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廿四孝爸爸許紹雄打本百萬助女開Cafe 新加坡買4,000呎屋寫阿女名

東方新地 - 娛聞

現年72歲的許紹雄（綽號Benz雄）在92年約43歲時與新加坡籍太太龍嬿而結婚，五年後生下女兒許惠菁（Charmaine），可謂老來得女，所以Benz雄一直都好愛錫女兒，去年他和妻女舉家移民新加坡前，便以2,300萬港元買下4,000呎獨立屋，歸在女兒名下，早前他更打本百萬給女兒創業開Cafe，認真係個廿四孝好爸爸！

文：東方新地｜圖：許紹雄、Charmaine IG圖片及YouTube影片截圖

許紹雄囡囡 下月滿24歲

由於太太龍嬿而是新加坡人，Benz雄一家三口經常在香港和新加坡兩地往返，所以在女兒大學畢業後，Benz雄決定全家正式移居新加坡。Benz雄去年和妻女舉家移民新加坡前，便以400萬新加坡幣（約2,300萬港元）買下新加坡義順區一幢4,000呎獨立屋，歸在女兒名下，與外母等親人一同居住。

許紹雄
Benz雄與太太龍嬿而因朋友聚會而認識，拍拖約7年後於1992年結婚。
許紹雄
Benz雄一家移居新加坡後與外母等親人同住，他曾透露在移居當地後，有意搞珍珠奶茶生意來打發時間。

雖然Benz雄和女兒Charmaine之間年齡相差接近半個世紀，但兩父女感情一直好親密，完全無隔膜，Charmaine亦經常在IG發放溫馨家庭照。

許紹雄
Benz雄一家三口感情一直親密無間。
許紹雄
以往除了往返新加坡探親外，Benz雄亦經常與家人一同出國旅遊。

下月就滿24歲的Charmaine，前年自香港浸會大學傳播系以一級榮譽畢業，雖然Charmaine樣貌標緻，但據知對娛樂圈的工作完全無興趣，亦無諗過入行。

小時候的Charmaine。
小時候的Charmaine。
許紹雄
Charmaine前年在香港浸會大學傳播系以一級榮譽畢業。

原來Charmaine在新加坡出世，五歲時才移居香港讀書，讀大學時亦曾到新加坡作交換生。

許紹雄女兒
有不少網友都希望樣貌標緻的Charmaine入行做藝人，但據知Charmaine對娛樂圈的工作完全無興趣。
許紹雄女兒
24歲的Charmaine除了樣靚外仲有一副好身材。

住六房獨立屋有私家泳池

對於新居歸在女兒名下，Benz雄解釋是因為自己並非新加坡公民，不能以自己名買樓，所以才會寫阿女個名。原來他在1992年與太太龍嬿而結婚時已成為新加坡永久居民，但並非新加坡公民，據知他已向新加坡申請成為當地公民。

Benz為移居新加坡而在去年購入當地一幢4,000呎獨立屋。
Benz雄為移居新加坡而在去年購入當地一幢4,000呎獨立屋。
豪宅中相連的客飯廳空間闊落。
這幢豪宅有三層半高，其中相連的客飯廳空間相當闊落。
許紹雄
飯廳設計可直望上層，許太直言最喜歡在上層望向客廳，感覺很舒服。

去年Benz雄曾接受新加坡傳媒訪問，令他這間4,000呎豪宅首度曝光，原來這幢獨立屋有三層半高，擁有六間房及一個小型私家泳池。

許紹雄
Benz雄所買的獨立屋位於新加坡義順區，價值約2,300萬港元。
許紹雄
甫入Benz雄家門就可見到一個小型私家泳池。
許紹雄
偏廳採光極好，放有多張高腳椅以及舒適的吊椅，方便一家人共聚天倫。

為囡囡Cafe做生招牌

早前Benz雄更打本百萬給女兒創業開Cafe，原來Charmaine自前年大學畢業後，原本有意繼續升學進修，但因為疫情影響而被迫擱置計劃，一直留在新加坡未有返港的她，本身便喜歡烘焙蛋糕，因此決定在網上開店，售賣自家製的蛋糕和曲奇。

許紹雄
Charmaine現時在她開設的Cafe中負責製作甜品及咖啡。

由於網店生意好，Benz雄太太就提議開實體店，因此在去年12月，Benz雄就斥資百萬元在他們一家住所附近購入了一個1,600呎舖位，給女兒開設Cafe。

許紹雄
Benz雄斥資百萬元給女兒由網店開成實體店。

對於打本給女兒創業，Benz雄直言這是父母的責任，他說：「最緊要係仔女開心，咁做父母嘅就開心。要畀仔女做佢哋自己鍾意做嘅嘢，佢哋開心之餘，成功嘅機會亦會高啲，如果迫佢哋做唔鍾意嘅嘢，賺幾多錢都冇用，佢哋只會覺得辛苦。」

Benz雄經常現身於女兒的Cafe做生招牌幫女兒吸客，也因此令這間Cafe成為粉絲們的打卡熱點。
Benz雄經常現身於女兒的Cafe做生招牌吸客，也因此令這間Cafe成為粉絲們的打卡熱點。
許紹雄女兒
Charmaine在新加坡已有一個拍拖6年的男友Shane。

家族曾是廣州第一望族

許紹雄從入行以來就因揸Benz返工而獲得「Benz雄」這個綽號，可見家境不俗，原來他的家族當年是廣州第一望族，據說家族最鼎盛時，曾經佔據廣州最繁華的路段。

許紹雄
Benz雄移民前最後演出的作品，是早前在無綫播映的劇集《陀槍師姐2021》，飾演陳豪、宣萱及羅子溢等的上司「韋展超」。雖然因為疫情關係，Benz雄今年尚未有新的作品，但他曾表示無諗過退休。

據知許紹雄太公是晚清禮部尚書許應癸，亦是慈禧太后的乾兒子，官拜一品，獲賜可宮中騎馬。而許紹雄的叔公是許崇智，即協助蔣介石創立黃埔軍校的粵軍總司令，魯迅夫人許廣平是他的叔婆。

許紹雄
Benz雄自言好享受演戲的樂趣，他說：「退咗休就會冇寄託，好快魂歸天國，所以唔可以退休，而且拍劇好開心，有人陪你玩又有錢收，何樂而不為？加上我演嘅角色戲份都唔會太重，唔會好辛苦。」

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