廿四孝爸爸許紹雄打本百萬助女開Cafe 新加坡買4,000呎屋寫阿女名
文：東方新地｜圖：許紹雄、Charmaine IG圖片及YouTube影片截圖
許紹雄囡囡 下月滿24歲
由於太太龍嬿而是新加坡人，Benz雄一家三口經常在香港和新加坡兩地往返，所以在女兒大學畢業後，Benz雄決定全家正式移居新加坡。Benz雄去年和妻女舉家移民新加坡前，便以400萬新加坡幣（約2,300萬港元）買下新加坡義順區一幢4,000呎獨立屋，歸在女兒名下，與外母等親人一同居住。
雖然Benz雄和女兒Charmaine之間年齡相差接近半個世紀，但兩父女感情一直好親密，完全無隔膜，Charmaine亦經常在IG發放溫馨家庭照。
下月就滿24歲的Charmaine，前年自香港浸會大學傳播系以一級榮譽畢業，雖然Charmaine樣貌標緻，但據知對娛樂圈的工作完全無興趣，亦無諗過入行。
原來Charmaine在新加坡出世，五歲時才移居香港讀書，讀大學時亦曾到新加坡作交換生。
住六房獨立屋有私家泳池
對於新居歸在女兒名下，Benz雄解釋是因為自己並非新加坡公民，不能以自己名買樓，所以才會寫阿女個名。原來他在1992年與太太龍嬿而結婚時已成為新加坡永久居民，但並非新加坡公民，據知他已向新加坡申請成為當地公民。
去年Benz雄曾接受新加坡傳媒訪問，令他這間4,000呎豪宅首度曝光，原來這幢獨立屋有三層半高，擁有六間房及一個小型私家泳池。
為囡囡Cafe做生招牌
早前Benz雄更打本百萬給女兒創業開Cafe，原來Charmaine自前年大學畢業後，原本有意繼續升學進修，但因為疫情影響而被迫擱置計劃，一直留在新加坡未有返港的她，本身便喜歡烘焙蛋糕，因此決定在網上開店，售賣自家製的蛋糕和曲奇。
由於網店生意好，Benz雄太太就提議開實體店，因此在去年12月，Benz雄就斥資百萬元在他們一家住所附近購入了一個1,600呎舖位，給女兒開設Cafe。
對於打本給女兒創業，Benz雄直言這是父母的責任，他說：「最緊要係仔女開心，咁做父母嘅就開心。要畀仔女做佢哋自己鍾意做嘅嘢，佢哋開心之餘，成功嘅機會亦會高啲，如果迫佢哋做唔鍾意嘅嘢，賺幾多錢都冇用，佢哋只會覺得辛苦。」
家族曾是廣州第一望族
許紹雄從入行以來就因揸Benz返工而獲得「Benz雄」這個綽號，可見家境不俗，原來他的家族當年是廣州第一望族，據說家族最鼎盛時，曾經佔據廣州最繁華的路段。
據知許紹雄太公是晚清禮部尚書許應癸，亦是慈禧太后的乾兒子，官拜一品，獲賜可宮中騎馬。而許紹雄的叔公是許崇智，即協助蔣介石創立黃埔軍校的粵軍總司令，魯迅夫人許廣平是他的叔婆。