許紹雄打本七百萬給女兒新加坡cafe開分店 家族顯赫同慈禧、魯迅有親
未回本即開分店 許紹雄撐女：全力支持
許紹雄打本給女兒的的cafe分店最近開張，他和太太一起接受當地傳媒訪問時透露2020年開設的第一間店還未回本，但他認為生意有起有落，見到女兒充滿熱誠，作為父母會全力支持。
疫情下準備開第三間分店 許紹雄：賺多少不重要
許紹雄更表示：「女兒賺多少，會不會做女強人，對我們不重要，最重要是她做自己喜歡的事，努力奮鬥﹗」女兒Charmaine則透露已計劃開設第三間分店，以特色小食為主，她並透露一共投資約七百萬港元﹗
家族曾是廣州第一望族
許紹雄實力雄厚，從入行初因揸Benz返工而獲得「Benz雄」這個綽號，可見家境不俗，原來他的家族當年是廣州第一望族，據說家族最鼎盛時，曾經佔據廣州最繁華的路段。有指許紹雄太公是晚清禮部尚書許應騤，亦是慈禧太后的乾兒子，官拜一品，獲賜可宮中騎馬。而許紹雄的叔公是許崇智，即協助蔣介石創立黃埔軍校的粵軍總司令，魯迅夫人許廣平是他的叔婆。
親解身世之謎 魯迅的侄孫
許紹雄曾接受澳門節目訪問時親自解開自己的身世之謎。許紹雄直認曾祖父是許應騤即是慈禧太后的乾兒子，而姑婆廣平是魯迅的妻子，他即是魯迅的侄孫，對於父親開金舖之傳聞，許紹雄謙稱賣吓首飾啫，被指富三代，許紹雄就話：「咩叫有錢仔，有一蚊又係有錢，我可能得一毫子，我點算有錢仔呢？」被主持指他有背景才可放心在演藝發展，許紹雄即口窒窒答：「你唔知咩叫外表風光，內裡愁咩？早幾代家世係好，但到我哋就要靠自己，樹大有枯枝，族大有乞兒，我又係乞兒又係枯枝﹗」
許紹雄宣布嫁女 新加坡買4,000呎屋寫阿女名
現年73歲的許紹雄（綽號Benz雄）在92年約43歲時與新加坡籍太太龍嬿而結婚，五年後誕下女兒許惠菁（Charmaine），可謂老來得女，所以許紹雄一直都好愛錫女兒。
許紹雄25歲囡囡訂婚
由於太太龍嬿而是新加坡人，許紹雄一家三口經常在香港和新加坡兩地往返，所以在女兒大學畢業後，許紹雄決定全家正式移居新加坡。許紹雄前年和妻女舉家移民新加坡前，便以400萬新加坡幣（約2,300萬港元）買下新加坡義順區一幢4,000呎獨立屋，歸在女兒名下，與外母等親人一同居住。去年尾許紹雄在社交網上戴「一家四口」照，相中似為求婚派對，一家人背後有燈管寫上「will you marry」字眼，而囡囡Charmaine則捧著大束鮮花sweet到漏！
雖然許紹雄和女兒Charmaine之間年齡相差接近半個世紀，但兩父女感情一直好親密，完全無隔膜，Charmaine亦經常在IG發放溫馨家庭照。
Charmaine於2020年自香港浸會大學傳播系以一級榮譽畢業，雖然Charmaine樣貌標緻，但據知對娛樂圈的工作完全無興趣，亦無諗過入行。
原來Charmaine在新加坡出世，五歲時才移居香港讀書，讀大學時亦曾到新加坡作交換生。
住六房獨立屋有私家泳池
對於新居歸在女兒名下，許紹雄解釋是因為自己並非新加坡公民，不能以自己名買樓，所以才會寫阿女個名。原來他在1992年與太太龍嬿而結婚時已成為新加坡永久居民，但並非新加坡公民，據知他已向新加坡申請成為當地公民。
Benz雄所買的獨立屋位於新加坡義順區，價值約2,300萬港元。
為囡囡Cafe做生招牌
之前許紹雄更打本百萬給女兒創業開Cafe，原來Charmaine大學傳理系畢業後，原本有意繼續升學進修，但因為疫情影響而被迫擱置計劃，一直留在新加坡未有返港的她，本身便喜歡烘焙蛋糕，因此決定在網上開店，售賣自家製的蛋糕和曲奇。
由於網店生意好，許紹雄太太就提議開實體店，因此在2020年12月，許紹雄就斥資百萬元在他們一家住所附近購入了一個1,600呎舖位，給女兒開設Cafe。
對於打本給女兒創業，許紹雄直言這是父母的責任，他說：「最緊要係仔女開心，咁做父母嘅就開心。要畀仔女做佢哋自己鍾意做嘅嘢，佢哋開心之餘，成功嘅機會亦會高啲，如果迫佢哋做唔鍾意嘅嘢，賺幾多錢都冇用，佢哋只會覺得辛苦。」