨立屋，歸在女兒名下，與外母等親人一同居住。去年尾許紹雄在社交網上戴「一家四口」照，相中似為求婚派對，一家人背後有燈管寫上「will you marry」字眼，而囡囡Charmaine則捧著大束鮮花sweet到漏！

Benz雄興高采烈宣布囡囡訂婚了！（圖片來源：許紹雄社交網）
許紹雄興高采烈宣布囡囡訂婚了！（圖片來源：IG＠benz_hui）
許紹雄宣布囡囡訂婚，獲好友佘詩曼、黃翠如和陳煒等送祝福。（圖片來源：許紹雄社交網）
許紹雄宣布囡囡訂婚，獲好友佘詩曼、黃翠如和陳煒等送祝福。（圖片來源：IG＠benz_hui）
獲拍拖六年男友求婚，兩人sweet到漏。（圖片來源：Charmaine社交網）
獲拍拖六年男友求婚，兩人sweet到漏。（圖片來源：IG＠charmainexhui）
求婚派對氣氛一流，單膝下跪係指定動作吧！（圖片來源：Charmaine社交網）
求婚派對氣氛一流，單膝下跪係指定動作吧！（圖片來源：IG＠charmainexhui）
Charmaine與未婚夫Shane拍拖六年，好登對。（圖片來源：Charmaine社交網）
Charmaine與未婚夫Shane拍拖六年，好登對。（圖片來源：IG＠charmainexhui）
許紹雄
許紹雄雄與太太龍嬿而因朋友聚會而認識，拍拖約7年後於1992年結婚。（圖片來源：IG＠benz_hui）
許紹雄
許紹雄一家移居新加坡後與外母等親人同住，他曾透露在移居當地後，有意搞珍珠奶茶生意來打發時間。（圖片來源：IG＠benz_hui ）

雖然許紹雄和女兒Charmaine之間年齡相差接近半個世紀，但兩父女感情一直好親密，完全無隔膜，Charmaine亦經常在IG發放溫馨家庭照。

許紹雄
許紹雄一家三口感情一直親密無間。（圖片來源：IG＠benz_hui）
許紹雄
以往除了往返新加坡探親外，許紹雄亦經常與家人一同出國旅遊。（圖片來源：IG＠benz_hui）

Charmaine於2020年自香港浸會大學傳播系以一級榮譽畢業，雖然Charmaine樣貌標緻，但據知對娛樂圈的工作完全無興趣，亦無諗過入行。

小時候的Charmaine。
小時候的Charmaine。（圖片來源：IG＠charmainexhui）

原來Charmaine在新加坡出世，五歲時才移居香港讀書，讀大學時亦曾到新加坡作交換生。

許紹雄女兒
有不少網友都希望樣貌標緻的Charmaine入行做藝人，但據知Charmaine對娛樂圈的工作完全無興趣。（圖片來源：IG＠charmainexhui）
許紹雄女兒
Charmaine除了樣靚外仲有一副好身材。（圖片來源：IG＠charmainexhui）

住六房獨立屋有私家泳池

對於新居歸在女兒名下，許紹雄解釋是因為自己並非新加坡公民，不能以自己名買樓，所以才會寫阿女個名。原來他在1992年與太太龍嬿而結婚時已成為新加坡永久居民，但並非新加坡公民，據知他已向新加坡申請成為當地公民。

Benz為移居新加坡而在去年購入當地一幢4,000呎獨立屋。
許紹雄為移居新加坡而在2020年購入當地一幢4,000呎獨立屋。
豪宅中相連的客飯廳空間闊落。
這幢豪宅有三層半高，其中相連的客飯廳空間相當闊落。

許紹雄飯廳設計可直望上層，許太直言最喜歡在上層望向客廳，感覺很舒服。許紹雄曾接受新加坡傳媒訪問，令他這間4,000呎豪宅首度曝光，原來這幢獨立屋有三層半高，擁有六間房及一個小型私家泳池。許紹雄

Benz雄所買的獨立屋位於新加坡義順區，價值約2,300萬港元。

許紹雄
甫入許紹雄家門就可見到一個小型私家泳池。
許紹雄
偏廳採光極好，放有多張高腳椅以及舒適的吊椅，方便一家人共聚天倫。

為囡囡Cafe做生招牌

之前許紹雄更打本百萬給女兒創業開Cafe，原來Charmaine大學傳理系畢業後，原本有意繼續升學進修，但因為疫情影響而被迫擱置計劃，一直留在新加坡未有返港的她，本身便喜歡烘焙蛋糕，因此決定在網上開店，售賣自家製的蛋糕和曲奇。

許紹雄
Charmaine現時在她開設的Cafe中負責製作甜品及咖啡。

由於網店生意好，許紹雄太太就提議開實體店，因此在2020年12月，許紹雄就斥資百萬元在他們一家住所附近購入了一個1,600呎舖位，給女兒開設Cafe。

許紹雄
許紹雄斥資百萬元給女兒由網店開成實體店。

對於打本給女兒創業，許紹雄直言這是父母的責任，他說：「最緊要係仔女開心，咁做父母嘅就開心。要畀仔女做佢哋自己鍾意做嘅嘢，佢哋開心之餘，成功嘅機會亦會高啲，如果迫佢哋做唔鍾意嘅嘢，賺幾多錢都冇用，佢哋只會覺得辛苦。」

Benz雄經常現身於女兒的Cafe做生招牌幫女兒吸客，也因此令這間Cafe成為粉絲們的打卡熱點。
許紹雄經常現身於女兒的Cafe做生招牌吸客，也因此令這間Cafe成為粉絲們的打卡熱點。

撰文：東方新地圖片來源：IG＠benz_hui、IG＠charmainexhui

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