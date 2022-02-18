許紹雄打本七百萬給女兒新加坡cafe開分店 家族顯赫同慈禧、魯迅有親

許紹雄人稱Benz雄於2020年打本給女兒許惠菁（Charmaine）在新加坡開 cafe﹗在疫情下許紹雄再打本開設分店，選址更在新加坡的黃金地段烏節路，廿四孝爸爸許紹雄科水七百萬給女兒圓夢，更坦言唔理是否賺錢﹗原來許紹雄家世顯赫，難怪實力雄厚﹗