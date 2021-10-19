72歲許紹雄宣布嫁女 打本百萬助女開Cafe 新加坡買4,000呎屋寫阿女名

現年72歲的許紹雄（綽號Benz雄）在92年約43歲時與新加坡籍太太龍嬿而結婚，五年後生下女兒許惠菁（Charmaine），可謂老來得女，所以Benz雄一直都好愛錫女兒，去年他和妻女舉家移民新加坡前，便以2,300萬港元買下4,000呎獨立屋，歸在女兒名下，早前他更打本百萬給女兒創業開Cafe，認真係個廿四孝好爸爸，昨日Benz雄宣布女兒訂婚，可喜可賀！

文：東方新地｜圖：許紹雄、Charmaine IG圖片及YouTube影片截圖